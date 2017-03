Comuna în care toată infrastructura este construită cu fonduri UE. „Din venituri proprii, ne-ar fi trebuit 50 de ani“

La 13 kilometri de Focşani, în comuna Cîrligele, din judeţul Vrancea, comunitate cu peste 3.000 de locuitori, cei care se află în tranzit pot face uşor diferenţa dintre modul în care arată infrastructura de aici şi cea din restul comunelor.

Cîrligele este şi un exemplu de bună practică în ceea ce priveşte accesarea şi derularea fondurilor europene precum şi a beneficiilor obţinute din implementarea acestor proiecte.

La nivelul judeţului Vrancea, comuna Cîrligele, cu cele patru sate, componente, respectiv Cîrligele (reşedinţă), Blidari, Bonţeşti şi Dălhăuţi a accesat cei mai mulţi bani pentru dezvoltare. Doar prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală administraţia locală a acesat 2,5 milioane de euro, iar acest lucru se vede în fiecare lucru care s-a făcut.

Toate străzile şi uliţele comunei sunt astăzi asfaltate, toate locuinţele au alimentare cu apă, şcolile şi grădiniţele au fost complet reabilitate.

Primarul localităţii, Ştefan Moscu, spune că prin acest proiect au fost modernizate şi reabilitate aproape 9,8 kilometri de drumuri de interes local, dar a fost reabilitat şi un drum comunal, pe o lungime de 3,6 kilometri.



De asemenea, elevii beneficiază de cele mai bune condiţii în şcoli şi grădiniţe, iar Căminul Cultural din Cîrligele rivalizează cu orice altă instituţie de profil de la oraşe.

În ultimii ani s-a construit şi s-a dotat grădiniţa cu două săli de clasă din satul Bonţeşti, a fost înfiinţat şi dotat centrul de asistenţă după program şcolar din Cîrligele şi s-a făcut modernizarea Căminului Cultural „Mihail Sâmbotin”, care a inclus şi dotarea cu sistem de sonorizare, sistem audio-video, costume populare.

„Vă spun sincer, cu banii de la bugetul local aş fi făcut aceste investiţii abia în 50 de ani. Este adevărat, ne-am implicat foarte mult, am muncit dacă a fost nevoie şi până la miezul nopţii, a fost şi mult consum nervos, dar am avut şi un consultant extrem de serios şi aşa am reuşit să convingem că merităm aceşti bani”, ne-a precizat primarul Ştefan Moscu, care se află în fruntea comunei de 20 de ani.

Poate şi datorită acestor performanţe, edilul Ştefan Moscu a fost ales anul trecut preşedinte al Asociaţiei Comunelor din Vrancea.

Chiar dacă aproape întreaga infrastructură a fost pusă la punct, autorităţile nu s-au lăsat pe tânjală şi au depus proiecte şi pe noul exerciţiu financiar al Uniunii Europene, pentru unele dintre ele primindu-se deja undă verde.



Este vorba despre modernizarea unor drumuri de interes local, pe o lungime de şase kilometri, în valoare de 1,2 milioane de euro, dar şi modernizarea şi dotarea sediului grădiniţei din Cîrligele şi a Centrului de Asistenţă după Propgram Şcolar, cu o valoare de 225.000 de euro.

"Cu aceste două proiecte reuşim să realizăm o parte din ce ne-am propus, să asfaltăm aproape 100% din drumurile şi străzile comunale şi să asigurăm copiilor condiţii foarte bune în unităţile de învăţământ de pe raza comunei", mai spune Ştefan Moscu.

Localitatea s-a dotat şi cu utilaje pentru deszăpezire, dar şi de intervenţie, graţie asocierii la unul din grupurile de acţiune locală. Administraţia locală îşi va îndrepta atenţia şi spre monumentele istorice din comună, care au devenit în ultmii ani atracţie pentru mii de pelerini.

Pe teritoriul comunei Cîrligele se află Mănăstirea Dălhăuţi, care este cunoscută în ţară datorită icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, dar şi prin faptul că aici a trăit vreme de două decenii Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului.