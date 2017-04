Ce-i răspunde primarul Focşaniului liderului Partidei Romilor, care l-a acuzat pe edil că-i prigoneşte pe locatarii blocurilor sociale

Primarul Cristi Misăilă a ales să răspundă la scrisoarea deschisă adresată de Toader Constantin, preşedintele Partidei Romilor Pro Europa.

În epistolă, liderul romilor acuză edilul şef că-i prigoneşte pe locatarii blocurilor sociale, care se află în pas de evacuare, dar şi că nu-şi respectă promisiunile din campania electorală de anul trecut, în urma cărăra a ajuns primar şi cu voturile romilor din Focşani.

Redăm integral răspunsul primarului Misărilă.

"Dragi focşăneni, având în vedere situaţia existentă, cât şi dezinformarea publicului făcută prin scrisoarea deschisă adresată mie personal de către liderul comunităţii rome, mă văd nevoit să vă fac cunoscută realitatea.

Este surprinzător şi totodată trist faptul că aplicarea legii este interpretată de unii drept abuz sau discriminare, atâta vreme cât nimeni nu este mai presus de lege şi aceasta este aplicată în mod egal pentru toţi cetăţenii Municipiului Focşani.

Vă aduc la cunoştinţă faptul că cei mai mulţi dintre chiriaşii din locuinţele municipalităţii situate în Aleea Caminului Bloc G2 şi Str Revoluţiei blocurile 16 şi 17 nu îşi achită obligaţiile faţă de Primărie, care constau în chirie şi cheltuieli legate de utilităţi.

Nu este nici legal şi nici moral ca aceste debite să fie suportate de către TOŢI ceilalţi cetăţeni ai oraşului, care îşi achită la timp taxele şi impozitele.

Precizez faptul că aproximativ 120 de familii, care locuiesc în aceste blocuri, înregistrează în acest moment datorii totale către Primăria Municipiului Focşani de aproximativ 912.000 lei, adică peste 9 miliarde lei vechi.

Încă din anul 2013, ca urmare a dispoziţiilor Curţii de Conturi, Primăria Municipiului Focşani a fost nevoită să procedeze la recuperarea acestor datorii prin acţionarea în judecată. Aici trebuie subliniat faptul că fiecare datornic a primit din partea Primăriei Focşani mai multe somaţii şi a încheiat cel putin două angajamente de plată, care însă n-au fost respectate.

În acest moment, Primăria Municipiului Focşani, nu face decât să pună în aplicare hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile de evacuare a chiriaşilor rău platnici, dar şi a celor care ocupau în mod abuziv sau fără forme legale aceste locuinţe. Cu menţiunea că nicio acţiune de evacuare nu a fost pusă imediat în practică, tocmai pentru a li se da timp acestor oameni să îşi găsească o locuinţă în altă parte sau să îşi achite debitele restante. Când a fost ger sau Focşaniul era acoperit de zăpadă, nu s-a efectuat nicio evacuare. La fel şi de Sfintele Sărbători de Crăciun şi de Paşte! Tocmai pentru că am tratat problema din punct de vedere moral şi uman. Pentru că acestea şi nu altele au fost promisiunile mele ca Primar al tuturor focşanenilor – că nimeni nu va fi dat afară în plină iarnă şi că toţi cei cu sentinţe definitive de evacuare vor primi o perioadă de graţie în care să îşi poată găsi o locuinţă în care să se mute.

Orice alte „promisiuni” atribuite Primarului nu sunt decât pure invenţii menite să acopere INCAPACITATEA unor aşa zişi lideri politici de a-şi gestiona problemele interne. Pentru că doar aşa se poate explica faptul că pentru niciuna din cele 20 de familii care au în momentul de faţă decizie definitivă de evacuare aceşti lideri nu au făcut nimic concret, chiar dacă ştiau că se va ajunge la acest pas.

Deşi am purtat îndelungi discuţii cu liderii locali şi naţionali ai comunităţii rome, aceştia nu au facut NIMIC concret, în condiţiile în care cea mai veche decizie definitivă şi irevocabilă de evacuare datează din luna ianuarie 2015.

În afara faptului că anumiţi lideri locali ai comunităţii rome au solicitat locuinţe pentru ei în Focşani şi diverse avantaje pentru apropiaţi de-ai lor, aceştia nu au făcut absolut NIMIC pentru a-şi ajuta semenii.

Nu, domnilor! Abuz faţă de lege şi discriminare faţă de ceilalţi cetăţeni ar fi fost dacă aţi fi primit locuinţe din fondul locativ al Primăriei Municipiului Focşani în condiţiile în care nu vă încadraţi în prevederile legale!

În ciuda a ceea ce cred sau doresc unii să interpreteze, Primăria Municipiului Focşani va continua să respecte deciziile instanţei care spun negru pe alb că în aceste locuinţe pot rămâne doar acele persoane care au contract de închiriere şi sunt cu plata datoriilor la zi. Şi ca să fie clar pentru toată lumea că Primăria Municipiului Focşani respectă legea, anunţăm în mod public că în prezent sunt în instanţă încă 65 de dosare care vizează recuperarea unor datorii din partea unor alţi chiriaşi din fondul locativ al municipalităţii.

Totodată însă, vă aduc la cunostinţă că de la începutul mandatului meu, au fost închiriate în condiţiile legii 2 case, 3 apartamente şi 12 garsoniere unor familii care fac parte din comunitatea romă!

Consider că toţi cetăţenii Municipiului Focşani, indiferent de apartenenţa etnică sau religioasă, au în egală măsură obligaţia legală, morală şi civică de a respecta legile statului român, de a păstra curăţenia, liniştea şi ordinea publică, dar au şi dreptul de a fi respectaţi", se arată în răspunsul primarului Cristi Valentin Misăilă.