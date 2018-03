Câţi bani a plătit Primăria Focşani pentru a organiza una dintre semifinalele Eurovision. Suma cerută de TVR a fost considerată prea mare la Suceava

Televiziunea Română a gândit anul acesta că semifinale Eurovision România să se desfăşurare în mai multe locaţii din ţară.



Focşaniul nu s-a aflat de la început între preferinţele responsabililor cu organizarea acestui eveniment, dar pe parcurs lucrurile s-au schimbat, asta şi pentru că la mijloc s-a aflat factorul financiar.

Practic, ceea ce s-a ştiut de la bun început a fost faptul că oraşele care vor găzdui cele cinci semifinale sunt Suceava, Timişoara, Craiova, Salina Turda şi Sighişoara. Schimbarea de ultim moment a venit după ce municipiul Suceava a considerat că suma cerută de Televiziunea Română pentru acest eveniment este foarte mare, respectiv 128.000 de lei.

"Vestea proastă este ca nu mai organizăm la Suceava Eurovision. Vă spun si de ce (...) Am primit o solicitare să găzduim Eurovison-ul. Cu mare plăcere le-am spus că da. Ne-au trimis un deviz de 128.000 de lei, numai că, din păcate, în baza legală, noi nu putem să suportam mai mult de 50% din aceste cheltuieli. Sunt genul de cheltuieli diurna, onorarii, comisioane care nu-s legale, nu le putem deconta (...) Primăria nu este sponsor, să dea 128.000 de lei ca-n fântână şi gata. Sunt metode de decontare a acestor cheltuieli culturale. Noi, din această sumă, in conformitate cu legislaţia în vigoare, decontăm undeva la 60.000 de lei (...) Cei de la TVR ne-au spus ca trebuie să dam toata suma. Le-am spus că noi nu avem această posibilitate şi nu mai ştiu, au mutat Eurovision-ul în altă parte", potrivit primarului municipiului Suceava, Ion Lungu, citat de Hotnews.

Prin urmare, s-a căutat un alt oraş disponibil să preia organizarea primei semifinale, iar ce nu s-a putut la Suceava cu 128.000 de lei, s-a făcut la Focşani cu bani mai mulţi, adică 156,485 de lei, prin implicatea Teatrului Municipal, instituţie în subordinea Primăriei Focşani.

“Semifinala Eurovision România de la Focşani, din data de 21. 01. 2018, a fost organizată alături de Teatrul Municipal Focşani, în baza unui contract de achiziţie eveniment în sumă de 156.485 de lei”, ne-a precizat Smaranda Vornicu Shalit, coordonator cu atribuţii de şef serviciu Comunicare, Relaţii Publice în Televiziunea Română.

Menţionăm că autorităţile locale din Focşani nu au pomenit nimic despre aceste cheltuieli, spre deosebire de colegii din celelalte oraşe, unde sumele pentru Eurovision au fost aprobate în consiliile locale din locaităţile respective. Astfel, la Timişoara, Consiliul Local a alocat pentru Eurovision 200.000 de lei, la Craiova Consiliul Local a aprobat 190.379 de lei, iar la Turda aleşii au aprobat pentru eveniment 30.000 de euro.