Campanie de donare pentru ridicarea unui bust al poetului Dumitru Pricop la casa memorială de la Negrileşti. Cine sunt cei care au donat până acum

Această lucrare va fi încununată de realizarea unui bust al poetului Dumitru Pricop (15.000 lei).

Acest lucru nu se poate materializa fără ajutorul oamenilor pentru care "Cultura valorează cel puţin tot atât cât banul”.

"Păstrăm aceleaşi reguli ca şi la Casa Memorială: cei care donează de la 1 leu la 999 lei sunt donatori, iar cei care donează peste 1.000 lei sunt donatori fondatori. Toţi donatorii vor fi înscrişi în cartea de onoare a Casei Memoriale ,,Dumitru Pricop” şi în cartea ,,Dumitru Pricop - Mioritice” (ed. a II-a), care va apărea cu ocazia dezvelirii bustului în data de 21 Mai 2018, ziua de naştere a poetului, când acesta ar fi împlinit 75 de ani. Donatorii vor fi înscrişi în lucrarea Mioritice şi în Cartea de Onoare a Casei Memoriale.

Nu pierdeţi ocazia de a intra în istoria culturii vrâncene", potrivit profesorului Costică Neagu, peşedintele Asociaţiei Simion Mehedinţi.

Cine sunt donatorii

Până acum au donat următorii: donatori fondatori: Asociaţia Personalului Didactic ,,Simion Mehedinţi” – Focşani; Stan Gheorghe – S. C. Micromet Focşani; Stan Sima – S. C. Sima Bayer, Focşani; Gheorghe Tepşanu – S. C. Wooden Dooden Doors International Focşani. Coman Ştefan – S. C. Balcanic Prod. Focşani, ing. Mircea Chivu – pensionar Bucureşti (2 donaţii), prof. Sebastian Burlan, director Şc. Gimnazială nr. 7, Focşani (3 donaţii), Teolog dr. Valentin Muscă.

Donatori: Nicolae Diaconu, pensionar, Focşani; notar Constantin Ivan – Focşani; Ec. Nicu Mazere – Focşani; prof. Enache Mîndrescu – Focşani; Pricop Adela (Tsekoura) – Atena; Ana Pricop – Focşani; Dorel-Boris Simiz – Pandora Prod. SRL, Focşani; prof. Ştefan Ioneanu – Focşani; prof. Silvia Grigorescu – Focşani; prof. Nicolae Pricop – Focşani; prof. Alexandra Tătaru (2 depuneri) – Focşani; consilier cultural Babeş Lenuţa – Negrileşti; prof. Elena Kviacoschi, Gr. nr. 15, Focşani; prof. univ. Ilie Moise – Sibiu; prof. univ. Şerban Dragomirescu - Bucureşti; Prof. univ. Gheorghiţă Geană - Bucureşti; col. pensionar Viorel Iancu (3 depuneri) – Bucureşti, Radu Borcea – Focşani, prof. Rica Verdeţu, Grăd. Garoafa, Jud. Vrancea.

"Prin ajutorul generos al Domniilor Voastre, Negrileştii Vrancei va deveni un punct turistic pe harta judeţului şi a ţării. Rugăm pe această cale orice vrâncean, negrileştean sau român să ne ajute la împlinirea acestui demers cultural, Casa Pricop fiind al treilea memorial vrâncean după Casa Roată şi Casa Vlahuţă. Ne aşteptăm ca în anul Centenarului Întregirii, semenii noştri să-şi îndrepte gândurile şi către CULTURĂ., acum când preajma CENTENARULUI ÎNTREGIRII", mai spune Costică Neagu.

Orice sumă va putea fi depusă în contul Asociaţiei Personalului Didactic ,,Simion Mehedinţi” – Focşani, România nr. RO76CECEVR0137RON0107934, deschis la CEC BANK, Filiala Vrancea sau în numerar la tel. 0723276188, contra chitanţă.

Dreptul la nume. Io, autor de drept al Mioriţei,/ nu-s anonim, aşa cum scrie-n cărţi…/ De lut legat - ca rădăcina vieţii/ n-am căutat o ţară-n alte părţi.// Am fost aici odată cu lumina/ făcându-i întunericului loc/ (…)// Deci am un nume! Viguros ca viţa,/ ca Patria, ca tot poporul meu/ şi, iată, scriu şi astăzi Mioriţa/ chiar dacă trupul mi-l dezgrop mereu. (Dumitru Pricop)