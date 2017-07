Calvarul unei femei agresate de soţul cu care este în divorţ, deşi există ordin de protecţie. „Mă ameninţa cu moartea de faţă cu poliţiştii“

Poliţia română a fost acuzată de foarte multe ori de către cetăţeni abuzaţi, în special femei, că nu intervine pentru a rezolva situaţii semnalate de aceştia în speţe în care s-au emis ordine de protecţie.

Cel mai recent caz semnalat vine din municipiul Adjud, judeţul Vrancea, unde o femeie, mamă a doi copii, trăieşte un adevărat calvar, după ce soţul ei, cu care este în divorţ, ignoră ordinele de protecţie stabilite de instanţă.

Femeia, în vârstă de 41 de ani, ne-a declarat că soţul ei este un bărbat extrem de violent, dar şi alcoolic, din acest motiv temându-se pentru viaţa ei. Anul acesta, în urma nenumăratelor scandaluri din casă şi după ani de teroare sub acelaşi acoperiş cu bărbatul cu care a convieţuit timp de 16 ani, femeia şi-a luat inima în dinţi şi a intentat proces de divorţ, înregistrat pe rolul Judecătoriei Adjud.

Asta în condiţiile în care în cursul anului 2016, printr-o sentinţă civilă, soţului ei i s-a emis ordin de protecţie care a expirat la începutul lunii iunie. La momentul respectiv ordinul a fost respectat prin faptul că bărbatul a fost plecat din localitate, dar odată întors la domiciliul comun şi şi-a reluat comportamentul agresiv.

„Aştept să mă omoare?“

“Am stat mai multe zile la Centrul Maternal, cu cei doi copii. Am introdus din nou cerere pentru ordin de protecţie, pe care l-am obţinut şi comunicat Poliţiei din Adjud, care era obligată să-i pună în vedere soţului cu care sunt în divorţ condiţiile. Ordinul spune că nu are voie să se apropie la 150 de metri de casă, nici de copii şi nici să sune la telefon. Nu s-a întâmplat, iar acesta mi-a spart geamurile de la garsoniera în care locuim. De frică, am fost nevoită să dorm la o vecină. Dimineaţă l-am găsit dormind în casa mea şi am chemat poliţia. În loc să-l aresteze, m-au luat pe mine la sediu pentru declaraţii, iar el mă ameninţa cu moartea de faţă cu oamenii legii”, ne-a declarat adjudeanca.

Potrivit femeii, bărbatul nu este violent doar cu ea, fiind cunoscut ca o persoană cu antecedente în Adjud. Acesta, pe fondul alcoolului, a bătut crunt un bărbat, dar a scăpat doar cu amendă. Femeii îi este frică că într-o zi ar putea fi omorâtă dacă nu se intervine. "Nu o să mă lase în pace, pentru că dacă bea exagerat face rău. Ce să fac, să aştept să mă omoare?", spune femeia.

De acea a apelat la sprijinul unui avocat, la rândul său indignat că poliţia nu aplică legea.

“Ori organele de politie nu cunosc Legea 217/2003 ori sunt rău intenţionate sau incompetente. Conform acestei legi poliţiştii pot lua masuri de îndată ce ordinul este încălcat. În sensul să sesizeze procurorul despre încălcarea dispoziţiilor hotărârii şi sa dispună eventual o amendă penala ori chiar arestarea celui care a încălcat ordinul. Se pare ca în acest caz trebuie sa aşteptăm ca victima sa fie în continuare agresată sau să fie ucisă pentru ca poliţia să ia masurile necesare. Sper ca cei care conduc IPJ Vrancea şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea să intervină, întrucât consider ca cei de la Adjud nu îşi fac datoria”, ne-a declarat avocatul Ana Viorica Puşcaşu.

Reprezentanţii Poliţiei Adjud nu ne-au oferit până acum un punct de vedere faţă de situaţia semnalată.