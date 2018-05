VIDEO Un obiect misterios a căzut din cer şi s-a oprit în parbrizul unei maşini:  „Cei de la ISU ne-au spus că este un trasor sau un proiectil de iluminare“

Obiectul misterios care a căzut din cer a distrus parbrizul unui autoturism, iar oamenii au precizat că alte două obiecte asemănătoare ar mai fi căzut în zonă. „Am crezut că este un lampion, iar imediat s-a stins şi noi ne-am bucurat când am văzut prima dată. Peste două sau trei minute am auzit o bubuitură şi am văzut ce este. După am auzit o altă bubuitură şi lângă noi şi un pic mai departe. Cei de la ISU au spus că este trasor sau proiectil de iluminare“, a povestit nepotul proprietarului maşinii distruse.

Proprietarul autoturismului distrus de proiectilul căzut din cer a declarat că se putea întâmpla o nenorocire, iar maşina putea să explodeze. „Proiectilul ăsta a căzut prin maşină şi am ieşit imediat să opresc alarma. Nu am ştiut ce se întâmplă. Ne-am trezit în mijlocul cartierului cu un proiectil de 30 sau 40 de centimetri lungime şi cred că are trei kilograme. A făcut scurt şi putea să ia şi foc. A intrat proiectilul până jos la instalaţia electrică şi putea să se întâmple o nenorocire. Bine că nu a fost mai rău că erau mulţi copii care se jucau aici în parcare“, a spus Marian Tiţă, proprietarul maşinii.

