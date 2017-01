Trecutul Olguţei Vasilescu, propusă ca ministru al Muncii: are dosar la DNA şi a declarat că ar putea organiza un război civil contra preşedintelui Iohannis

Proaspăt propusă pentru funcţia de ministru al Muncii, Olguţa Vasilescu (PSD), primăriţă Craiovei şi deputat în Parlamentul României (mai are câteva zile la dispoziţie pentru a decide la care dintre funcţii renunţă), are un trecut controversat, presărat cu declaraţii incendiare, dar şi cu probleme cu legea (este vizată de un foarte stufos dosar instrumentat de DNA).

Bunăoară, în martie 2016, Lia Olguţa Vasilescu a provocat rumoare atunci când l-a insultat pe Preşedintele României. Vasilescu a spus despre Iohannis că este „infatuat” şi „mut”.

„Ultimele postări cred ca i-au deranjat foarte tare pe simpatizanţii nemţălăului, care mi-au umplut peretele privat de înjurături. Astfel, am putut constata cu cine votează analfabeţii, fiindcă unul nu a nimerit o frază corectă din punct de vedere gramatical. :))) Vai de voi!... Cât aţi mai muncit o noapte întreagă... Uite ce infatuat! V-am spus eu că decât să deschidă gura să dea perle, mai bine mut...", a scris Lia Olguţa Vasilescu pe pagina personală de Facebook.

Ironică după alegerile prezidenţiale

Pe data de 17 noiembrie 2014, pe pagina personală de Fcaebook, Lia Olguţa Vasilescu a postat următorul mesaj, după ce Victor Ponta a pierdut alegerile.

„Vă cer iertare, doljeni care aţi votat 60 la suta Victor Ponta, că nu mai am curajul să demolez stadionul Oblemenco, pentru a construi unul nou!... Poate se va construi la Sibiu sau mai ştiu eu unde... Mi-e greu să cred că va fi în Oltenia... Azi nu mai am curaj să vă spun că promisiunea mea se va împlini... Aşteptăm Diaspora acasă după ce şi-a luat ţara înapoi şi locurile de munca promise, astfel încât şomajul să fie zero, ca la Sibiu... Noi punem la dispoziţie terenul gratis şi lipsa taxelor şi impozitelor locale. Am înţeles că investitorii vin la pachet cu Johannis. Îi aşteptăm!”, a postat pe pagina de Facebook Lia Olguţa Vasilescu.



Primarul oraşului a fost deranjat de mitingul la care au participat craiovenii solidari cu românii din afara ţării, care nu au putut vota pe 2 noiembrie, la primul tur al alegerilor prezidenţiale.



„Toate televiziunile sunt în delir ca au ieşit 2.000 de inşi în stradă. Aşa, şi? Mâine suntem capabili să strângem 20.000, fără probleme, doar la Craiova. O facem şi noi? Facem război civil sau îl convinge cineva pe mutu ăla să iasă la dezbatere, să îl vadă lumea ce are în cap?", a comentat reprezentanta PSD Craiova mitingul de solidaritate al craiovenilor, cu românii din diaspora care nu au putut vota.



Klaus Iohannis a fost insultat prin mai multe mesaje de Lia Olguţa Vasilescu. ”Iohannis, laşule, ieşi la dezbatere! Disputele electorale nu trebuie tranşate în stradă, punând în pericol copii nevinovati, pe care îi plateşti cu 50 de lei! Glăsuieşte ceva, necuvântătorule!”.



Primarul oraşului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu (PSD), a fost reţinut miercuri, 20 martie, de procurorii DNA, pentru 24 de ore. Edilul este acuzat de patru infracţiuni de luare de mită, de trei infracţiuni de folosirea autorităţii sau influenţei în scopul obţinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite şi de spălare de bani. Joi va fi prezentată în faţa magistraţilor Tribunalul Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă.

Olguţa Vasilescu, scurtă biografie

Lia Olguţa Vasilescu (42 ani), primarul municipiului Craiova, a fost aleasă şi deputat în circumscripţia electorală nr.17 Dolj la scrutinul electoral din 11 decembrie. Politiciana s-a născut la 18 noiembrie 1974, în Craiova.

A absolvit Facultatea de Litere şi Istorie din Craiova, specializarea română-italiană, în anul 1997 şi Colegiul Naţional de Apărare în anul 2001. Este doctorand în sociologie la Universitatea din Bucureşti.

În perioada 1997 - 1998 a fost redactor la cotidianul Cuvântul Libertăţii din Craiova, apoi şef departament Investigaţii-Anchetă şi redactor şef-adjunct la acelaşi ziar.

La doar 17 ani, Lia Olguţa Vasilescu era membru fondator Partidul România Mare, iar în 1993 a devenit preşedintele organizaţiei de tineret România Mare din Dolj. În perioada 2000-2004 a fost purtător de cuvânt al PRM şi din anul 2000, preşedintele Organizaţiei de Tineret România Mare şi membru în Biroul Permanent al PRM.

A facut parte din delegatiile Parlamentului Romaniei la Parlamentul European, Adunarea Parlamentara a OSCE, Adunarea Parlamentara a Uniunii Europei Occidentale.

În legislatura 2000-2004 a fost deputat PRM de Dolj, membru în Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. În 2004 a obţinut un nou mandat de deputat, însă, la sfârşitul anului 2007, a demisionat din PRM şi s-a înscris în PSD.

A fost senator în legislatura 2008-2012, până în luna iunie când a demisionat din Parlament, după ce a câştigat Primăria Municipiului Craiova.

În actualul Parlament, Lia Olguţa Vasilescu, deputat PSD de Gorj, este membru în Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.