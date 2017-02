Tinerii care şi-au lăsat meseriile pentru a deveni poliţişti: el a fost instructor de fitness, ea - profesoară

Diana Claudia Enache, în vârstă de 26 de ani, din Drobeta Turnu Seeverin, este noua poliţistă din comuna doljeană Mârşani. Ultimii doi ani i-a petrecut ca profesor debutant la Şcoala „Sfântul Vasile“, dar şi la Şoala Specială „Sfânta Mina“ din Craiova. Tânăra povesteşte că anul trecut a vrut să facă o schimbare, aşa că s-a descis să renunţe la meseria de dascăl pentru uniforma de poliţist.



„În momentul în care am aflat că vor fi scoase posturi de agent în Dolj m-am hotărât să fac o schimbare în viaţa mea. Eu fiind profesor debutant şi neavând mari şanse în învăţământ să promovez în următorii 5 sau 6 ani am decis că trebuie să fac altceva, aşa am acceptat imediat provocarea. Este adevărat că acest loc de muncă îţi oferă stabilitate, însă dacă nu te dedici 100% cu siguranţă nu vei reuşi să îţi faci o carieră în acest domeniu“, explică Diana.



Tânăra e bucuroasă că tot timpul este în mijlocul oamenilor şi că aceştia au început să aibă încredere în ea. „Eu sunt la început de drum, am fost încadrată ca agent la Postul de Poliţie din comuna doljeană Mârşani la sfârşitul anului decembrie 2016 şi ştiu că mai am multe lucruri de învăţat. Colegii m-au primit cu braţele deschise şi fiecare în parte m-a ajutat foarte mult. Iniţial am crezut că o să fie mult mai greu, dar privind acum în urma pot să spună că, dacă ar fi să o iau de la capăt, tot uniforma de poliţist ar fi pe primul loc pentru mine“, adaugă agentul Diana Claudia Enache, din cadrul Postului de Poliţie Mârşani.

Tânăra a renunţat la meseria de dascăl pentru cea de poliţist

Au trecut prin probe de foc

41 de posturi de agent au fost scoase anul trecut la concurs în Dolj în poliţie. Concurenţa a fost un acerbă, peste 1.200 de candidaţi au aspirat la uniforma de poliţist. „În luna aprilie 2016 au fost scoase la concurs 15 posturi de agent în mediul rural la care s-au înscris peste 800 de persoane, iar în toamna lui 2016 alte 26 de posturi au fost scoase la concurs. Peste 400 de candidaţi şi-au depus dosarul. Cu toţii au avut de trecut trei probe: prima a fost vizita medicală, a doua a fost evaluarea psihologică, iar ultima a fost un test grilă pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţilor postului“, a spus Amelia Barbu, purtătorul de cuvânt din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj.

De la fitness, în poliţie

Învăţăceii au intrat în perioada de acomodare, iar în momentul de faţă sunt la un curs de pregătire la Slatina, care va dura trei luni. Dorin Timofticiuc, în vârstă de 38 de ani, din Craiova, este un alt agent care a fost încadrat în luna decembrie la Postul de Poliţie din comuna doljeană Bistreţ. Olteanul a fost instructor de fitness şi a avut propria afacere, o sală de sport, însă a lăsat totul deoparte şi a ales să fie în mijlocul oamenilor, îmbrăcând uniforma de poliţist.

Bărbatul povesteşte cu zâmbetul pe buze că nu regret nici măcar o secundă alegerea făcută. „Eu am un principiu în viaţă după care întotdeauna mă ghidez: fac exact ce îmi place. Meseria de poliţist este exact ceea ce mi-am dorit, iar în momentul în care am intrat pentru prima dată în postul de poliţie am realizat că practic asta este menirea mea. Este o lume nouă, frumoasă, din care zilnic înveţi altceva. În momentul de faţă sunt sub tutela unui poliţist cu experienţă, pe care îl însoţesc pe teren, însă doar aşa poţi învăţa cu adevărat tainele acestei meserii. Nu regret că am renunţat la a mai fi instructor de fitness, însă ori de câte ori am ocazia merg în sala de sport şi fac exerciţii pentru a mă întreţine din punct de vedere fizic. Viaţa mea s-a schimbat în momentul de faţă la 180 de grade, iar în fiecare dimineaţă în care mă trezesc am o stare de bine şi sunt convins că aşa o să fie şi peste 10 ani. Am avut parte şi de sprijinul colegilor şi niciodată nu m-am simţit dat la o parte“, a declarat agentul Dorin Timofticiuc.

Tinerii care vor să urmeze o carieră în poliţie trebuie să îndeplinească anumite condiţii. „Nu trebuie să aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea, să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, nu trebuie să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani. Bărbaţii trebuie să aibă o înălţime de 1,70 metri, iar femeile - 1,65 metri. Candidaţii trebuie să deţină permis de categoria B. Este important să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, dar nici să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege“, a spus Amelia Barbu, purtătorul de cuvânt din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj.

Agentul Dorin Timofticiuc din cadrul Postului de Poliţie Bistreţ, dar şi Diana Claudia Enache, agent din cadrul Postului de Poliţie Mârşani, au obţinut ambii media 8,65 la examenul din toamna anul 2016. „În meseria de poliţist se dezvoltă al şaselea simţ din punctul meu de vedere. Trebuie să înveţi să gestionezi orice situaţie şi să tratezi fiecare caz la fel. Cel mai important este să ocupi toate cazurile pe care le ai în lucru cu seriozitate şi imparţialitate. Noi ne aflăm în slujba cetăţeanului, iar oamenii au încredere în noi şi tocmai de aceea ne cer ajutorul în rezolvarea unor speţe. În momentul în care porneşti pe acest drum nu trebuie să te abaţi absolut deloc, iar întotdeauna să porţi cu mândrie uniforma de poliţist“, a mai precizat agentul Dorin Timofticiuc.

Vrea să devină ofiţer

Chiar dacă agentul Diana Claudia Enache, din cadrul Postului de Poliţie Mârşani, are doar 26 de ani şi o lună de când îmbracă uniforma de poliţist, ştie exact cea îşi doreşte în viitorul apropiat. Vrea să devină ofiţer, însă ştie că are mult de muncă, dar este pregătită să reuşească. „Eu am urmat Facultatea de Pedagogie, iar dacă vreau să devin ofiţer îmi trebuie studii juridice. Aşa că m-am hotărât să urmez Facultatea de Drept pentru a putea să îmi îndeplinesc visul şi să devin ofiţer. Am avut susţinerea familiei, iar eu cred că acest lucru este important pentru fiecare dintre noi atunci când vrem să pornim pe un drum“, a mai precizat Claudia Enache.