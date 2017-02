Răzbunare măruntă. Supărat că a fost amendat în lipsă, un pensionar a mers să îşi plătească amenda cu monede de 1 şi 5 bani

Pensionarul din Dolj susţine că a fost amendat în lipsă pentru că i-ar fi adus injurii fostul primar , dar şi unei nepoate. Dumitru Neagu susţine că este nevinovat şi nu înţelege cum a putut să fie amendat în lipsă. „Eu nu am jignit niciodată pe nimeni, aşa că nu înţeleg cum au putut poliţiştii să mă sancţioneze. Am fost amendat în lipsă, iar în momentul în care am mers să văd care este situaţia mi-au spus că aşa este procedura. Supărat că am fost sancţionat le-am plătit cu aceeaşi monedă şi am achitat contravaloarea amenzilor primite cu monede de 1 şi 5 bani“, a povestit Dumitru Neagu.

Sancţionat în lipsă

Oamenii legii susţin că bărbatul de 72 de ani a fost sancţionat de două ori cu amendă în valoare de 200 de lei pentru injurii. A fost chemat la Postul de Poliţie, însă acesta a refuzat, aşa că a fost amendat în lipsă.

Fostul primar al comunei Ostroveni susţine că pensionarul de 72 de ani nu i-a adus niciodată injurii şi nu înţelege de ce a fost sancţionat. „Este adevărat că am mai avut discuţii în contradictoriu, dar eu nu l-am reclamat niciodată la poliţie. Chiar nu ştiu cum a fost amendat. Nu am nimic cu el şi nici el cu mine“, a spus fostul edil al comunei Ostroveni.