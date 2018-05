Prima clinică de cardiologie dotată la standarde europene din Oltenia nu are autorizaţie sanitară. Investiţia a costat 10 milioane de euro, dar este închisă

Clinica de Cardiologie nu are autorizaţie sanitară şi este închisă Foto: jurnalulolteniei.ro

Clinica de Cardiologie Intervenţională şi Chirurgie Cardiovasculară din Craiova ar trebui să deservească o populaţie de peste 2.000.000 de locuitori, luând în calcul faptul că între Timişoara şi Bucureşti nu mai există niciun alt spital care să ofere aceste servicii. Pe data de 26 aprilie 2018 a fost inaugurată, dar nu a fost deschisă din cauză că nu are autorizaţie sanitară. „Colegii mei de la compartimentul de specialitate vor face o evaluare atât a documentelor, dar şi pe teren. Dacă cele avizate de noi în planul de conformitate sunt îndeplinite, urmând ca dacă totul este în ordine, să se emită aceasta autorizaţie sanitară de funcţionare“, a precizat Ştefan Popescu, purtătorul de cuvânt din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Dolj.

Când va fi deschisă?

Clinica de Cardiologie Intervenţională şi Chirurgie Cardiovasculară din Craiova are 20 de locuri de cazare, saloane cu unul sau două paturi, doua săli de operaţie, terapie intensivă, cabinete medicale, dar şi aparatură modernă de ultimă generaţie. Conducerea Spitalului Judeţean din Craiova a depus săptămâna trecută actele pentru a putea primi autorizaţia sanitară. „Este vorba de a rezolva câteva probleme legate de alimentarea cu oxigen, câteva lucruri legate de consumabile şi trebuie să am o discuţie pe care nu am avut-o cu echipa de cardiologi“, a declarat Alin Demetrian, directorul Spitalului Judeţean din Craiova.

Pacienţii au declarat ca în România sistemul de sănătate este la pământ, iar absolut nimeni nu face nimic pentru a remedia această problemă. „Eu nu înţeleg de ce au inaugurat-o dacă nu funcţionează. Cum să faci aşa ceva? O astfel de investiţie stă închisă, iar bolnavi merg să se trateze la Bucureşti sau la Timişoara. Ce mai putem să spunem noi într-o astfel de situaţie“, a precizat un pacient.

Clinica de Cardiologie Intervenţională şi Chirurgie Cardiovasculară a fost construită în 4 ani, însă medicii au precizat că mai există o altă mare problemă: nu există personal medical pentru a se putea desfăşura activitatea în condiţii normale.