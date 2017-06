O femeie din Dolj a născut acasă cinci copii. Nu a mers niciodată la medic în timpul sarcinii

Ioana Sandu, în vârstă de 38 de ani, din comuna doljeană Breasta, a adus pe lume cinci copii acasă, neasistată de medic. Femeia este însărcinată din nou, iar ieri a venit pentru prima dată la un consult la un medic.

„Copiii pe care i-am adus pe lume sunt sănătoşi.. Nu am avut bani să merg la medic, aşa că pe toţi cinci i-am născut acasă. Ce să fac dacă nu îmi permit să merg nici să fac o ecografie. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că nu am avut probleme dde sănătate absolut deloc. Acum sunt din nou însărcinată şi vreu să ştiu dacă este totul bine. Cred că o să fie singurul control pe care am să îl fac la medic “, a spus Ioana Sandu.

Organizaţia Salvaţi Copiii şi un grup de medici din Bucureşti au demarat o campanie în zonele defavorizate, acolo unde femeile nu îşi permit să plătească o ecografie şi un consult la medic.

Campania se va desfăşura în localităţile Breasta, Pleniţa şi Sadova, iar acţiunea se va încheia duminică.