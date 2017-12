FOTO VIDEO Paradă 1 Decembrie 2017. Ziua Naţională a României, celebrată la Craiova prin tradiţionala paradă militară

Craiovenii au venit în număr mare să participe la evenimentele organizate de Ziua Naţională a României în centrul oraşului. „Unirea tuturor românilor în interiorul aceloraşi hotare, moment statuat prin proclamaţia de la Alba Iulia, reprezintă un puternic act de curaj, dar şi un veritabil exemplu de patriotism pentru generaţiile actuale şi viitoare, care poartă răspunderea menţinerii şi apărării libertăţii şi suveranităţii câştigate cu dureroase jertfe. 1 Decembrie este ziua în care idealul unei întregi naţiuni s-a intersectat cu destinul său, dar, în egală măsură, şi o zi închinată omagierii eroilor fără de care nu era posibilă făurirea României Mari, un deziderat a cărui împlinire a consfinţit încheierea unui proces istoric pe care îl începuse, cu peste trei secole mai înainte, Marele Ban al Craiovei, Mihai Viteazul. Astăzi, îndreptăm sincerele noastre sentimente de respect şi recunoştinţă către toţi cei care slujesc şi au servit, de-a lungul vremii, cu devotament interesele ţării noastre, a cărei soartă au aşezat-o mai presus de propriile vieţi. Cu prilejul Zilei Naţionale, permiteţi-mi ca, în numele meu şi al întregii conduceri executive a Consiliului Judeţean Dolj, să adresez distinşilor participanţi la ceremonia de astăzi salutul nostru, alături de cele mai calde gânduri, precum şi un sincer «La mulţi ani!» românilor de pretutindeni“, a spus Cosmin Vasile, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Dolj.

VIDEO

Craiovenii audeclarat că toate evenimentele organizat în centrul oraşului de Ziua Naţională a României au fost spectaculoase. „De la un astfel de eveniment nu ar trebui să lipsească niciun român. Este ziua noastră a românilor, iar eu sunt mândru că sunt român. În fiecare am am venit cu familia să vedem parada militară, dar şi să fim împreună cu alte persoane de Ziua Naţională a României. Tot ce am văzut în centrul oraşului a fost spectaculos“, a spus un craiovean.

VIDEO

Pe data de 1 decembrie aniversăm 99 de ani de la Unirea principatelor Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România.

VIDEO

Ceremonia dedicată Zilei naţionale a României a continuat în Craiova, cu un spectacol al Ansamblului Folcloric “Hora Desnăţuiului” al Casei de Cultură “Adrian Păunescu” din Bârca şi cu recitalul îndrăgiţilor solişti ai Ansamblului Folcloric Maria Tănase – Manuela Motocu şi Cristian Bănăţeanu.

Seara de vineri, 1 decembrie, după ora 18.00, este rezervată folkiştilor invitaţi în cadrul Festivalului Internaţional Adrian Păunescu. Evenimentul era organizat în centrul oraşului, însă din cauza condiţiilor meteo nefavorabile va avea loc la Teatrul Naţional Marin Sorescu, iar intrarea la spectacol este liberă în limita capacităţii sălii.