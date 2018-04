FOTO Faimosul pepene de Dăbuleni, pe cale de dispariţie. Agricultorii au înlocuit soiul autentic cu seminţe din Grecia, Olanda, Spania sau Turcia

Fermierii din patria lubeniţelor din Oltenia susţin că semineţe aduse din străinătate vor crea lubeniţe la fel de gustoase ca soiul „Dulcele de Dăbuleni“.



„Seminţele aduse din Grecia, Olanda, Spania, Trucia, sunt mult mai productive, iar noi vom face în aşa fel încât gustul să fie la fel ca Dulcele de Dăbuleni. Nimeni nu o să fie dezamăgit de gust şi va fi la fel ca cel din copilărie. Deja a început plantarea lubeniţelor în câmp, iar primii pepeni vor apărea pe piaţă în luna iunie, kilogramul va fi undeva la 3 lei. În zonă mai sunt puţini fermieri care mai cultivă soiul autentic (Dulcele de Dăbuleni), iar drept să spun acesta este mai puţin productiv şi se coace şi mult mai târziu.



Interesul nostru este să ieşim primii pe piaţă şi să avem vânzare. O să vedeţi în iunie ce gust bun au şi nici nu o să vă daţi seama că nu sunt 100% româneşti“, a spus Iulian Nicoliţă, din Dăbuleni.

La Staţiunea de Cercetare din Dăbuleni au fost create trei soiuri: de Dăbuleni, Dulcele de Dăbuleni şi Oltenia, iar specialiştii îi încurajează pe fermieri să nu renunţe să mai cultive pepenii care i-au făcut celebri. „Din ce am vândut noi până în momentul de faţă se vor cultiva în jur de 1000-1500 de hectare de pepeni la nivel de România. Aceştia ies în a doua parte a verii, cu producţii mai mari şi cu mai puţine tratamente. Nu necesită atâtea tratamente ca ceilalţi hibrizi“, a precizat Aurelia Diaconu, director Staţiunea de Cercetare Dăbuleni.

Agricultorii din Dăbuleni speră ca anul acesta să dea lovitura şi să îşi vândă marfa în marile magazine. Au înfiinţat cooperativa „Patria Lubeniţelor Dăbuleni“, iar sub acest brand vor să se facă cunoscuţi în toată ţara. „În Dăbuleni mai sunt puţini fermieri care au mai cultivat soiul românesc, în rest toată lumea a adus seminţe din import. Noi le facem gusoase şi nu va exista nicio diferenţă între el, iar oamenii vor fi extrem de mulţumiţi de ceea ce vor cumpăra. O să vedeţi că vom aduce pe piaţă lubeniţe frumoase şi vom fi anul acesta la concurenţă cu pepenii din import. Am făcut deja o cooperativă care să ne ajute să putem livra pepenii şi în hipermarketuri. Chiar cred că o să fie un an bun pentru noi, iar profitul va fi unul pe măsură. 70 de fermieri fac parte din cooperativa nou pusă pe piciore, iar astfel vom putea să comercalizăm mult mai bine marfa care pleacă zilnic din Dăbuleni“, a mai declarat un agricultor din Dăbuleni.

