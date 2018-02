Criminala de la metrou şi-a schimbat comportamentul pentru a putea fi eliberată condiţionat. Medicii i-au schimbat tratamentul şi au izolat-o

Magdalena Şerban le-a precizat anchetatorilor că este de acord să fie expertizată psihiatric. Femeia de 36 de ani se află internată la Spitalul Penitenciar Jilava, însă medicii au observat că a avut un comportamnet oscilant şi i-au schimbat tratamentul şi au izolat-o. „Femeia a reacţionat bine la medicamente şi, o vreme, a încercat să le intre pe sub piele oamenilor de la spital! Însă, când a văzut că nu are şanse să fie eliberată condiţionat, ea parcă s-a demoralizat şi a avut o atitudine diferită faţă de toată lumea! Nu mai vorbeşte cu nimeni, deşi a fost lasată pe lângă alţi pacienţi aflaţi în situaţii asemănătoare. După ce a stat retrasă, femeia s-a schimbat. A luat tratamentul şi părea în regulă. Comunica şi era mai veselă. Până de curând însă, când a avut din nou nişte reacţii care i-ar fi determinat pe medici să ia măsuri! A fost recalcitrantă cu toată lumea, aşa că a fost izolată din nou! Acum, ea stă doar în salonul sau şi nu mai are voie să între în contact cu nimeni. Stă singură şi atât! Aşa este cel mai bine, să fie ţinută sub control şi supravegheată medical de specialişti“, conform ştirilekanald.ro.

Magdalena Şerban a împins pe data de 12 decembrie 2017 o tânără din Dolj sub roţile trenului, în staţia Dristora. În momentul în care a vizionat imaginile din seara crimei a declarat că sunt trucate.

Potrivit rudelor Magdalenei Şerban, femeia a fost internată într-o clinică de psihiatrie din Madrid în 2009, unde ar fi fost tratată pentru o depresie severă. „Fata mea a plecat din Craiova în 2008, în Spania, iar acolo a păţit ceva groaznic. O traumă, ceva, de atunci s-a îmbolnăvit. A vrut să facă greva foamei ca să moară. N-a vrut să mai trăiască. Nu a vrut să meargă la spital şi au luat-o cu forţa. N-a vrut să mai audă de noi. Nu ne băga în seamă, nu voia să vorbească cu noi. N-a vrut să stea de vorbă cu nimeni din tot neamul. Fata a stat 4 luni internată la spitalul de psihiatrie din Madrid. Tatăl ei a stat doi ani acolo cu ea. Tatăl a sperat că îşi va continua tratamentul. Acum o lună a venit în Craiova, depunea plângeri peste tot. Am anunţat poliţia, Salvarea, n-a vrut nimeni s-o ia, ni s-a spus că nu e un pericol“, a povestit Constanţa Şerban, mama Magdalenei Şerban.