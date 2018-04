Alexandru Dicu, fostul primar al comunei Malu Mare, sancţionat cu amendă penală. A sechestrat şi bătut trei persoane în campania electorală din 2012

Alexandru Dicu, fostul primar al comunei Malu Mare, a fost condamnat la un an şi zece luni de închisoare cu suspendare de Tribunalul Dolj în decembrie 2017. Inculpatul a făcut recurs la Curtea de Apel Craiova, iar instanţa l-a sancţionat cu amendă penală. Hotărârea magistraţilor din data de 17 aprilie este definitivă. „Desfiinţează sentinţa penală în parte sub aspectul laturii penale şi civile. Condamnă pe inculpatul Dicu Alexandru la pedeapsa de 5.400 lei amendă penală (180 zile amendă penală x 30 lei). Condamnă pe inculpatul Fugaru Marian Marius la pedeapsa 2500 lei amendă penală. (250 zile amendă x 10 lei). Condamnă pe inculpatul Fugaru Constantin Cosmin la pedeapsa de 1 ani şi 4 luni închisoare. Reduce termenul de supraveghere prevăzut de art. 92 c.p. de la 4 ani la 3 ani. Condamnă pe inculpatului Ursu Ion la pedeapsa de 9 luni închisoare. Menţine dispoziţiile art. 91 – 93 cod penal.Condamnă pe inculpatul Rogojinaru Gheorghe la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare. Reduce termenul de supraveghere prevăzut de art. 92 c.p.de la 4 ani la 3 ani. Condamnă pe inculpatul Sbora Marin la pedeapsa de 1 an închisoare, cu suspendare pe perioada unui termen de încercare de 2 ani. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale atacate ce nu contravin prezentei”, se arată în hotărârea instanţei.

Fostul primar al comunei Malu Mare împreună cu alţi şapte inculpaţi au bătut şi sechestrat trei persoane în campania electorală din anul 2012. Una dintre victime a fost lovită în cap cu o lopată şi a ajuns la spital în stare gravă. Scandalul a pornit pe data de 7 iunie 2012, atunci când unul dintre inculpaţi, a fost sunat de fiul său, care i-a spus că a văzut un grup de persoane care aruncau mai multe baxuri de hârtie igenică prin comună cu poza primarului Alexandru Dicu. Erau trecute şi mai multe mesaje: „L-ai folosit? Aruncă-l! sau Păstraţi comuna curată!“.

Fostul primar al comunei Malu Mare a aflat imediat totul şi şi-a pus susţinătorii să îi urmărească pe cei care i-au deningrat imaginea. Au reuşit să îi prindă, iar Alexandru Dicu a fost primul care a lovit cu pumnii şi cu picioarele una dintre victime. „În acel moment, în timp ce se afla pe partea stângă a autoutilitarei, inculpatul Dicu Alexandru l-a dat la o parte pe inculpatul Fugaru Marian, iar apoi l-a lovit cu pumnii pe Iovu Sorin, în încercarea de a-l trage de la volan, fără a reuşi însă. În tot acest interval, inculpatul Dicu Alexandru i-a instigat pe ceilalţi inculpaţi să comită acte de violenţă, exprimându-se în mod imperativ prin îndemnuri de genul: «Daţi-le bă!» sau «Omorâţi-i şi pe ăştia», respectiv prin alte exprimări injurioase adresate persoanelor aflate în autoutilitara marca Mercedes“, se arată în refetaul întocmit de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Alexandru Dicu mai este acuzat într-un alt dosar de abuz în serviciu, iar caauza a fost înregistrată la Judecătoria Craiova.