Terapie revoluţionară pentru copiii cu handicap: „Trotuarul 3 D“. Cei mici învaţă să păşească pe bambus, scoarţă de copac sau parâme

La Centrul „Marea Neagră“, unde sunt trataţi 81 de copii cu diverse afecţiuni, micuţii au parte de metode de recuperare inedite. Astfel, în interiorul centrului a fost creat un covor senzorial, iar în exterior un trotuar 3D, care să îi ajute pe copii să-şi depăşească handicapul.

„Copiii cu autism nu calcă cu toată talpa piciorului atunci când merg, ci doar pe vârfuri, şi atunci am căutat să găsim o modalitate inedită de a-i face să meargă normal“, spune psihologul.

Aşa a apărt covorul senzorial, care cuprinde mai multe zone unde au fost montate mai multe elemente naturale: bambus, piatră de râu, gazon, scoarţă de copac şi marmură.

Învăţaţi să meargă corect

Cu ajutorul terapeutului, copilul cu autism este încurajat să calce pe aceste suprafeţe. Trebuie să îi învăţăm să calce cu toată talpa şi atunci ne-am gândit că trebuie să lucrăm la subconştientul său. În momentul în care ar atinge materialul respectiv doar cu cu vârful piciorului el şi-ar pierde echilibrul şi astfel este nevoit să calce corect, materialul îl obligă să pună toată tapa piciorului“, explică specialistul.

Mai înainte de acest exerciţiu, copilul este pregătit fizic şi emoţional. Mai întâi, pe talpa piciorului i se face un masaj cu elementul natural pe care urmează să calce. Dacă va călca pe piatră, masajul este realizat cu piatră, iar dacă va călca pe bambus masajul este cu bambus. Apoi, i se dă să ţină în mână o bucată din elementul respectiv şi, cu ajutorul unui terapeut, este încurajat să păşească.





Concept unic în ţara noastră

În această primăvară, psihologul a recreat acest spaţiu în afara centrului, pe care l-a numit trotuarul 3 D. Este vorba de un trotuar senzorial, un concept unic în ţara noastră. Trotuarul unde se face terapie are o lingime de 20 de metri şi este împărţit în două părţi: În prima, a adus câteva elemente naturale, cum ar fi scoarţă de copac, piatră, parâmă, toate lăcuite în culori vii. Acestea sunt aplicate pe suprafeţe colorate. Terapia se realizează după aceeaşi principii, ca şi pe covorul senzorial.

În continuarea trotuarului senzorial, se poate admira un desen 3 D realizat de artistul constănţean, Dafina Mosutan, pe o lungime de patru metri. Astfel că de pe trotuarul din faţa Centrului Marea Neagră te priveşte un leu, regee animalelor, o pictură foarte bine primită de copiii cu anumite probleme.

„Tot aici este recreată şi o prăpastie, peste care se întinde o punte de speranţă, speranţa că poţi recupera copiii“, spune Adrian Gemănaru.

Creaţiile copiilor, expuse

Centrul a căpătat tuşa personală a celor ce-l frecventează după ce psihologul a decis să decoreze gardul construcţiei cu lucrări ale copiilor. „Ideea mi-a venit după ce am fost la un maraton într-o localitate din Franţa, Millau. Pe gardul şcolii de acolo am văzut că sunt expuse lucrări de-ale copiilor şi atunci m-am gândit ce ar fi dacă am face şi noi asta la Constanţa: să demonstrăm că şi aici lumea este civilizată şi nu rupe nimeni lucrările. Şi aşa au apărut ele“, spune Gemănaru.





Mai încântaţi decât copiii de noile terapii sunt părinţii. Mama lui Andrei, un copil de 4 ani, diagnosticat cu autism, ne-a mărturisit că „Orice tereapie vine în sprijinul nostru reprezintă încă un pas important în recuperare. Andrei este extrem de sensibil din punct de vedere motric, iar trotuarul senzorial reprezintă o şansă importantă prin care să renunţe la mersul pe vârfuri“, a spus ea.

Tot la centru copiii fac terapie cu Sunny, o căţeluşă rasa golden retriever. Pentru a putea face terapie cu câinii, psihologul constănţean a luat cursuri de două săptămâni în Ungaria, la un centru pentru copiii cu dizabilităţi, obţinând o diplomă atentată internaţional pentru terapie cu câini. Sunny a trecut prin trei centre din Ungaria, unde a ajutat sute de copii cu nevoie speciale.

Cum a devenit psiholog

Centrul Marea Neagră, situat pe strada Andrei Mureşanu, nr. 8, s-a deschis în 2009. Adrian Gemănaru, împreună cu soţia sa, Cristina, au început cu un cabinet de psihologie. „Lucram de la ora 8.00 la 22.00. Nu mai aveam timp de nimic“, îşi aminteşte el. El a absolvit Facultate de Drept şi timp de şapte ani a fost şeful Biroului judiciar din cadrul Jandarmeriei Constanţa. „Soţia lucra deja la psiholog şi eu o mai ajutam la unele proiecte. Mi-a plăcut atât de mult ceea ce făcea că am renunţat la meseria mea şi am devenit, la rândul meu, psiholog“, mărturiseşte el.

În prezent, la centru sunt trataţi 81 de copii cu diverse afecţiuni: autism, sindrom Down, retard mental, comportament agresiv, tulburări de limbaj, ADHD. Mezinul are un an şi şase luni, iar cel mai mare a împlinit 18 ani. La dispoziţia copiilor stau 17 terapeuţi.

O parte din finanţare este asigurată de Primăria Constanţa, însă 60% dintre venituri vin din cei 2% donaţi de părinţi şi de prieteni.