Sechestru pe averea lui Sevil Shhaideh. Fostul vicepremier are mai multe apartamente în Siria decât în România

Prin această măsură se încearcă asigurarea posibilităţii recuperării prejudiciului adus statului român şi Consiliului Judeţean Teleorman, estimat la suma de 5.646.237 lei.



Conform declaraţiei de avere, depusă în 23 octombrie 2017 pe siteul Agenţiei Naţionale de Integritate, fostul vicepremier are două apartamente în Damasc, Siria, unul de 145 de metri pătraţi, iar celălalt de 180 de metri pătraţi, deţinute în proporţie de 100%. Tot în Siria, la Latakia, Sevil are un apartament de 95 de metri pătraţi pe care-l deţine în cotă parte 50%, împreună cu Akram Shhaideh. Şi la Constanţa, fostul ministru are un apartament mai mic, de numai 47 de metri pătraţi pe care-l deţine în proporţie de 100%.



Tot din declaraţia de avere depusă în anul 2017 reiese că Sevil Shhaideh avea un card cont curent la care se adăuga salariul în valoare de aproximativ 75.000 de lei, iar soţul acesteia avea un card similar în valoare de 27.300 de lei. De asemenea, secretarul de stat avea un depozit la Raiffeisen Bank de 200.000 de lei, altul la aceeaşi bancă tot de 200.000 de lei, iar soţul avea un depozit de 158.000 de lei tot la Raiffeisen Bank.



Sevil Shhaideh a câştigat în anul precedent depunerii declaraţiei de avere suma de 27.446 de lei în funcţia de consilier de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi 60.432 de lei ca salariat al Agenţiei pentru Dezvoltarea Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. Soţul fostului secretar de stat a câştigat în aceeaşi perioadă de timp 38.991 de lei de la RAJA SA, adică de la Regia Autonomă Judeţeană de Apă Constanţa, condusă de fostul ministru al Transporturilor şi liderul PSD judeţean, Felix Stroe.

Pe aceeaşi temă:



Sechestru pe averea lui Sevil Shhaideh, inculpată în dosarul Belina

Paul Stănescu, noul ministru al Dezvoltării: Sunt mândru de prietenia cu Liviu Dragnea. Sper să ajung la nivelul lui Sevil Shhaideh