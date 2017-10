Profesor de la Universitatea Maritimă din Constanţa, condamnat la închisoare cu suspendare pentru luare de mită

Tribunalul Constanţa a dat sentinţa în cazul de luare de mită în care a fost implicat lectorul universitar Emilian Costache, profesor la Universitatea Maritimă din Constanţa şi 17 studenţi. Sentinţa vine pe fondul semnării unui acord de recunoaştere a vinovăţiei din partea inculpaţilor.



„Condamnă pe inculpatul COSTACHE EMILIAN-ANATOLI, la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii continuate de luare de mită (comisă în perioada 01 – 14.09.2013). Condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii continuate de trafic de influenţă (cumpărător de influenţă LUPU AURELIAN şi CONSTANTIN TINEL ALEXANDRU ). Dispune contopirea pedepselor cu închisoare aplicate, în final inculpatul COSTACHE EMILIAN-ANATOLI, execută pedeapsa cea mai grea de 2 ( doi ) ani închisoare”, se arată în sentinţa magistraţilor care au dispus ca pedeapsa să fie cu suspendare.



Pentru trafic de influenţă şi dare de mită, în acelaşi dosar, a fost condamnat la 1 an şi 4 luni studentul Călin Răzvan Ştefan, cel care a fost intermediarul mitei între cei 17 studenţi şi profesor.



Cei 17 studenţi de la UMC care au recunoscut că au dat mită lectorului universitar pentru a obţine note de trecere la examen, au primit sentinţe de condamnare la 1 an şi 4 luni de închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă.



Decizia judecătorilor nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel.



Conform rechizitoriului procurorilor Curţii de Apel Constanţa „în sarcina lectorului universitar COSTACHE EMILIAN-ANATOLI s-a reţinut că, în perioada 01 – 16.09.2013 a primit suma totală de 5.725 euro, de la 17 cumpărători de influenţă, studenţi la Universitatea Maritimă Constanţa, prin intermediul învinuitului ŞTEFAN RĂZVAN CĂLIN, care ulterior s-a autodenunţat, existând date şi imagini la dosar cu privire la primirea de către lectorul universitar COSTACHE EMILIAN-ANATOLI a sumei de 300 euro, în bancnote de câte 50 euro şi a sumei de 100 euro, de la învinuitul ŞTEFAN RĂZVAN CĂLIN. Cu prilejul percheziţiei domiciliare efectuate în locuinţa lectorului universitar COSTACHE EMILIAN-ANATOLI, în ziua de 19.09.2013 au fost descoperite şi ridicate lucrările de examinare a celor 17 cumpărători de influenţă, studenţi care i-au oferit prin intermediul învinuitului ŞTEFAN RĂZVAN CĂLIN sume cuprinse între 100 şi 1000 euro, astfel încât să obţină nota de promovare 5, la disciplinele predate de acesta, respectiv Analiză matematică I, Analiză matematică II şi Matematici Speciale. Totodată, s-a ridicat de la domiciliul inculpatului COSTACHE EMILIAN-ANATOLI suma de 400 euro, provenită din faptele de corupţie comise.”

