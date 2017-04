Poftă de Vama Veche. Imagini de neuitat de la Marea Neagră, care vă vor face poftă de lenevit în bătaia soarelui

Până în joia de 27 aprilie, când turiştii vor începe să vină la Marea Neagră, startul sezonului va fi dat în weekendul pascal, 15-16 aprilie, când se ia Lumină de la malul mării la bisericile şi mănăstirile de pe litoral. Imediat după Sărbătorile Pascale începe FedCup, competiţia de tenis feminin între România şi Anglia, organizată în parteneriat cu Federaţia Română de Tenis (17-23 aprilie 2017). O deschidere oficială a sezonului va avea loc şi în Delta Dunării, eveniment ce va fi transformat în tradiţie anuală.

„Weekend-ul de 1 Mai va începe la 27 aprilie, când lansăm Festivalul de muzică electronică Sunwaves, aflat la a 20-a ediţie, la care atragem peste 7.000 de turişti străini din vestul Europei şi mii de participanţi din România. Deschidem sezonul la Vama Veche sâmbătă, 29 aprilie şi continuăm duminică la Mamaia cu show de maşini de drift şi mega Concert pe plajă cu trupele Provincialii, Vunk şi îndrăgitul Ionuţ Galani, după care lansăm alături de turiştii noştri sute de lampioane între Mamaia, Vama Veche şi Delta Dunării!”, a declarat Corina Martin, preşedintele Asociaţiei Litoral Delta Dunării.

Iubitorii mării fac deja rezervări pentru locurile de cazare, care se mai găsesc cu greu la Vama Veche. „În fiecare an dispar locuri în care am petrecut, locuri dragi nouă. În fiecare an apar locuri noi, unele mai proaste, altele mai bune. Mulţi spun că Vama s-a stricat, chiar şi noi aveam concepţia asta, însă am realizat că este doar o evoluţie a locului. Aşa cum noi, că oameni evoluăm, şi locul se schimbă. Însă cu toate schimbările astea, noi tot iubim locul numit Vama Veche şi de 1 Mai vom fi acolo. Voi? Ce planuri vă faceţi pentru 1 Mai?“, se întreabă vamaioţii.

Muzica din Vama Veche Sursa foto Marius Dincă/Fotografiile Tale

