Fifor: „După anexarea Crimeei, contextul este unul complicat“. În Marea Neagră sunt şase submarine şi patru fregate ale Rusiei şi vor sosi încă 12 corvete

„Contextul de la Marea Neagră este unul suficient de complicat după anexarea ilegală a Crimeei de către Federaţia Rusă şi în ceea ce ne priveşte dorim ca Armata Română şi România să joace un rol esenţial în această regiune, în speţă la Marea Neagră”, a afirmat ministrul Mihai Fifor.

Şeful Statului Major al Forţelor Navale, viceamiral Alexandru Mîrşu, a declarat la rândul său că “Anexarea Crimeie a adăugat în plus un conflict îngheţat în zona Ucrainei de Est, faţă de cele deja existente în Nagorno-Karabah, Georgia, fapt care ne-a condus la ridicarea nivelului de avertizarea timpurie şi de menţinere a forţelor într-o stare ridicată de pregătire. Toate activităţile pe care le-am desfăşurat începând cu 2014 şi până în prezent s-au bazat exact pe aceste informaţii pe care le avem privind situaţia de securitate din Marea Neagră”, a spus şeful Statului Major al Forţelor Navale.

În Marea Neagră sunt în prezent şase submarine şi patru fregate, aparţinând Rusiei şi ar urma să mai sosească 12 corvete. “Aş menţiona doar faptul că la acest moment în Marea Neagră sunt şase submarine de clasa kilo-2, producţie nouă a Federaţiei Ruse, sunt patru fregate de tip Grigorovici, urmând să mai vină încă două, conform progrmaului declarat de către Flota Rusă a Mării Negre. Iar de perspectivă, încă şase corvete din clasa Buian şi şase corvete din clasa Uragan, toate dotate cu rachete Caliber, rachete care pot fi folosite atât împotriva navelor de suprafaţă, cât şi împotriva ţintelor din adâncimea uscatului”, a adăugat Mîrşu.

Ministrul Apărării, MIhai Fifor, a vorbit şi despre declaraţia pe care a făcut-o în cadrul audierilor din Parlamentul României, referitoare la dotarea Armatei Române cu un submarin: „S-a speculat foarte mult despre faptul că aş fi afirmat că Forţele Navale Române se vor dota cu un submarin. Şi foarte multă lume s-a întrebat «Ce vrei să faci cu un submarin?» Eu cred că am fost greşit înţeles. Este vorba de trei submarine cu care Forţele Navale Române intenţionează să se doteze pe termen mediu şi lung.

Este un alt program major de înzestrare pe care noi dorim să îl prezentăm în CSAT şi în Parlamentul României pentru a obţine aprobările necesare. Ştiu că poate pare un proiect extrem de ambiţios, dar eu vă spun că este un proiect realizabil şi putem face lucrul ăsta într-un şantier naval românesc, aşa cum putem construi şi orice alt tip de navă. Suntem în faza în care stabilim parametrii tehnici pentru acest tip de submarin“, a spus ministrul.

Ministrul Mihai Fifor a spus că, atunci când vorbim de Forţele Navale, avem mult de recuperat. „Dacă în anii trecuţi s-au realizat lucruri importante, mă refer la forţele aeriene române care au reuşit să încheie anul trecut programul privind avioanele F 16, în momentul de faţă, în dotarea Armatei României fiind 12 astfel de aeronave, pentru Marină, în ultima perioadă nu s-a prea făcut. Am vrea ca 2018, anul centenar, să fie anul dedicat Marinei Române pe programe de înzestrare, pe încadrare.

Dacă anul trecut am avut un an de aşezare pe 2% alocat din PIB, şi am demarat parte din programele majore de înzestrare, şi vă reamintesc de primul sistem de rachetă Patriot şi de programul privind transportoarele blindate, anul acesta suntem pregătiţi pe parte legislativă să demarăm programul privind cele patru corvete multifuncţionale. Miercuri, în şedinţa de Guvern împingem proiectul de Hotărâre de Guvern pentru cele patru corvete pentru ca să putem demara programul de dialog competitiv astfel încât acest contract să poată fi semnat până la sfârşitul anului. Vă reamintesc: condiţia esenţială pentru ca acest dialog competitiv să fie câştigat este ca aceste corvete să fie produse într-un şantier naval românesc. Este o condiţie peste care nu am vrut să trecem pentru că din cei 2% alocaţi pentru Apărare, noi am dorit să întoarcem cât mai mult posibil în industria de apărare românească“, a declarat MIhai Fifor, la Constanţa.

Ministrul Fifor a spus că din programul de offset de la corvete se intenţionează modernizarea celor două fregate „Regele Ferdinand“ şi „Regina Maria“, astfel încât aceste două nave să fie aduse la zi din punct de vedere al capacităţii de operare. „Am discutat cu domnul general Ciucă şi cu domnul amiral Mîrşu şi am înţeles că este esenţial ca anul acesta să încercăm să demarăm un alt program pentru Forţele Navale şi mă gândesc la bateriile de coastă. Am identificat resursele financiare şi vom putea demara şi acest program astfel ca până la finele anului să putem să intrăm în linie dreaptă şi cu programul de baterii de coastă. Dorim ca Armata Română să joace un rol esenţial în regiune“, a completat el.

