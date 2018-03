Judecătorul care a criticat decizia Curţii Constituţionale în cazul Ordonanţei 13 a fost sancţionat de CSM

Imediat după ce judecătorul şi-a exprimat criticile, CCR a sesizat Inspecţia Judiciară care la rândul ei a trimis cazul spre soluţionare Consiliului Superior al Magistraturii. CSM s-a pronunţat miercuri, 14 martie şi a decis să-i diminueze indemnizaţia de încadrare brută cu 5% pe o perioadă de 2 luni judecătorului pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute la articolul 99, litera, a din Legea 303/2004 (Constituie abateri disciplinare: a) manifestările care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului).



Decizia CSM nu este definitivă, ea putând fi atacată cu recurs în 15 zile la Înalta Curte de Casaţie.

Curtea Constituţională a României (CCR) stabilea pe 27 februarie 2017 că a existat un conflict juridic de natură constituţională între Guvern şi Ministerul Public. La vremea respectivă, DNA demarase o anchetă în cazul OUG 13/2017, iar CCR a arătat că procurorii şi-au arogat o competenţă pe care nu o posedă-controlul modului de adoptare a unui act normativ. Sesizarea Curţii a fost făcută de preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu.



Judecătorul de la Curtea de Apel Constanţa, Ciprian Coadă, a criticat decizia CCR într-un material publicat pe site-ul juridice.ro. „Aşadar, am fost cu toţii contemporanii unei decizii 'istorice', prin care Curtea Constituţională, în rezolvarea unui presupus conflict de natură constituţională între puterile statului, a statuat că Ministerul Public nu are competenţa legală de a desfăşura activităţi de cercetare penală privind legalitatea şi oportunitatea unui act normativ adoptat de către legiuitor, ca şi când acţiunile procurorilor nu ar fi fost exercitate în baza unor competenţe proprii, atribuite prin lege, iar în activitatea de legiferare totul ar fi permis, oricând şi oricum”, scria magistratul.



Mai departe, Coadă spunea că decizia CCR era „previzibilă într-un stat în care justiţia, transformată în sacul de box al politicienilor, trebuie să încaseze cu stoicism multiplele lovituri sub centură şi diferitele croşee din partea pugiliştilor de tot felul, fără a putea reclama existenţa unui conflict de natură constituţională, dar care, cu aceeaşi demnitate, trebuie să îşi accepte statutul de vinovat, atunci când în exercitarea atribuţiilor proprii, încearcă şi chiar reuşeşte să contribuie la salvgardarea ordinii de drept.”

Pe aceeaşi temă:

Fără precedent: CCR cere anchetarea unui judecător care i-a criticat decizia în cazul anchetei OUG 13 într-un editorial

Inspecţia Judiciară a deschis o acţiune disciplinară împotriva unui judecător care a criticat decizia CCR în cazul anchetei privind Ordonanţa 13

Ministrul Justiţiei, după ce un judecător a propus că abuzul în serviciu să fie pedepsit şi în cazul încălcării legislaţiei secundare: Nu avem de gând să o facem