FOTO VIDEO Aventura lui Paul Dicu, românul care străbate un maraton pe zi, timp de o lună, prin Sahara

Maratonistul în vârstă de 48 ani, instructor de arte marţiale din Constanţa, are la activ 5 ultramaratoane prin deşert, la Marathon des Sables.

Acum, Paul a pornit într-o competiţie care-i va testa dincolo de graniţe capacitatea de rezistenţă. El aleargă în TransSahara - cursa de 1.300 kilometri care trebuie parcurşi într-o lună. Asta înseamnă un maraton pe zi.

„De 5 ori a alergat Paul Dicu la Marathon des Sables. A alergat la Sahara Marathon si Zagora Trail. Adunaţi, se fac aproape 1.300 km alergaţi în deşert. Atât, 1.300 km, are drumul pe care porneşte acum! TransSahara: o cursă solitară de traversare a deşertului marocan de la est la vest“, este prezentată aventura lui Paul Dicu.

Românul a luat startul la 4 aprilie şi va traversa Sahara marocană de la est la vest, de la Zagora la Essaouira.

TransSahara nu are clasamente sau medalii. Singurul premiu fiind o baie în ocean după ce alergătorul iese din deşert.

„Nu este despre noi, despre cât de tari suntem, nu e despre ce viaţă sănătoasă vrem să avem, e despre cum putem să-i ajutăm pe ceilalţi. Motiv pentru care eu o să mă duc să alerg şi mi-ar plăcea foarte tare să nu mă simt singur acolo. Eu alerg şi oamenii ajută financiar copiii bolnavi de inimă. Pentru că au nevoie de asta. Noi ne petrecem viaţa între nişte repere foarte mişto: o cafea, un telefon bun. Există oameni care numără secundele de viaţă. Asta nu e o metaforă. Hai să ajutăm Inima Copiilor să opereze în continuare copiii bolnavi de inimă!“, a declarat Paul Dicu.

El a mărturisit că TransSahara este o cursă pe care o aşteaptă de 3 ani.

„Nu s-a putut până acum, dar acum se întâmplă. Sunt copii care aşteaptă mai mulţi ani operaţia care le va salva viaţa. Şi încă nu se poate! Ajută-ne să îi salvăm! Donează pentru ca în România să poată fi operaţi mai mulţi copii cu malformaţii cardiace.

Cum spunea un prieten bun, share-urile şi like-urile prind bine şi vă mulţumesc pentru gândurile bune de acasă, dar nu uitaţi de rostul drumului meu prin Sahara: să ajutăm copiii bolnavi de inimă. Eu alerg, voi donaţi pentru Inima Copiilor. Cam asta e“, a fost apelul lui Paul la plecarea în cursă.

„Există o miză, însă, pentru TransSahara. O miză mare: ajutorul pe care Paul ţi-l cere pentru copiii bolnavi de inimă pentru care Asociaţia Inima Copiilor luptă de ani mulţi. Strângem bani pentru ca mai mulţi copii să poată fi operaţi în România!“, spun susţinătorii lui.

„Are un motor care macină“

Paul Călin, fondator „Liber în mişcare“ şi manager Wild-thing (organizaţie care te conectează cu explorarea), este cel care a făcut posibil proiectul Paul Dicu – TransSahara.

„Am fost de faţă când l-o pocnit pe Paul Dicu ideea întregii nebunii în timp ce se uită la un desen mural care îţi stimula imaginaţia ’52 de zile până la Tombouctou’. Se întâmplă acu' 3 ani în Zagora-Maroc. Iar Inima Copiilor face o treabă incredibilă şi cum pot eu da o mână de ajutor o dau. De atunci conceptul s-a tot rafinat şi aşa s-a ajuns la ce e azi: 1.300 km de alergare, mers... sau ce o fi, de la Zagora până la ocean.

Eu am privilegiul de a fi azi lângă el. Privilegiu nu pentru că ar fi vreo icoană (e şi el plin de defecte şi demoni ca noi toţi, ba chiar mai plin), ci pentru că văd emoţiile şi zvârcolirile, lacrimile şi nesiguranţa, îndoielile şi gândurile de tot felul care îl macină.

Dicu e un om ermetic. Vezi numai ce vrea el să vezi şi rar, foarte rar deschide o ferăstruică spre el.

Or fi acolo înăuntru o gaşcă de experienţe, trăiri, diavoli şi îngeri, urlete şi pietre de moară de care îi e frică şi lui... dar mai să le arate şi altora. Nu ştiu.

Cert e că are un motor care încă macină, încă îi da energie pentru astfel de treburi şi am o bănuială că are legătură cu acea zi în care o văzut pe viu un puştiulică de 4 săptămâni, operat pe inimă, care o primit o nouă şansă. Cum-necum, mâine dimineaţă o ia la picior şi îl aşteaptă o mare de necunoscute“, a transmis Paul Călin înainte de începerea cursei.

Startul

„TransSahara e o linie în deşert care se tot întinde... Plecarea a fost simplă, fără înflorituri. O linie trasată în nisip, încurajări şi vorbe bune de la noi şi echipa locala de support, în frunte cu Mohamed Ahansal, câştigătorul a 5 ediţii Marathon des Sables, şi... Paul a plecat.

Primele două zile sunt folosite pentru a verifica echipamentul, interacţiunea cu echipa de suport, navigaţia şi alte cele. Va face două bucle mari, de 40 km fiecare, pe care le va termina în acelaşi loc – Bivouac Ahansal Zagora. După cele două zile, Paul va lua direcţia dunelor de la Merzouga, care sunt la aproximativ 240 km de aici.

Rostul drumului e ajutorul pe care Paul vrea să îl dea copiilor bolnavi de inimă, de care se ocupă Inima Copiilor“, au anunţat organizatorii.

„Paul e pe drum. Mult a fost, mult a mai rămas. Pe http://www.inpascupaul.ro/ îi puteţi urmări fiecare mişcare cu ajutorul track-ului GPS. Stăm cu ochii pe el!

Nu uitaţi să aruncaţi un ochi şi pe inimacopiilor.galantom.ro/transsahara şi, dacă n-aţi dat toţi banii pe ceapa verde şi vopsea de ouă, faceţi o donaţie pentru Inima Copiilor.

Povestea e simplă: operaţiile copiilor cu probleme cardiace au în spate costuri pe ăasura problemelor.

Şi toţi putem contribui - cu o donaţie pe http://inimacopiilor.galantom.ro/transsahara sau un formular de 2% pe http://inimacopiilor.ro“, îndeamnă românii care îl susţin pe Paul Dicu şi cauza Inima Copiilor.

