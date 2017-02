Constanţa, a zecea zi în stradă. „Ne-au unit, de acum ne vor asculta“, spun constănţenii

UPDATE ORA 20.30 Toţi cei prezenţi au plecat într-un marş scurt prin centrul oraşului. Au steaguri tricolore şi pe parcursul traseului scandează pentru libertate.

Şi joi seara, aproximativ 100 de persoane au fost prezente în faţa Prefecturii Constanţa. Ele cer demisia Guvernului condus de Sorin Grindeanu.

Sâmbătă seara, se anunţă un protest de amploare la Constanţa, dar şi în alte mari oraşe din ţară, oamenii „Ne-au unit, de acum ne vor asculta!, anunţă ei pe Facebook.

Joi, Florin Iordache a anunţat că demizionează din funcţia de ministru al Justiţiei, deşi toate iniţiativele asumate cât a fost în această funcţie sunt ”legale şi constituţionale”.

”De când am venit la Ministerul Justiţiei, mi-am propus şi am efectuat toate demersurile legale pentru a remedia o serie de probleme existente şi destul de sensibile. Aşa cum aţi văzut şi dumneavoastră, toate iniţiativele asumate sunt legale şi constituţionale. Proiectele propuse s-au aflat în dezbatere publică, organizată de Ministerul Justiţiei, iar acum sunt în dezbatere parlamentară. Cu toate acestea, pentru opinia publică nu a fost suficient, drept pentru care am hotărât să îmi înaintez demisia din funcţia de ministru al Justiţiei”, a declarat Florin Iordache, la Palatul Victoria.





Protestatarii au mărşăluit şi prin ger FOTO Sînziana Ionescu