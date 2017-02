Cinci motive pentru care eşti singur de Dragobete. Eşti prea pretenţios sau te gândeşti la fosta relaţie, principalele cauze

La 24 februarie se sărbătoreşte Dragobetele. Un expert în terapii de cuplu spune că, în cazul celor care sunt singuri, există mai multe explicaţii: fie eşti supărat pe viaţă, fie eşti pretenţios, fie încă te gândeşti la fosta relaţie.

Eşti prea pretenţios/ă?

Specialistul afirmă că o relaţie presupune o investiţie mare de timp, energie şi emoţii. În timp, după ce trecem prin mai multe relaţii, devine parcă tot mai dificil să găseşti o persoană căreia să îi oferi toate acestea cu inima deschisă. Ca soluţie, îţi propun să îţi faci o listă în care să notezi toate calităţile, valorile, principiile de viaţă esenţiale pe care ai vrea să le aibă partenerul de viaţă. Dacă nu ştii încă ce vrei, poţi să-ţi foloseşti fostul partener de viaţă ca model – pozitiv sau negativ. Notează tot ce ţi-a plăcut la el şi ce nu, şi în timpul ăsta ştiu că îţi vor mai veni idei. În al doilea rând, ai putea să notezi tot ceea ce ştii că vrei să nu fie, să aibă aibă sau să facă viitorul tău partener! Am remarcat că, de multe ori, ne e mai uşor să ştim ce nu vrem decât ce vrem”, consideră Angela Nuţu, vicepreşedintele Asociaţiei Române de Hipnoză.

Eşti supărat/ă pe viaţă?

O persoană veselă, încrezătoare şi plină de viaţă este magnetică, cu o putere de atracţie senzaţională. “Ce facem, totuşi, când starea noastră de spirit este departe de a fi fericită? Ei bine, orice relaţie fericită începe cu Tine. Îţi propun să începi cu paşi mici şi uşori - râzi mai mult, uită-te la comedii, bucură-te de dragostea celor dragi, petrecând mai mult timp în familie. După ce ţi-ai consolidat relaţia cu tine şi cu cei dragi, stabileşte câteva legături noi în timp ce lucrezi activ la starea ta de bine – mergi la cursuri de dans, înot, apucă-te de un sport care te atrage (şi astfel pierzi şi acele câteva kilograme în plus), alege să faci masaje de relaxare sau înfrumuseţare, caută un prieten pe care nu l-ai văzut de mult. Pe scurt, fă-ţi cât mai multe bucurii cu putinţă! Ştii vorba aceea: “fake it until you make it” – prefă-te până devine realitate”, explică psihoterapeutul.

Te-ai închis în casă/serviciu?

Dacă nu mai vrei să auzi de nimic şi de nimeni şi te refugiezi sau te afunzi în munca ta, în cărţile tale singur acasă, cum vrei să te găsească Făt Frumos sau Ileana Cosânzeana? “Soluţia e una supărător de simplă: Ieşi! Cunoaşte oameni noi! Nu, nu este un slogan, este o temă. Stabileşte să ieşi în oraş de minim două ori pe săptămână. Încearcă să găseşti ocazii în care să poţi socializa cât mai mult, în care să cunoşti oameni noi, de preferat să fie şi noi şi de sex opus! Aminteşte-ţi mereu că dacă stai pe canapea în faţa televizorului sau calculatorului, dragostea nu o să-ţi bată singură la uşă. Dacă îţi doreşti un partener, va trebui să începi să-i dai ocazia să te întâlnească”, declară Angela Nuţu, expert în terapie de cuplu.

Încă te gândeşti la el/ea – fostul/fosta?

“Ai ieşit de curând dintr-o relaţie şi încă te mai gândeşti la fostul partener? Decide-te! Dacă încă îl mai vrei, analizează posibilităţile şi vezi ce poţi face tu pentru a restabili relaţia. Când împăcarea nu mai pare posibilă, oricât de mare este dorinţa ta, este cazul să îţi îndrepţi privirea spre viitor. Ca soluţie la prima mână, poţi începe cu punctele 2 şi 3. Dar îţi mai vând un pont foarte important: dacă nu eşti sigur/ă şi încă te mai gândeşti la fostul partener, dar nu ştii dacă îţi mai doreşti o împăcare, iată ce să faci: imaginează-ţi că cel mai bun prieten al tău îţi povesteşte cu ce se confruntă, adică exact situaţia ta, şi îţi cere un sfat. Te rog imaginează-ţi acum cel mai bun răspuns posibil, ce i-ai spune acelui prieten drag şi bun să facă pentru binele lui. Apoi urmează acel sfat! Înainte de a răspunde te va ajuta mult să faci lista de la punctul 1”, ne sfătuieşte psihologul Angela Nuţu.

Nu ştii ce vrei? Nu ştii cum să obţii?

Nu ştii de ce relaţiile tale nu au funcţionat? Te simţi blocat, neajutorat, simţi că eşti în impas şi că ai nevoie de ajutor?

“Mergi la un specialist! Vei fi surprins/ă cât de mult te poate ajuta. Caută un psiholog, coach şi chiar mai bine – un grup de dezvoltare personală, în care să simţi că îţi depăşeşti dificultăţile cot la cot cu alţi oameni, că te cunoşti şi că îţi clădeşti propria relaţie fericită”, conchide Angela Nuţu, vicepreşedintele Asociaţiei Române de Hipnoză.

Angela Nuţu este psihoterapeut şi vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Hipnoză. Are experienţă de peste 10 ani în domeniul comunicării şi al instruirii adulţilor şi de peste 15 ani în domeniul antreprenoriatului şi al afacerilor. Membru Fondator al Asociaţiei Române de Coaching, Formator acreditat ANC, Trainer acreditat NLP, Trainer acreditat Metoda Centrum, Psihoterapeut.