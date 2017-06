Cea mai romantică fereastră, produs al epocii victoriene. Care este diferenţa dintre „bow window“ şi „bay window“

Acest tip de fereastră reliefată, care oferă spaţiu şi mai multă luminozitate unei camere, este numită „bovindou“ - de la „bow window“ (fereastră curbată, arcuită).

Are nu doar rol estetic, ci şi funcţional. De obicei, suprafaţa câştigată este folosită pentru amenajarea unui loc de citit, decorat cu perne, de unde să admiri priveliştea.

Este asemănătoare cu bay window, numai că are mai multe ferestre. Bow window-ul are de la 3 la 8 ferestre egale, iar bay window-ul are doar 3 ferestre, de obicei cu fereastra centrală mai mare decât celelalte două.

Este un semn de distincţie şi romantism împrumutat de la englezi, pe care clădirile anilor 1800-1900 îl poartă, fiind o caracteristică a epocii victoriene.

Bay window versus Bow window Sursa stanekwindows.com

Centrul istoric al Constanţei, a cărui agora este Piaţa Ovidiu, este alcătuit din clădiri cu o arhitectură atipică pentru un oraş-port, deoarece proprietarii le-au construit cu spatele la mare din cauza vântului puternic ce suflă dinspre est.

O plimbare prin zona peninsulară a Constanţei este o incursiune în stiluri diferite, pentru că au aparţinut unor localnici de etnii diferite: greci, turci, evrei, armeni, italieni, albanezi, români. Aceştia au ales elemente arhitectonice care să le reprezinte originea, astfel că toată zona veche a oraşului este un mini-album al Dobrogei în diversitatea ei.

Piaţa Ovidiu din Constanţa Foto Sînziana Ionescu

Multe dintre acestea poartă însemnul clădirilor de patrimoniu, cu detalii despre proprietar, când a fost construită, stilul arhitectonic. Şi mai multe nu poartă niciun însemn, poate doar numele proprietarului originar încrustat pe frontispiciu, dar frumuseţea clădirilor se poate recunoaşte de la cele mai mici detalii, chiar şi de către cei neavizaţi.

Romanticul bow-window este des întâlnit la clădirile superbe ale Constanţei. Cronicarii povestesc cum balcoanele erau locurile unde se etalau frumuseţile de vânzare ale oraşului-port, care îşi invitau la etaj clienţii poftind la amor pe bani.

O arhitectă, Hanna Derer, observa într-un studiu întocmit pentru Ordinul Arhitecţilor din Dobrogea cum sunt lucrate edificiile zonei vechi:

„Planeitatea şi verticalitatea elevaţiilor orientate spre spaţiile publice sînt caracteristici prezente şi în cazul faţadelor istorice, ce sunt modelate de fapt pe toate cele trei dimensiuni ale spaţiului. Elementele care conferă profunzime acestor elevaţii sunt concepute şi combinate astfel încît claritatea şi fermitatea volumului să nu fie afectată;

Foto Diana Slav

- balcoanele din feronerie sînt practic transparente;

- balcoane cu parapet plin sînt combinate cu elemente tridimensionale dezvoltate pe direcţie verticală şi suficient de masive pentru a le anula prezenţa (de exemplu, bowwindow-uri);

- loggii-le au dimensiuni şi proporţii discrete;

- bow-window-urile izolate au dimensiuni şi proportii apte de a le transforma în elemente de tip accent;

- elementele de vocabular arhitectural (pilaştri, mai rar coloane, angajaţi/e, ancadramente de goluri, bosaj etc.) şi decoraţia (cel mai ades de factură geometrică) sînt dispuse uniform, astfel încît formează practic un al doilea parament (suprapus pe aproape toată suprafaţa paramentului propriu-zis) sau sunt suficient de discrete pentru a se constitui ca accente locale. (…)

Dincolo de rolul urbanistic direct, fondul construit din zona studiată este purtător de valori de identitate culturală deoarece materializează, chiar dacă probabil numai indirect, principiul <unitate în diversitate>, principiu care este util pentru caracterizarea comunităţii urbane multi-etnice şi multi-religioase a aşezării Constanţa“.

Casă cu bow window, vizavi de Cazinoul din Constanţa Foto S.Ionescu

