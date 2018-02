Banca Mondială: 22,2% din români s-ar muta la Constanţa. Calitatea vieţii şi apropierea de mare, motivele principale

Sondajul a fost dat publicităţii vineri, 9 februarie, cu ocazia prezentării unui raport de analiză asupra profilului zonei urbane funcţionale Constanţa – Pol Naţional de Dezvoltare. Raportul, întocmit de Banca Mondială, face parte din acordul de asistenţă încheiat cu primăria oraşului Constanţa.



„În ultimii ani, ritmul de creştere economică al Constanţei depăşeşte, de multe ori considerabil, nivelul înregistrat de alte oraşe la nivel internaţional. Constanţa are un potenţial deosebit şi are foarte multe oportunităţi de dezvoltare care trebuie cât mai bine fructificate. Zona Metropolitană Constanţa este una din puţinele în care s-a înregistrat o creştere demografică în ultimul timp în contextul în care populaţia României este într-o continuă scădere. Acesta este cel mai bun indicator, un oraş care reprezintă un magnet pentru oameni este într-adevăr un oraş competitiv şi un oraş care are potenţial“, a declarat Marcel Ionescu-Heroiu, senior expert în dezvoltare urbană al Băncii Mondiale.



Acesta a prezentat şi un sondaj de opinie realizat la nivel naţional cu privire la percepţia pe care o au românii despre Constanţa şi potenţialul său. Conform sondajului, 22,2% dintre români ar alege să se mute la Constanţa, iar printre motivele cel mai frecvent invocate de către respondenţi în privinţa acestei alegeri se regăsesc: apropierea faţă de mare şi o bună calitate a vieţii pe care o oferă oraşul.



De asemenea, conform sondajului, peste 10 milioane de români au vizitat Constanţa în ultimii 5 ani, acest aspect indicând potenţialul deosebit pe care îl are Zona Metropolitană Constanţa din punct de vedere turistic.



„Suntem conştienţi de potenţialul pe care îl are oraşul şi ne angajăm să abordăm într-o manieră integrată dezvoltarea urbană şi atragerea de investiţii, în scopul de a deveni mai competitivi şi mai atractivi pentru oameni, afaceri şi turism. Constanţa este una dintre puţinele zone urbane din lume care lucrează direct cu Banca Mondială. Prin accesarea acestei asistenţe tehnice personalizate, ne propunem să folosim din expertiza şi experienţa dovedite pe care Banca Mondială le are şi să oferim o şansă în plus oraşului să se dezvolte sănătos şi durabil“, a declarat Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanţa.

