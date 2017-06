VIDEO Tora Vasilescu, la TIFF Lounge: „Când actoria e bună nici nu mai contează subiectul filmului“

După proiecţia filmului „Să mori rănit din dragoste de viaţă“ (1983), regizat de Mircea Veroiu, pe scena din faţa marelui ecran, la cinema Victoria din Cluj, au urcat actorii Tora Vasilescu şi Gheorghe Visu. Ei au răspuns întrebărilor publicului, discuţia fiind moderată de jurnalistul Mihnea Măruţă.

„Eram mândri să fim distribuiţi la Veroiu (n.r. Mircea Veroiu)“, spune actriţa Tora Vasilescu după care îşi cere scuze pentru neglijeul aşa de transparent în care a apărut într-o scenă din film. Se aud râsete din public. Aceasta s-a arătat onorată de premiul pe care îl va primi la gala de închidere a TIFF de sâmbătă seara: „M-am bucurat. Mulţumesc frumos celor care s-au gândit. Mulţumesc colegilor care nu mă vor invidia“.

Ea mărturiseşte că a pus mult suflet în rolurile sale. „Uitaţi-vă, de exemplu la filmele foarte vechi. Chiar dacă subiectele sunt desuete, chiar dacă sunt depăşite, când actoria e bună, când e realistă, când are emoţie, când vă emoţionează nici nu mai contează subiectul. Aşa gândesc eu, dar nu înseamnă că am dreptate. Cu vârsta îmi dau seama că nu mai am nicio certitudine decât destinaţia finală“, mărturisea actriţa.

Întrebat de moderator cum i se pare acum filmul după atâţia ani, Gheorghe Visu consideră că pelicula e o „încercare de a face altfel această poveste pornind de la un scenariu foarte bun“.

Actriţa Tora Vasilescu va primi sâmbătă seara, la Gala de închidere a TIFF, Premiu de Excelenţă

Potrivit tiff.ro, cariera actriţei a debutat cu filmul Cursa (1975) şi a primit un trofeu din partea Asociaţiei Cineaştilor Români. Tora vasilescu a mai jucat în filme ca: ”Gloria nu cântă” (1977), ”Casa dintre câmpuri” (1979), ”Probă de microfon” (1980), ”De ce trag clopotele, Mitică?” (1981), ”Glissando” (1985), ”Cuibul de viespi” (1987), ”Şobolanii roşii” (1990), ”Cel mai iubit dintre pământeni” (1993). În 2000 a fost decorată de Preşedinţia României cu Ordinul Naţional Serviciu Credincios în grad de Cavaler pentru întreaga carieră.

