VIDEO Singurul discurs aplaudat la înmormântarea Doinei Cornea: „La catafalcul Papei Paul II, polonezii au strigat: sfânt! Asta vreau să cer şi eu”

Unul dintre cele mai emoţionante discursuri rostite la slujba de înmormântare a Doinei Cornea, care a avut loc luni, în Casa Universitarilor din Cluj-Napoca, a aparţinut părintelui greco-catolic Teodor Lazăr. Acesta a cerut sanctificarea Doinei Cornea, comparând-o cu Maica Tereza. Discursul emoţionant al prelatului a atras aplauzele celor peste 100 de participanţi , printre care s-au numărat fostul preşedinte Emil Constantinescu, poeta Ana Blandiana, filosoful Gabriel Liiceanu, pastorul Laszlo Tokes sau istoricul Marius Oprea.

„La catafalcul lui Karol Vojtyla, Papa Paul al II-lea polonezii au strigat <<sfânt>>. (...) Asta vreau să cer şi eu. Nu e o obrăznicie deloc. Am cunoscut-o de 20 de ani şi eu cred că trebuie recunoscută excelenţa sa prin ceea ce se numeşte sanctificare. De ce? Am rămas atât de puţini încât nu ne putem număra nici sfinţii, atât de mulţi au dat. Bine-înţeles, o să fiu disciplinat, n-o să cer public acest lucru, avat la lettre, pentru că sunt canoane clare, pertinente şi de folos, dar de pe catapeteasma inimii mele icoana ei n-o s-o ia nimeni. E alături de Estera, alături de Maria, al cărei nume îl şi poartă. M-a întrebat cineva: <<o poţi compara cu maica Tereza?>> Maica Tereza a luptat cu lepra în Calcuttla. Ea a luptat cu o lepră mult mai grea, nu de piele, ci de suflet a neamului său, vindecându-se pe ea de frică. A luptat nu cu o lepră, ci cu două, şi cu toţii buboii sistemului, de una singură”.

Redăm mai jos discursurile Episcopul Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihălmeanu şi al Cardinalului Lucian, arhiepiscop major al Bisericii Române Unite, Greco-Catolică:

