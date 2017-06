VIDEO Liviu Mihaiu, la dezbaterea TIFF, despre Podemos şi USR: „Nu mai contează ideologia la aceste partide «New Age»“

TIFF.16 a găzduit prima dezbatere pe tema „Film şi politică” din această ediţie. S-a vizionat documentarul „Politica, manual de întrebuinţare/ Politica, Manual de Instrucciones„ (r. Fernando León de Aranoa), ce a fost urmat de o dezbatere la care au participat, Dan Maşca - iniţiatorul modificării legislative privind reducerea numărului de semnături necesare pentru înfiinţarea unui partid şi membru fondator al Partidului Oamenilor Liberi (POL), politologul şi activistul Claudiu Crăciun, Tudor Pop - deputat USR, Mihai Goţiu, senator USR, Elek Levente, preşedintele USR Cluj, şi realizatorul radio şi TV Andrei Gheorghe.

Documentarul relatează înfiinţarea în 2015 a unui nou partid politic în Spania – Podemos – format din oameni din societatea civilă şi universitari. Regizorul a urmărit noua mişcare din momentul incipient până când a devenit cea de-a treia forţă din parlamentul ţării, doar la doi ani de la fondarea partidului. Una dintre cele mai mari critici aduse Podemos este faptul că „nu este nici de dreapta, nici de stânga”, fiind în acest context foarte similar cu Uniunea Salvaţi România. Directorul festivalului, Tudor Giurgiu, care a moderat întâlnirea a început dezbaterea: „prietenul nostru Sorin Ioaniţă de la expert forum, spunea despre Podemos că este un răspuns populist şi greşit la problemele Spaniei. Pe de altă parte, un comentator englez, spunea că marea greşeală a Podemos este că nu e nici de stânga, nici de dreapta, şi pentru o ţară ca Spania obişnuită cu un sistem foarte clar şi foarte alb şi negru, nu şi-au asumat o parte. Păreri, comentarii?”.

„Acest clivaj stânga-dreapta e cât se poate de real”

Politologul şi activistul Claudiu Crăciun, care a reprezentat organizaţia politică „Demos” a susţinut: „Multă lume ne bănuieşte că i-a copiat pe cei de la Podemos, nu este aşa. Este un acronim de la două valori importante pentru noi: democraţie şi solidaritate. Cu siguranţă nu ne deranjează comparaţia. (...) Noi am încercat ca, în linii mari să învăţăm ceva de la ei. În afară de numele care sună la fel noi mai avem ceva în comun: avem un număr foarte mare de politologi în această organizaţie a noastră. (...)Această detaşare de stânga şi dreapta, pentru că am văzut că este la modă şi în România să spunem că nu suntem nici de stânga, nici de dreapta, unii , la modul real neconsiderându-se nici de stânga, nici de dreapta, alţii procedând strategic, crezând că această negare poate să le aducă rezultate electorale. Cred că v-aţi dat seama că Podemosul este cât se poate de real de stânga. Adică, îl ai pe Gramsci pe laptopuri (Antonio Gramsci- fost lider politic italian şi filozof, co-fondatorul Partito Comunista d’Italia-nr), cânţi „comandante Che Guevara” la întâlnirile informale şi ai Shiriza pe telefon. „That s left” (asta e stânga-nr). Să fim serioşi. De ce spun ei că nu sunt nici de stânga şi nici de dreapta, simplu, pentru că stânga şi dreapta au fost folosite ca instrument de disciplinare de către cele două mari partide, Partidul Popular şi Partidul Socialist, astfel încât această renunţare are un motiv cât se poate de pragmatic şi strategic, dar în sinea lor să nu credeţi că se se abţin vreodată să îşi susţină valorile care sunt de stânga. Ăsta e un element foarte important pe care trebuie să ni-l asumăm şi noi. Nu cred că performanţa negativă a partidelor româneşti e un motiv îndeajuns de bun să ne facă pe noi să spunem că abandonăm nişte valori, ori că nu le avem. Acest clivaj,stânga- dreapta e cât se poate de real, cât se poate de important şi eu vă propun un test foarte simplu, dacă vreţi să aflaţi dacă sunteţi sau nu de stânga sau de dreapta: Dacă nu vă place inegalitatea, vă revoltă, înseamnă că sunteţi de stânga. Dacă nu vă deranjează şi nu o consideraţi importantă probabil sunteţi de dreapta”.

Levente Elek, vicepreşedinte USR şi actualul preşedinte interimar al Uniunii: „Eu am avut impresia că este varianta spaniolă a USR-ului. Dacă am fi văzut documentarul înainte, puteaţi să ne acuzaţi că am plagiat. Cred că din foarte multe puncte de vedere ne asemănăm cu ceea ce am văzut, şi ei pornind din zona civică, au adunat foarte mulţi tineri în jurul lor, ceea ce am făcut şi noi, iar acest spirit care-i foarte greu de învins a contat foarte mult în Spania. Cel mai mare cadou pe care-l avem noi, să spun aşa, este forţa tinerilor care este alături de noi”.

Tudor Pop, parlamentar USR, a susţinut: „Cred că ne aşteaptă şi pe noi nişte provocări, cu o parte dintre ele ne confruntăm acum. În ceea ce priveşte clivajul acesta stânga-dreapta eu cred că ar trebui să fim un pic mai atenţi la nuanţe. Nefiind politolog dar totuşi având o experienţă în administraţie pot să vă spun că au fost momente în care am aplicat politici de stânga şi politici de dreapta în România în timpul guvernării Cioloş. Asta pentru că suntem într-o zonă care nu ne lasă să fim doar de dreapta sau doar de stânga. Cred că lucrul acesta se regăseşte şi în USR acuma, unde avem oameni care sunt de stânga şi de dreapta şi care lucrează în aceeaşi comisie, şi dezbat pe argumente, cu mult calm şi de cele mai multe ori ajungem la un consens”.

Andrei Gheorge: „o ţară ca să fie ţară trebuie să aibă grijă de copiii ei şi de bolnavii ei”

Andrei Gheorghe: „În rest nu ai ce să afli (din documentar-nr). Ce să afli: că politica e război. Că dacă te duci acolo crezând că vei cânta la vioară, eşti condamnat dinainte la distrugere, că nu e pe amuzament, ci e pe sânge şi că e un lucru tare, tare serios. Nu e locul care găzduieşte reacţie unui copil ce se supără şi-şi aruncă jucăriile şi pleacă de 1 iunie chiar. Oare despre cine vorbesc. La mulţi ani de Ziua Copilului. (...) Închid introducând un subiect care se pare că e foarte dorit. Eu nu ştiu dacă sunt de stânga sau de dreapta, dar sunt produsul unor ani dispăruţi şi dincolo de bunele mele intenţii sunt urmele părinţilor care m-au călcat în picioare, ai străbunicilor, ai bunicilor care şi-au lăsat pe mine urma pantofului şi care spune aşa: o ţară ca să fie ţară, în afară de limbă, trebuie să aibă două lucruri: educaţie gratuită şi sănătate gratuită. Şi aici mă intersectez cu cei de care tocmai mai devreme mă detaşam şi nu-mi pare nici rău, nici bine, asta cred. O ţară trebuie să aibă grijă în primul rând de copii ei şi de bolnavii ei, mai departe, politici de moment, că vom investi în IT, vom regionaliza, dezvolta, astea toate sunt trecătoare. Prin urmare am descoperit, sunt de stânga, mi-a plăcut filmul, iubesc cinematografia şi îi mulţumesc lui Tudor Giurgiu”.

Liviu Mihaiu: Nu cred că mai contează ideologia în tipul acesta de partid new age

Liviu Mihaiu a susţinut: „Filmul are o valoare extraordinară din punct de vedere pedagogic, într-o ţară care are totuşi un deficit de cultură democratică major. Eu aş da un CD cu acest film fiecărui membru al USR. E foarte important să vezi nu numai cum s-a construit un partid ca Podemos, care s-a inspirat de la partidele sud-americane care l-au înfrânt pe dictatorul cilian Pinocet. E foarte important să înveţi din eşecul lor, mai degrabă decât din succes. Faptul că au un traseu, un itinerariu foarte asemănător cu USR şi cu orice partid nou, care trece prin acelaşi tip de obstacole, prin acelaşi tip de poveşti ca şi Podemosul. Nu cred că mai contează ideologia în tipul acesta de partid new age. Odată am făcut exerciţiul următor: am luat teoria politică, m-am uitat pe ea şi am vrut să văd, ce sunt eu, dacă sunt de stânga sau de dreapta. Vreau să vă spun că m-am regăsit şi în stânga şi în dreapta şi mi-am dat seama că am două mâini, şi o stângă şi o dreaptă. Nu cred că asta ar trebui să ne polarizeze, vorba lui Claudiu, stânga şi dreapta sunt modele de disciplinare de care cred că nu mai avem nevoie. Spuneam în timpul filmului că ceea ce-i desparte nu dezbat public. Adică ei sunt republicani şi trăiesc într-o monarhie. Nu s-au aruncat public să atace monarhia. Adică într-o ţară în care după o criză economică avem atâta sărăcie, avem atâta genocid al IMM-urilor, cum avem în societatea românească, cred că priorităţile unui partid nu sunt organizarea pe găşti: stânga, dreapta, centru. Nu cred că asta e...E o capcană.”

Dan Maşca - iniţiatorul modificării legislative privind reducerea numărului de semnături necesare pentru înfiinţarea unui partid şi membru fondator al Partidului Oamenilor Liberi (POL): „ Nu există poveşti că nu există stânga şi dreapta. Există şi va exista. Există multe feluri de stânga şi dreapta. Există o diversitate, ceea ce ar trebui să avem şi noi prin lege posibilitatea de a se întâmpla în 2019 la europarlamentare, unde noi ca POL, partid regional va trebui să strângem 190.000 de semnături ca să putem să participăm. Lipsa libertăţii de a-ţi alege reprezentanţii în orice regiune a ţării, duce la aşa ceva. Avem nevoie ca aceste legi electorale să fie ca cele din Olanda, Spania, Franţa.”. El a dat exemplul Olandei unde nu există prag electoral, la alegerile locale nu ai nevoie de partid ca să concurezi. ”Astfel au 28 de mişcări politice în alegeri şi peste 80% prezenţă la vot”, a completat Maşca.