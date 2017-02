VIDEO Imnul străzii, creat la Cluj. „Oamenii de la manifestaţii sunt incredibili de respectuoşi, sunt cu sufletul în palmă cerând umanitate“

Unul dintre artiştii care au lucrat la realizarea piesei şi care ţine să nu-i apară numele deoarece „piesa e a străzii, mesajele sunt ale străzii, noi doar le-am pus laolaltă prin muzică” spune că melodia se vrea un imbold pentru ca oamenii să nu-şi piardă speranţa în mai bine şi să iasă în stradă să protesteze. Melodia a fost lansată vineri, 10 februarie, după ce toată săptămâna au ieşit cel mult 7.000 de oameni în Piaţa Unirii faţă de acum o săptămână când 50.000 de oameni au cântat imnul naţional.

„Puterea este în mâna poporului atât timp cât ştie, cunoaşte, selectează informaţia. (...) Schimbarea vine de la noi, de jos în sus. Dacă fiecare dintre noi am acţiona corect, civilizat, am respecta valorile şi principiile persoanelor cu care interacţionăm, dacă nu am profita de micile favoruri şi, mai ales, dacă am acţiona/educa/ajuta în mod direct în domeniul în care activăm, cu lucruri mărunte, dar sigure, încet-încet, lucrurile se vor schimba“, este de părere unul dintre artiştii ce au realizat piesa.