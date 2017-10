VIDEO Directorul care a spus că la Cluj pot avea loc tragedii mai mari decât cea de la Colectiv, acuzat de „manipulare ordinară”

Împlinirea a doi ani de la incendiul din clubul Colectiv, soldat cu 65 de morţi şi sute de răniţi, este comemorată în Bucureşti şi în alte oraşe din ţară. Se aprind lumânări, se depun coroane, se oficiază slujbe, oamenii ies în stradă şi îşi aduc aminte cu tristeţe de tragedia din clubul bucureştean.



Drama de la Colectiv apare, în ultimele zile, şi în discuţiile din administraţia judeţeană clujeană: nu în contextul implementării unui plan de controale prin cluburile din oraş pentru a se vedea în ce măsură sunt respectate reglementările legale şi nici în contextul dotării spitalelor pentru a putea trata victimele unor incendii, în condiţiile în care marii arşi pot fi salvaţi doar la Bucureşti.



La Cluj se vorbeşte despre Colectiv în discuţiile despre decizia Consiliului Judeţean (CJ) de a organiza concurs pentru posturile de conducere în cadrul Aeroportului Internaţional „Avram Iancu”, în condiţiile în care mandatele directorilor au expirat.

Concurs pentru conducerea Aeroportului

Consiliul Judeţean a hotărât ca din data de 17 octombrie toţi directorii Aeroportului să rămână fără posturi, iar conducerea instituţiei să fie preluată de Consiliul de Administraţie, care era format din oameni fără experienţă în conducerea unei aerogări. Planul CJ era ca acest Consiliu de Administraţie să delege conducerea executivă unui specialist până la organizarea concursului. De ce? Pentru că rămânerea directorului David Ciceo la conducere aeroportului în până la organizarea competiţiei pentru noul director ar putea influenţa desemnarea noii conduceri. Ciceo este de 20 de ani la cârma aerogării.

Directorul Aeroportului: „pot fi tragedii mai mari decât la Colectiv”

După decizia CJ de a-l elibera din funcţie, directorul David Ciceo a declarat într-o emisiune pentru Realitatea FM Cluj: „Este prevăzut în această hotărâre ca în data de 17 octombrie, Consiliul de Administraţie să preia activitatea executivă, la această dată, ora 00:00, aeroportul nu mai are conducere calificată conform cu Regulamentul european 139. Acest regulament, care dacă intră în contradicţie cu orice lege românească, are prioritate acest regulament, stabileşte în mod imperativ competenţele şi calificările necesare astfel încât siguranţa şi securitatea să nu fie pusă în pericol. În cazul în care rămâne în vigoare această hotărâre este posibil ca din data de 17 octombrie, ora 00:00 să nu mai zboare niciun avion pe Cluj”.



Mai mult, Ciceo a susţinut că pot avea loc tragedii: „Noi urmează să anunţăm toate autorităţile statului despre această tulburare majoră. Vrem să fie conştienţi şi clujenii şi că există un pericol real. Bineînţeles că ne vom face munca, ca să evităm o tragedie. Pot fi tragedii mai mari decât la Colectiv”.

Tişe: „de ce am spus că este manipulare ordinară”

Preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe, a explicat, într-o conferinţă de presă, la finalul săptămânii, de ce a susţinut că „afirmaţiile directorului reprezintă o manipulare ordinară”. Astfel, în urmă cu un an, pe 24 octombrie, directorul David Ciceo a semnat un act adiţional la contractul de mandat care prevedea: „în situaţia în care la finalul mandatului directorului general nu se finalizează procedura de selecţie a directorului conform OUG 109/2011, contractul de mandat al directorului se prelungeşte cu o perioadă de 8 luni sau dacă nu se termină nici atunci procedura până la data încheierii contractului cu noul director general.”

În aceste condiţii, Tişe a spus: „Perversitatea manipulării a constat în ascunderea acestui act. În momentul în care tu ai acest adiţional şi ştii că nu pleci, dar ieşi public şi spui că vor cădea avioanele şi manipulezi ordinar în calitate de director de regie, a doua zi plecai”.

Bugetar de lux: salariu de 24.000 de lei lunar

Un alt articol din actul adiţional amintit arăta că la încetarea contractului de mandat, în condiţiile în care directorul Ciceo nu va câştiga concursul, unitatea, la cererea directorului, îi va asigura un loc de muncă pe un post corespunzător pregătirii cu salariu de director timp de 12 luni. „Un alt articol prevede că din orice motiv îl dam afară, şi dacă îl găsim beat, va primi 6 salarii brute”, a mai precizat Tişe. Salariul directorului aeroportului este de 24.000 de lei (19.400 de la aeroport şi 5.000 de la Asociaţia Aeroporturilor), a mai precizat preşedintele CJ.

Ce spune Ciceo

Declaraţiile lui David Ciceo au determinat noul Consiliu de Administraţie să-l desemneze tot pe el director interimar. Mai mult, Prefectura Cluj a atacat hotărârea CJ privind aeroportul, ceea ce a făcut ca Ciceo să rămână director interimar, iar noul Consiliu de Administraţie a fost înlocuit cu cel existent înaintea luării hotărârii.

Contactat de „Adevărul”, Ciceo a spus:

„Actul adiţional nu a fost secret. Eu tot timpul am menţionat şi în poziţiile mele publice că nu se întrerupe contractul meu de mandat care e până la finalizarea concursului. Permanent am spus că eu şi colegii mei suntem de acord cu OUG 109 şi cu concursul. Consiliul Judeţean Cluj avea la cunoştinţă de absolut toate actele adiţionale la contractul meu de mandat. Permanent am susţinut public şi în poziţiile mele şi la TV şi la Radio şi cu alte ocazii faptul că nu se încheie contractul meu de mandat în data de 17 octombrie. În ceea ce priveşte, demiterea întregii conducerii a Aeroportului din 17 octombrie aceasta ar fi reprezentat un pericol real pentru securitate şi pentru siguranţa aeroportului, chiar dacă eu aş fi rămas director, întrucât încalcă Regulamentul european 139 şi a creat o îngrijorare reală în rândul companiilor aeriene din România şi din străinătate, iar în urma demersurilor făcute de CJ Cluj Autoritatea Aeronautică Civilă din România le-a comunicat în scris că schimbarea managementului unui aeroport se poate face doar cu aprobarea Autorităţii Aeronautice civile din România”.