Viceprimarul Clujului a fost „cumpărat” de un milionar din Topul Forbes cu 60 de abonamente la Untold şi Electric Castle

Viceprimarul Clujului, Anna Horvath, a fost trimis în judecată la mijlocul lunii decembrie pentru trafic de influenţă şi spălare de bani. Reprezentata UDMR se aflat sub control judiciar din luna octombrie. În acelaşi dosar a fost trimis în judecată şi Zsolt Fodor, un cunoscut om de afaceri clujean, nelipsit din Topul Forbes 500 miliardari, având o avere estimată la 22-24 de milioane de euro. Afacerea principala a familiei este firma EuroGsm, care activează în domeniul comunicaţiilor, care a avut anul trecut o cifră de afaceri de 22 milioane de euro şi un profit de aproape jumătate de million de euro. De asemenea, familia Fodor s-a lansat în afaceri imobiliare.

Rechizitoriu DNA

Din rechizitoriul DNA, care a fost făcut public astăzi, reiese că ”în perioada februarie – mai 2016, Fodor Zsolt (asociat şi administrator la mai multe societăţi comerciale cu sediul în Cluj Napoca) i-a solicitat sprijin inculpatei Horvath Anna – viceprimar al municipiului Cluj Napoca, în sensul folosirii influenţei deţinută de aceasta asupra funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Cluj Napoca, pentru impulsionarea avizării / autorizării unor proiecte imobiliare în care Fodor Zsolt are interese economice. În cursul unei întâlniri din data de 13.05.2016, realizată la Restaurantul (...) din Cluj Napoca, Fodor Zsolt i-a relatat inculpatei Horvath Anna stadiul avizării documentaţiei pentru unul din proiectele imobiliare. Horvath Anna s-a angajat să efectueze demersuri pentru facilitarea / urgentarea avizării documentaţiei. Corelativ, în cadrul aceleiaşi întâlniri (13.05.2016), Horvath Anna i-a pretins inculpatului Fodor Zsolt procurarea şi remiterea unui număr de 30 de abonamente pentru Festivalul Electric Castle şi 30 de abonamente pentru Festivalul Untold (având o valoare 3 totală de circa 20.000 lei), susţinând că are intenţia de a oferi aceste abonamente, până la data de 05.06.2016, ca stimulent, voluntarilor care o sprijineau în cadrul campaniei electorale. Este de precizat că Horvath Anna a candidat pentru funcţia de primar al mun. Cluj Napoca la alegerile locale din iunie 2016. Inculpaţii au convenit să disimuleze remiterea celor 60 de abonamente sub forma încheierii unui contract fictiv de sponsorizare, urmând ca viceprimarul Horvath Anna să indice omului de afaceri datele de identificare ale unei persoane juridice cu care să fie încheiat contractul fictiv. În condiţiile în care Fodor Zsolt s-a angajat să procure şi să remită abonamentele pretinse, Horvath Anna l-a asigurat că îl va sprijini în continuare şi pentru alte proiecte, relatându-i că după alegerile locale din anul 2016 va fi în continuare desemnată pentru un nou mandat de viceprimar. Cele două proiecte imobiliare cu privire la care inculpata Horvath Anna şi-a traficat influenţa sunt cele referitoare la (...) din Cluj Napoca, (...), respectiv la imobilul care urma a fi edificat în Cluj Napoca, (...) . Astfel, pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Cluj Napoca din data de 31.05.2016, a fost inclus la punctul nr. 25 „Proiect de hotărâre privind dezmembrarea, concesionarea şi însuşirea documentaţiei cadastrale pentru dezmembrarea terenului situat în Cluj Napoca, (...) , în suprafaţă de 10 mp, în vederea reconstruirii faţadei (balcon şi coloane) (...) ”. Documentaţia proiectului imobiliar a fost avizată prin HCL nr. (...).05.2016. În legătură cu al doilea proiect imobiliar, prin HCL nr. (...).06.2016, s-a aprobat preluarea în proprietatea publică a Mun. Cluj Napoca a terenului cu suprafaţa de 150 mp, situat pe strada (...), identificat prin nr. cadastral (...), în vederea asigurării servituţilor de utilitate publică. Solicitarea în acest sens a fost depusă de SC (...) SRL Cluj Napoca CUI (...) , având ca asociaţi şi administratori pe Fodor Zsolt şi soţia (...).

A finanţat „ocult”campania Annei Horvath

Procurorii arată că există o interdicţie legale de a fi primite donaţii în bunuri. În ciuda aceste interdicţii „inculpatul Fodor Zsolt acceptă solicitarea viceprimarului Horvath Anna de a finanţa cumpărarea abonamentelor pentru voluntarii care activau în campania electorală. Este evident că această ,,sponsorizare de pe firmă” este profund ilegală din punct de vedere al legislaţiei electorale, contrazicând însăşi raţiunea pentru care au fost introduse restricţiile legale arătate în ceea ce priveşte finanţarea campaniei electorale. Practic, inculpaţii convin ca o societate comercială controlată de Fodor Zsolt să finanţeze ocult campania electorală a candidatului Horvath Anna şi a formaţiunii din care aceasta face parte, finanţarea fiind disimulată prin interpunerea unei alte persoane juridice (,,… noi sponsorizăm de pe firmă pe cineva şi acela rezolvă…”). (...) Pe de altă parte însă, candidata Horvath Anna nici nu a vizat niciodată în mod real ocuparea funcţiei de primar, ci a urmărit obţinerea unui nou mandat de consilier local şi conservarea şi pentru mandatul 2016 – 2020 a poziţiei de viceprimar. Această poziţie de viceprimar putea fi conservată urmare a negocierilor cu celelalte forţe politice reprezentate în consiliul local, iar pentru a demara aceste negocieri de pe o poziţie favorabilă, inculpata Horvath Anna era în mod foarte serios interesată de obţinerea unui rezultat cât mai bun la alegerile locale din 5 iunie 2016. De altfel, ambii inculpaţi au acceptat pe deplin conştient faptul că solicitarea şi remiterea foloaselor necuvenite de 20.000 lei sunt efectuate cu scopul explicit de a o sprijini pe Horvath Anna să fie aleasă şi pentru mandatul 2016 – 2020 în poziţia de viceprimar.”.

Două probleme de rezolvat pentru viceprimar

Procurorii susţin că viceprimarul Horvath Anna a intervenit pentru soluţionarea favorabilă a documentaţiei de urbanism în ceea ce priveşte două construcţii pe care omul de afaceri intenţiona să le demareze. „Practic, inculpatul Fodor Zsolt îi comunică viceprimarului Horvath Anna faptul că documentaţia pentru (...) este în lucru la funcţionarul (...), care urmează să întocmească un ,,proiect”, pe care la acel moment nu îl întocmise încă, pe motiv că nu primise confirmarea CTATU privind menţinerea (păstrarea) vechiului aviz de urbanism. Mai mult, problema confirmării vechiului aviz de urbanism nu fusese inclusă pe proiectul ordinii de zi a următoarei şedinţe a Comisiei Tehnice pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism. (...) Inculpata Horvath Anna promite că va interveni în susţinerea demersurilor respective (...). Aceste promisiuni sunt clare şi absolut univoce, viceprimarul exprimându-şi intenţia de a interveni pentru soluţionarea favorabilă a cererii Asociaţiei de proprietari. Ca atare, Fodor Zsolt îi pune la dispoziţie numărul de înregistrare al cererii, pentru a facilita efectuarea intervenţiei promise. (...) Ca atare, nu numai că inculpatul Fodor Zsolt se interesează de stadiul rezolvării vechii ,,probleme” (cea legată de (...)), însă îi solicită inculpatei Horvath Anna susţinerea şi pentru rezolvarea unei noi ,,probleme” (cea legată de strada (...)). La data de 11.04.2016, SC (...) SRL (care are ca asociaţi şi administratori pe Fodor Zsolt şi soţia (...)) depusese la Primăria Cluj Napoca cererea nr. (...) pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul ,,alipire parcele şi dezmembrare drum pentru servitute de utilitate publică şi continuare lucrări construire imobile colective corp 1 şi 2 str. (...) Cluj Napoca”. Raportat la cererea formulată fusese emis certificatul de urbanism nr. (...).05.2016. Inculpatul Fodor Zsolt era interesat în emiterea unei hotărâri a Consiliului local al municipiului Cluj Napoca, pentru a fi aprobată preluarea în proprietatea publică a municipiului Cluj Napoca a suprafeţei de 150 m.p., această preluare fiind necesară pentru prelungirea autorizării / reautorizarea unor lucrări de construire la adresa respectivă. După ce obţine din nou asigurări că va fi sprijinit pentru rezolvarea ambelor ,,probleme”, Fodor Zsolt în comunică viceprimarului Horvath Anna că şi el acţionează, la rândul său, în sensul convenit anterior, pentru a finanţa procurarea abonamentelor la festivalurile muzicale,” se arată în rechizitoriu.

În momentul în care a fost servit, Zsolt Fodor a făcut plata

Contractul de sponsorizare în valoare de 20.000 de lei, bani cu care urmau să se cumpere bilelte la fesitval pentru voluntarii din campania electorală a Annei Horvath, a fost semnat în aceeaşi în care a fost înctomit referatul solicitat de omul de afaceri Fodor Zsolt. ”La data de 23.05.2016 a fost întocmit referatul nr. (...) privind dezmembrarea, concesionarea şi însuşirea documentaţiei cadastrale pentru dezmembrare (întocmit de (...)). Acest referat poartă viza Serviciului Juridic Contencios aplicată la 27.05.2016. Prin adresa nr. (...).05.2016, Primăria municipiului Cluj Napoca a comunicat Asociaţiei de proprietari că a fost întocmit proiectul de hotărâre privind dezmembrarea, concesionarea şi însuşirea documentaţiei cadastrale pentru dezmembrare, cu menţiunea că va fi înaintat spre analiză şi dezbatere deliberativului local (...). Deloc întâmplător, tot la data de 23.05.2016, a fost încheiat contractul de sponsorizare nr. (...).05.2016, prin care SC (...) SRL Cluj Napoca CUI (...) a sponsorizat cu suma de 20.000 lei (...) din Cluj (...) cod fiscal (...), sponsorizarea vizând pretinsul proiect „Promovarea voluntariatului în cadrul (...) din Cluj”. În realitate, suma de 20.000 lei reprezenta contravaloarea foloaselor materiale pretinse la data de 13.05.2016 de viceprimarul Horvath Anna, abonamentele care urmau a fi înmânate voluntarilor care activau în campania electorală a inculpatei. Este evident că întocmirea referatului şi a proiectului de hotărâre sunt corelate în timp cu încheierea contractului de ,,sponsorizare””, susţin procurorii.

Trafic de influenţă şi spălare de bani

Vicperimarul Horvath Anna este acuzată de trafic de influenţă. „Pretinderea remiterii foloaselor materiale a fost efectuată în cadrul unei întâlniri pe terasa restaurantului (...) din municipiul Cluj Napoca, (...) . 16 Pretinderea a fost realizată în considerarea influenţei pe care inculpata Horvath Anna o are asupra funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Cluj Napoca, cu atribuţii în domeniul urbanismului şi autorizării lucrărilor de construcţii. Horvath Anna a promis că va determina aceşti funcţionari publici să îndeplinească şi să urgenteze îndeplinirea unor acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu, respectiv a promis că va impulsiona avizarea şi autorizarea unor proiecte imobiliare în care omul de afaceri Fodor Zsolt are interese economice. Inculpata a pretins foloasele materiale pentru sine, în calitate de candidat pentru funcţia de primar al municipiului Cluj Napoca la alegerile locale din 5 iunie 2016, cu scopul de a distribui abonamentele respective voluntarilor care activau în campania electorală a candidatului Horvath Anna. Totodată, la alegerile locale din 5 iunie 2016, Horvath Anna a candidat şi la poziţia de consilier local la municipiul Cluj Napoca, din partea formaţiunii (...). Fapta inculpatei HORVATH ANNA care în luna mai 2016 a participat la transferarea sumei de 20.000 lei, cunoscând că aceasta provine din săvârşirea infracţiunilor de cumpărare de influenţă şi trafic de influenţă, în scopul disimulării originii ilicite a acestei sume, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată”,se arată în rechizitoriu. În plus, procurorii consider că dapta inculpatei HORVATH ANNA care în luna mai 2016 a participat la transferarea sumei de 20.000 lei, cunoscând că aceasta provine din săvârşirea infracţiunilor de cumpărare de influenţă şi trafic de influenţă, în scopul disimulării originii ilicite a acestei sume, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată.

Inculpatul Fodor Zsolt a fost acuzat de cumpărare de influenţă şi spălare de bani.

