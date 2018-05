TIFF 2018. Ce vedem astăzi la Festivalul Internaţional de Film Transilvania. Câştigătorul „Ursului de Aur”, la Cluj

Imagine din „Touch me not”. FOTO: Manekino Film.

Cel mai controversat film românesc al momentului NU MĂ ATINGE-MĂ (Touch Me Not) rulează astăzi, la cinematograful Victoria de la 19.30. Pelicula a câştigat Ursul de Aur la Festivalul de Film de la Berlin din acest an. „Spune-mi cum m-ai iubit, ca să înţeleg cum să iubesc. O regizoare şi personajele ei se aventurează într-o explorare personală pe tema intimităţii. La graniţa fluidă dintre realitate şi ficţiune, Nu mă atinge-mă retrasează itinerariul emoţional al Laurei, al lui Tomas şi al lui Christian, oferind o empatică incursiune în existenţa lor. Ei îşi doresc intimitate, dar le este şi teamă ea, ceea ce-i determină să depună eforturi pentru a dezactiva mecanisme de apărare şi înfrunta tabuuri, pentru a se bucura în sfârşit de libertate”, se arată în synopsisul filmului.

Regizoarea Adina Pintilie şi o parte a echipei vor fi prezenţi la TIFF.

Spectacol Gigi Căciuleanu

Un spectacol inedit semnat Gigi Căciuleanu va fi pus în scenă miercuri, 30 mai, de la ora 18.00, la Casa de Cultură a Studenţilor. Protagonist şi creator al unor capodopere scenice, conducător de companii reputate, pedagog cu vocaţie, Gigi Căciuleanu este o voce originală şi profundă a dansului contemporan. Pe 30 mai, Casa de Cultură a Studenţilor va găzdui lansarea volumului GIGI CᾸCIULEANU – Omul Dans, de Ludmila Patlanjoglu, o carte-album cu mărturii, gânduri, confesiuni, poeme şi desene ce dezvăluie o faţă tainică a artistului, realizată în condiţii grafice excepţionale de Bogdan Căpîlnean şi susţinută de Institutul Cultural Român. Pentru acest eveniment, Gigi Căciuleanu a realizat recitalul extraordinar Text Shop, un one-man-show ce propune o formă originală de contact direct cu publicul.

Organizat în colaborare cu JTI, evenimentul va continua cu proiecţia documentarului Bobbi Jene (r. Elvira Lind), distins cu Premiul Juriului la Tribeca. Filmul spune povestea emoţionantă a dansatoarei americane Bobbi Jene Smith, care după zece ani de celebritate alături de apreciata trupă israeliană Batsheva decide să revină în SUA, luându-şi rămas-bun de la mentorul ei, de la coregrafi şi, nu în ultimul rând, de la dragostea vieţii ei.

Film rusesc în Piaţa Unirii

„Aritmia” filmul rusesc regizat de Boris Khlebniko va fi proiectat miercuri de la 21.45 în Piaţa Unirii. „Oleg este paramedic şi, după un schimb dificil, îi place să dea pe gât câteva pahare de alcool. Soţia lui, Katya, este doctor şi lucrează la Urgenţe la acelaşi spital. Dar răbdarea ei cu Oleg este tot mai puţină, aşa că într-o zi îl anunţă că vrea să divorţeze... Mai are mariajul lor vreo şansă?”, se arată în synopsis.

Cum să devii preot

Filmul românesc „Un pas în urma serafimilor” rulează astăzi de la 19.30 la Cinema Mărăşti. „Gabriel este un adolescent în vârstă de 15 ani, care îşi doreşte să devină preot şi intră într-un seminar orthodox. Iniţial încearcă să se adapteze mediului, dar în cele din urmă îşi dă seama că sistemul este complet corupt şi abuziv. Prinşi în lupta pentru putere între un preot incoruptibil, dar abuziv, şi un professor laic viclean, corupt şi fără scupule, elevii învaţă că minciuna, furtul şi trădarea sunt aptitudini pe care trebuie să şi le însuşească la perfecţie pentru a rezista în seminar. Cine va absolvi şi va ajunge preot? Ce fel de preoţi vor deveni după câţiva ani petrecuţi într-un asemenea sistem?”, se arată în synopsis.

Cel mai renumit maestru bucătar

La Saptientia de la 18.30 rulează „MISIUNEA LUI ALAIN DUCASSE” (The Quest of Alain Ducasse). „Care să fie misiunea lui Alain Ducasse, băieţelul din Landes care a devenit cel mai renumit maestru bucătar şi mentor culinar al lumii? Cu 23 de restaurante şi 18 stele Michelin, ce şi-ar mai putea el dori? O somitate publică, dar discretă, maestrul a permis să fie urmărit timp de doi ani, dezvăluindu-şi astfel universul în continuă evoluţie”, se arată în synopsis. Regia aparţine lui Gilles de Maistre.