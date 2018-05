TIFF 2018. Ce poţi să vezi azi la Festivalul Internaţional de Film Transilvania

Documentarul Dacii liberi / Free Dacians, regizat de Andrei Gorgan şi Monica Lăzurean Gorgan, va fi proiectat, marţi seara, începând cu ora 20.30, în decorul fantastic de la Arkhai Sculpture Park, în satul Vlaha. Seara va fi condimentată de un concert-eveniment susţinut de URMA, formaţia de rock alternativ, originară din Cluj-Napoca.

Directorul artistic TIFF, Mihai Chirilov este invitatul lui Mihnea Măruţă astăzi, de la ora 17:00, la TIFF Lounge. Implicat în selecţia festivalului încă de la prima ediţie, Mihai e pregătit să vă răspundă la orice întrebare legată de filmele din ediţia TIFF.17. Intrarea este liberă.

Formaţia de pe coloana sonoră „Lord of The Rings”

Concertul „The Colorist Orchestra & Emiliana Torrini” are loc de la 19.00, la Casa de Cultura a Studentilor.

Sound-ul hipnotizant al formaţiei belgiene este rezultatul combinaţiei incredibile de instrumente clasice, folosite în moduri neconvenţionale, şi obiecte muzicale neobişnuite. Când acestui sound i se adaugă vocea Emilianei Torrini, rezultatul nu poate fi altfel decât spectaculos. Adesea comparată cu Bjork, artista de origine islandeză poate fi ascultată şi pe coloana sonoră a unor filme ca The Lord of the Rings (2002, r. Peter Jackson), Men, Women & Children (2014, r. Jason Reitman) sau Tenderness (2009, r. John Polson). Colaborarea cu The Colorist Orchestra a rezultat într-un album care trebuie ascultat live măcar o dată în viaţă. În plus, decorul fantastic – o instalaţie din lemn aflată într-o continuă mişcare, transformă show-ul într-o memorabilă poveste audio-vizuală.

„Dragoste şi gloanţe”, film muzical despre mafie

„Dragoste şi gloanţe” rulează de la 21.45 în Piaţa Unirii. „Filmul este ceea ce non-italienii ar putea numi un musicall despre mafie, deşi faptul că acţiunea are loc la Napoli înseamnă, teoretic, că criminalii care rătăcesc pe ecran sunt din punct de vedere tehnic parte a Camorrei. Regizată de fraţii Manetti, filmul face nişte incursiuni necorespunzătoare în limba engleză şi câteva glume afone, care formează împreună un pachet surprinzător de plăcut. Într-adevăr, „Love and Bullets” este cel mai bun film italian primit în acest an în competiţia de la Veneţia până în prezent, iar cu festivalul caplatformă de lansare, ar trebui să aibă încasări importante”, scria „The Hollywood Reporter despre film.

De la 18:30 la cinema Florin Piersic vedem filmul care a închis Festivalul de la Cannes, ”Cine l-a ucis de Don Quijote”, o rescriere în cheie modernă a poveştii semnate de Miguel de Cervantes.

La secţiunea Film Food, de la ora 18:30 la Universitatea Sapientia va fi proiectat filmul ”Mâncare la pachet”, o aventură gastronomică în jurul lumii care are în centru bucătăria italiană.