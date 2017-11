Tânărul dirijor care s-a spânzurat la Cluj era unul dintre cei mai apreciaţi muzicieni din generaţia lui: „Nu se vedea că ar fi predispus spre stări depresive“

Preotul paroh Mihai Kiss din Cluj l-a cunoscut personal pe Ciupeiu şi are numai cuvinte bune la adresa lui. ”Era tare implicat, era un băiat bun, sufletist, ne ajuta foarte mult la biserică. Pe atunci era student, era un tânăr muncitor şi se vedea că era foarte pasionat şi că iubeşte ceea ce face”, a spus Kiss.

Deşi au trecut 10 ani de atunci, preotul şi-l aminteşte ca pe un tânăr liniştit, care nu părea să aibă probleme serioase. ”Nu se vedea că ar fi predispus spre stări depresive, se comporta absolut normal, iar dacă era să iasă în evidenţă, ieşea prin muncă şi implicare. Şi nu părea trist. Era serios,i mplicat, dar nu trist şi nu depresiv”, a mai afirmat Mihai Kiss.

L-a doborât depresia

Preotul crede că tânărul s-a sinucis într-un moment de dezamăgire cruntă şi spune că se va ruga pentru sufletul său. ”E foarte, foarte trist ce s-a întâmplat, noi nu putem judeca aşa ceva. Înţeleg că a fost vorba de depresie, de o dezamăgire cruntă, poate chiar mai multe evenimente triste care l-au marcat. Mi-e foarte greu să vorbesc despre asta şi ca om, dar şi ca preot. Mă voi ruga pentru el şi pentru sufletul său şi îmi doresc ca Dumnezeu să-l ierte şi să-l primească la el. Poate fi iertat de Dumnezeu chiar dacă s-a sinucis, chiar dacă pentru oameni e mai greu de înţeles. Nu ştim ce a fost în inima, în sufletul şi în mintea lui, putem doar să bănuim că a fost cumplit pentru el. Poate că a făcut acest gest într-un moment în care era lipsit de raţiune şi poate că în ultimele secunde şi-a cerut iertare în felul său pentru asta. Să nu punem limită iubirii lui Dumnezeu şi să nu gândim în locul lui”, a încheiat Kiss, care spune că spune că nu a mai păstrat legătura cu Tudor Ciupeiu, după ce acesta s-a mutat la Oradea, în 2009.

Celălat preot al Parohiei, Ovidiu Lăpuşte, are doar amintiri vagi legate de Tudor Ciupeiu. ”Nu-mi mai amintesc prea multe despre el, nu-mi mai amintesc nici măcar figura lui. Am colaborat mai puţin cu el, dar din ce îmi amintesc nici nu a venit foarte mult la noi. Ce pot să vă spun e că am avut o relaţie foarte bună cu el şi indiferent ce ar fi făcut nu pot să spun decât de bine despre el, la fel ca despre toţi cei care au cântat în cor”, susţine Lăpuşte.

Avea o fetiţă de 8 ani

Născut la Cluj-Napoca în 1985, Tudor Ciupeiu a urmat cursurile Liceului de Muzică ”Sigismund Toduţă”, iar în 2008 Academia de Muzică ”Gheorghe Dima”, specializarea dirijat simfonic. Ulterior s-a stabilit la la Oradea, unde şi-a început cariera didactică ca preparator univeristar la Facultatea de Arte din cadrul Universităţii Oradea, în 2009. Din 2015 a devenit asistent universitar şi era considerat un talent deosebit de specialişti.

Apropiaţii spun că totul s-a schimbat după decesul mamei sale şi după ce a început preocesul de divorţ cu soţia sa, Andrada Ciupeiu, care predă vioara tot la facultatea din Oradea. Cei doi aveau o fetiţă din 2009, care locuieşte în prezent cu mama ei.

