Sportiva cu origini româneşti care a fost desemnată tenismena anului 2017 în Canada. E prietenă cu Halep şi va înfrunta România la Fed Cup

Bianca a început tenisul în România, la Piteşti, pe când avea doar şase ani. Primul ei antrenor a îndemnat-o să-şi folosească mâna stângă, dar, cu timpul, a renunţat la acest sfat.

„Am început tenisul când aveam şase ani, iar primul meu antrenor a fost Gabi Hristache din Piteşti. În Canada am continuat la o academie de tenis vreo doi ani, după care am fost selecţionată de Tennis Canada să mă antrenez la centrul lor de înaltă performanţă din Toronto”, a rememorat Bianca.

A câştigat Australian Open şi Rolland Garros la junioare

Ascensiunea sa a început încă de acum patru ani. Ca junioară, a câştigat practic tot ce era de câştigat şi a reuşit o performanţă rară. Astfel, ea a reuşit să obţină de două ori titlul Orange Bowl, performanţă care a mai fost atinsă de o singură jucătoare, spaniola Ana Alcazar.

„Am avut multe momente frumoase în juniorat, printre care şi câştigarea turneului „Le Petit As” la 13 ani. Acesta este cel mai mare turneu din lume la categoria 13-14 ani. Apoi au urmat turneele renumite din SUA, Orange Bowl, pe care le-am câştigat când aveam 15 ani, la categoria 16 ani, iar a doua oară când împlinisem 16 ani şi m-am impus la categoria 16-18 ani. Au urmat apoi turneele de Grand Slam, unde am fost în semifinale la simplu şi am câştigat Australian Open şi Rolland Garros la dublu, ca junioară. Debutul WTA a fost grozav şi a avut loc anul trecut la Washington. Acolo am ajuns în sferturi după ce am obţinut victorii cu Giorgi şi Mladenovic. Victoriile de la Fed Cup au fost de asemenea importante. Am fost şi declarată cea mai bună jucătoare din lume la categoria 15 ani, eram cea mai tânără jucătoare clasată printre primii 200 din lume în clasamentul WTA. Acum, în clasamentul profesionist sunt pe locul 173. La juniori am renunţat să mai joc, dar cea mai bună clasare a fost locul 3”, povesteşte Bianca.





Bianca şi antrenorul Andre Labelle, după victoria obţinută în faţa lui Mlandenovic

E fan Simona Halep

Fan declarat al Simonei Halep, ea spune că e fascinată de jocul numărului doi mondial, dar şi de Kim Clijsters şi Roger Federer. De altfel, Bianca spune că o leagă o frumoasă prietenie de Halep.

„Cu Simona am avut ocazia să mergem la un eveniment împreuna, la Montreal, şi bineînţeles că i-am cerut câteva sfaturi. Ea m-a sfătuit, printre altele, să nu mai joc la juniori, ci să trec la profesionişti. Ceea ce am şi făcut. Cunosc şi alte jucătoare românce, vorbesc cu toate fetele, sunt foarte drăguţe şi ne simpatizăm”, a dezvăluit Bianca.

„O să câştigăm turnee de Grand Slam, şi eu, şi Simona”

Tânăra sportivă este convinsă că Halep va câştiga un turneu Grand Slam, după a fost la un pas să reuşească acest lucru, disputând trei finale. Şi este gata să mai pună şi un alt pariu. Peste câţiva ani, spune Bianca, va veni şi rândul ei să ridice un trofeu important.





„Bineînţeles că Simona o să câştige, este doar o chestiune de timp. A pierdut dramatic ultima finală, dar eu zic că ar fi meritat să câştige. Din păcate, se întâmplă să pierzi. Depinde de foarte mulţi factori, depinde ce zi ai atunci când joci. Daca ai o zi mai proastă ori esti obosită, nu poţi să joci la nivelul aşteptat şi pierzi. Tenisul este un sport greu şi nu se compară cu sporturile de echipă, trebuie să fii în formă 100% ca să dai totul pe teren. Dar cred şi sper că va câştiga un astfel de turneu. În ce mă priveşte pe mine, voi câştiga şi eu cât de curând… cu multă, multă muncă, perseverenţă şi dedicaţie totul e posibil când iubeşti ceea ce faci”, a punctat Bianca.

Are emoţii înaintea meciului cu România

Extrem de apreciată în Canada şi nu numai, tânăra sportivă face parte din echipa nord-americană care va înfrunta România, la Cluj, în zilele de 10 şi 11 februarie. Meciul contează pentru Fed Cup şi este important pentru ambele echipe. Bianca nu-şi reneagă originile şi mărturiseşte că are emoţii înaintea confruntării, deşi admite că România este favorită.

„Jucând împotriva României, ţara de origine a părinţilor mei, mă încearcă un sentiment de emoţie şi de bucurie în acelaşi timp. O să încerc să trec peste aceste emoţii şi să mă concentrez pe ceea ce am de făcut în teren. Uitându-te la clasament, normal că România e favorită, dar noi vom lupta, vom da totul pe teren, am dovedit că suntem capabile să facem surprize”, a dezvăluit jucătoarea canadiană.

Chiar dacă va reprezenta culorile Canadei, Bianca se simte în continuare şi româncă. Ea ajunge în fiecare an în România, profitând de faptul că joacă de multe ori în Europa.





Bianca adoră muntele şi nu ratează nicio ocazia să ajungă în România

„Călătorind în Europa an de an, ne este uşor să ajungem şi în România. Vizităm ţara în fiecare an şi de fiecare dată se întâmplă să salvez câte un căţel sau o pisicuţă pe care o găsim pe străzi. Iubesc animalele foarte mult. Ador muntele, bineînţeles că mă simt româncă şi mă bucur că am foarte mulţi fani în România. E frumos să vezi că românii iubesc tenisul, scandează la meciurile fetelor, sunt pasionaţi şi asta ne dă nouă jucătorilor un imbold să ne întrecem pe noi inşine. Deci un big THANK YOU pentru toată lumea care iubeşte acest sport”, a încheiat Bianca.