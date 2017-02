Profesorul de sport care plăteşte lunar o bursă copiilor nevoiaşi. A început cu banii de la propria nuntă: „Am învăţat de la bunica mea să fac totul cum trebuie“

În ultima joi din ianuarie, pe un ger de crapă pietrele, Adrian Muntean făcea exerciţii fizice cu copii într-o sală din localitatea clujeană Floreşti. Are 34 de ani şi ţine mult să facă lucrurile în cel mai profesionist mod posibil.

„De la bunica mea am învăţat să fac totul cum trebuie. Mi-a spus foarte clar după ce am absolvit facultatea de sport să fiu serios chiar dacă salariul de profesor este mic: «Dă tot ce poţi, munceşte şi o să vină şi banii!»“, ne povesteşte Adrian.

Crede în puterea sportului de a modela caractere şi corpuri. Din acest motiv a creat Asociaţia „Minute de Mişcare“ care-i permite să demonstreze principiile în care crede: muncă, disciplină, mişcare, corectitudine, calitate. Entuziasmul cu care vorbeşte despre programele sportive de la asociaţie şi puterea cu care creează continuu jocuri atractive pentru copii sunt copleşitoare. Nu se limitează la orele pe care le are la Şcoala Elf, ci face sport cu piticii de la grădiniţe din Cluj-Napoca şi Floreşti.

„Dumnezeu m-a ajutat. Am început cu o singură grupă şi cu cinci copii în sală. Era un salariu mizerabil. Treptat, în timp, prin seriozitate, prin muncă, prin reclamă am reuşit. Facebook m-a ajutat foarte mult“, mărturiseşte el. De ce copii mici? Pentru că, zice Adrian, ei au nevoie de timpuriu să înveţe că e bine să facă sport.

La concurs cu cei mai mici fani ai mişcării FOTO: arhivă personală

A început cu banii de la nuntă

Acum, la cei 34 de ani, regretă că nu a făcut sport de performanţă când era mic. Povesteşte că sportul îi făcea cu ochiul încă din şcoală, dar nu cât desenul. După ce un profesor de desen i-a explicat că ar fi mai bine să nu urmeze o carieră artistică s-a apucat de înot, karate şi atletism. În ultimul s-a şi specializat la facultate. Îşi dorea un club sportiv, dar cum actele ce trebuiau făcute erau mult prea multe, Adrian şi-a deschis o asociaţie în urmă cu aproape şase ani. Tocmai se căsătorise şi trebuia să-şi întreţină familia.

„Cu banii de la nuntă mi-am început această mică afacere. Soţia m-a susţinut. Nu a fost o sumă imensă, dar au fost mici investiţii în materiale. Am vrut să fac ceva pentru copiii care nu caută performanţă. Am gândit un program special pentru cei mici, cu multe jocuri şi exerciţii inventate de mine. Unele jocuri sunt aduse de afară şi le-am adaptat pentru ce am eu în sală“, explică el.