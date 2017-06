Povestea Untold 2017 continuă cu 10 milioane de euro. La Cluj vor veni cei mai buni DJ şi cele mai bune voci ale momentului

Cei mai buni DJ ai lumii şi cele mai bune voci ale momentului vor concerta la ediţia din acest an a Festivalul Untold din Cluj, care va avea loc între 3 şi 6 august.

Vorbim de: Afrojack, Armin van Buuren, Axwell & Ingrosso, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, Martin Garrix, Steve Aoki, Marshmello, dar şi de - Ellie Goulding, Hurts, Jasmine Thompson, Tinie Tempah, MØ. Aceştia vor urca pe scena principală Untold 2017.

”Dacă anul trecut scena principală a fost dominată de Magician, în 2017 va fi acaparată de personajul principal din acest an, Dragonul. De aceea, mainstage-ul se va transforma în Dragon’s Nest. Celelalte scene pe care această fantezie reală, Untold 2017, Capitala Nopţii şi a Magiei ni le propune anul acesta, au propriile firi narative: Galaxy, Alchemy, Elements, Daydreaming, Forest, Summerhouse, Origin, toate ascund câte o lume unică şi toate au un mesaj unic de împărtăşit cu fanii festivalului şi nu numai. De la druizi la prinţese şi la zâne, la alchimişti şi vrăjitori, cu toţii au un loc şi un rol deosebit în lumea lor, indiferent de specie, talie, culoare sau obiceiuri”, explică organizatorii.

Anul acesta, ei au investit 10 milioane de euro în festival, jumătate din bani a fost pusă de organizatori, iar cealaltă jumătate de sponsori.

”Am investit 10 milioane de euro în experienţa Untold din acest an. Am crescut cu 50 la suta bugetul artiştilor. Avem peste 200 de artişti si vom mai anunta alte prezenţe în următoarea perioadă. Anual facem un top pentru a vedea preferintele fanilor şi pe ele ne bazăm. În acest an, vom mai avea încă două scene si ne asteptam ca bugetul crescut sa il regasim si la nivel de experienţă, de senzaţie trăită la festival. Ceea ce pot să vă garantez este că turiştii şi festivalierii vor trăi la Cluj cea mai buna experienţă pe care o poate trai cineva în România”, a spus Bogdan Buta, citat de stiridecluj.ro, managerul general al Untold.

Conceptul Untold 2017:

”În 2016, Magicianul a apărut pentru prima dată în universul Untold. Acesta deţine o forță supranaturală absolută, fiind singurul care poate controla portalul ce face legătura între cele două lumi: cea reală şi cea fantastică. În 2017, Magicianul aduce în lumea noastră un simbol-protector, Dragonul, care a mai fost pe Pământ cu foarte mult timp în urmă, când oamenii mai credeau în magie. (...) Povestea din acest an ne traspune într-o călătorie cu mii de ani în urmă. Balanța dintre bine și rău era prea mult înclinată în partea răului, iar o forță întunecată pusese stăpânire peste întreg pământul.

(...) Magicianul îl cheamă într-o noapte de august, în mijlocul luminiș ului din pă durea Hoia-Baciu, din inima Transilvaniei, pe Dragonul protector. Acestal răspunde chemării şi dăruieşte 4 pietre cu puteri extraordinare, esenţe ale Iubirii, Speranţei, Curajului şi Încrederii, celor mai curajoşi dintre cavaleri. Prin puterea lor magică, cavalerii descătuşează forţele Binelui de pe tot Pământul şi înving Răul. Odată cu triumful Binelui se naşte Ordinul Cavalerilor Dragonului.

Pentru a proteja secretul pietrelor, urmaşii cavalerilor le ascund într-un cufăr, iar urma acestuia se pierde în istorie şi lumea uită cu totul această poveste. De atunci, mii de ani au trecut iar acum este momentul ca, în cele 4 nopţi magice de august, zeci de mii de tineri să redescopere puterea pietrelor Dragonului”.

PROGRAM UNTOLD 2017

JOI: Hardwell, Axwell&Ingrosso, MØ, Charli XCX, Dillon Francis, Sven Vath, Dubfire plus mulţi alţii.

VINERI: Ellie Goulding, Dimitri Vegas&Like Mike, Tujamo, Jasmine Thompson, Don Diablo, Lost Frequencies, Solomon plus mulţi alţii.

SÂMBĂTĂ: Armin van Buuren, Marshmello, Tinie Tempah, Hurts, Sunnery James&Ryan Marciano, Sander van Doorn, Loco Dice, Chris Liebing plus mulţi alţii.

DUMINICĂ: Martin Garrix, Afrojack, Steve Aoki, Alan Walker, Example&DJ Wire, Redfoo, Jamie Jones, Steve Lawler plus mulţi alţii.





Programul complet al festivalului cu repartizarea artiştilor pe scene şi pe ore va fi anunţat în perioada imediat următoare.

Festivalul Untold se va desfăşura în perioada 3-6 august, la Cluj-Napoca.

