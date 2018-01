Povestea canadianului care-şi închide restaurantul din centrul Clujului din cauza taxelor: „Dacă să reuşeşti presupune să trişezi, ceva nu e în regulă“

Angajaţii restaurantului „Off the Wall”, aflat în centrul Clujului, şi-au anunţat clienţii că după o activitate de 3 ani şi jumătate localul se va închide din 31 ianuarie, din cauza „schimbărilor fiscale introduse de Guvern”. Anunţul a fost postat, la începutul săptămânii, pe pagina de Facebook a restaurantului:

„A fost o plăcere şi o onoare să vă servim timp de 3 ani şi jumătate, timp în care toată echipa a pus multă pasiune şi suflet în toate meniurile ”off the wall” pe care le-am pregătit pentru voi (...) Din păcate schimbările fiscale introduse de guvern anul trecut au pus în încurcătură multe afaceri mici, printre care şi pe noi. Din 1 Ianuarie 2018 au apărut alte schimbări, mult mai brutale, care din păcate ne împiedică să ne continuăm activitatea”.

„Off the Wall” este un restaurant cu specific canadian. Locul amenajat pentru bucătărie este deschis, astfel încât clienţii pot vedea ce se întâmplă cu preparatele lor. FOTO: Facebook/Off the Wall

„Restaurantul a fost un vis de-al meu”

Oliver Ryffel (40 de ani), un avocat din Canada, a decis în urmă cu 5 ani să se stabilească la Cluj-Napoca, unde şi-a întâlnit şi viitoarea soţie.



Oliver Ryffel (40 de ani), un avocat din Canada, a decis în urmă cu 5 ani să se stabilească la Cluj-Napoca, unde şi-a întâlnit şi viitoarea soţie. În capitala Ardealului a avut ocazia să-şi împlinească un vis: „În timp ce studiam Dreptul, lucram la un restaurant în campusul universitar. Am evoluat de la spălător de vase la chef şi mi-a plăcut foarte mult, m-am îndrăgostit de industrie. Să-mi deschid un restaurantul a devenit un vis de-al meu”. A convins un om de afaceri din Canada să investească alături de el şi astfel la finalul lunii iunie 2014 a fost inaugurat „Off the Wall”.

„Lucrurile mergeau bine în 2016”

„În anii 2014, 2015, 2016 –am avut din ce în ce mai mulţi clienţi, astfel că la finalul lui 2016 eram foarte optimist cu privire la viitorul restaurantului. Aveam chiar şi câteva mii de lei în bancă, în fondul de rezervă, şi totul mergea bine”, povesteşte Oliver. Lucrurile s-au schimbat în ianuarie 2017. „Guvernul a impus o taxă nouă hotelurilor şi restaurantelor, care înlocuia impozitul pe venituri. În locul unei taxe stabilite în funcţie de venituri, noua taxa depindea de zona din oraş unde se află localul - noi fiind în centrul oraşului am plătit o sumă mare - şi de câţi metri pătraţi avea localul”, detaliază managerul. Pentru perioada ianuarie – iulie 2017, firma a trebuit să plătească 12.500 de lei. Suma este de 3 ori mai mare decât cea plătită conform legislaţiei anterioare - 1% din venituri.





Restaurantul este amplasat într-o clădire inchiriată din centrul oraşului, într-o zonă pietonală. FOTO: Off the Wall

Guvernul a făcut publică formula de calcul la jumătatea anului

„Pentru o afacere mică precum a noastră a fost greu. În plus de asta, am aflat în iulie sau august cât avem de plătit pentru că Guvernul abia atunci a făcut publică formula de calcul a taxei. Urma să plătim retroactiv. Bine-înţeles că nu puteam plăti de pe o zi pe alta suma respectivă şi ne-am înţeles cu ANAF să eşaloneze plata pe 6 luni”, povesteşte Oliver. Şi acum plăteşte 2.000 de lei pe lună pentru acea taxă. În plus, restaurantul plăteşte circa 60% impozit pe salarii pentru cei 8 angajaţi şi 1% din venit, având în vedere că din luna august a fost reintrodus impozitul pe venit şi eliminată taxa controversată pentru restaurante şi hoteluri.

„Situaţia a devenit foarte grea în 2017, dar am încercat să facem tot ce ne-a stat în putinţă pentru a continua activitatea. La începutul lui 2018 a apărut o nouă schimbare şi am decis să închidem”

Oliver este de profesie avocat, dar a lucrat în facultate la un restaurant şi i-a plăcut foarte mult. FOTO: Remus Florescu

Bomboana de pe colivă a venit în 2018

„Situaţia a devenit foarte grea, dar am încercat să facem tot ce ne-a stat în putinţă pentru a continua activitatea, dar de la începutul lui 2018 a apărut o nouă schimbare”, povesteşte Oliver. Firma trebuie să plătească impozite pe salarii pentru angajaţii part-time la fel de mari ca şi cele pentru angajaţii cu program întreg.



„Având în vedere că majoritatea angajaţilor noştri sunt angajaţi part-time, această modificare ar adăuga 3.000 de lei lunar la facturile noastre, iar pentru noi este prea mult, pur şi simplu nu ne mai permitem. De aceea am luat decizia dură de a închide restaurantul”, a concluzionat canadianul.



Astfel, impozitele pe salarii ar ajunge la 7.000 de lei lunar. Managerul susţine că într-o astfel de afacere ai neapărată nevoie de angajaţi part-time deoarece fluxul de clienţi diferă foarte mult de la o zi la alta. Decizia de a închide restaurantul a fost luat şi pe fondul faptului că „nici nu există semne că ceva s-ar îmbunătăţi”.

„România e o ţară foarte frumoasă, seamănă cu Elveţia”

Oliver spune că va rămâne în România deoarece îi place foarte mult aici: „E o ţară foarte frumoasă, seamănă cu Elveţia, tară în care am trăit până la 5 ani. Peisajele de aici îmi aduc aminte de Elveţia. Îmi place la Cluj că este un oraş moderne, viteza la internet este foarte mare, există multă tehnologie, multă lume vorbeşte fluent engleza. Mă uimeşte că românii au o percepţie atât de negativă despre România. Când le spun că sunt din Canada, mă întreabă: „Ce cauţi aici?” Nu cred că este vreun loc în lume unde totul să fie perfect, doar problemele sunt altele”.

„Eu cred că e important să plăteşti taxe şi dacă singurul mod de a reuşi este să trişezi, atunci ceva nu e în regulă cu sistemul”.

Restaurantul se află într-o clădire modernă, care la subsol a păstrat structura din perioada medievală.

„Dacă singura modalitate de a reuşi presupune să trişezi”

Oliver nu se gândeşte în viitorul apropiat să-şi deschidă o nouă afacere în România. „În România ai nevoie de mai puţini bani decât în Canada să-ţi deschizi un restaurant de exemplu, dar sistemul de impozite şi taxe nu e conceput să ajute afacerile mici. Afacerile mici ar trebui încurajate cu taxe mai mici la început şi pe măsură ce intră din ce în ce mai mulţi bani să se taxeze mai mult. Aici este aproape invers. Abia dacă treci de o anumită cifră de afaceri poţi plăti un procent din profit, sub acea cifră eşti taxat la venit, chiar dacă nu faci profit”, susţine canadianul.



El ştie că pentru a putea supravieţui unele firme mici din România caută diverse modalităţi, legale sau mai puţin legale, de a evita taxarea, dar nu intenţionează să recurgă la ele: „Eu cred că e important să plăteşti taxe şi dacă singurul mod de a reuşi este să trişezi, atunci ceva nu e în regulă cu sistemul”.



Acum el speră că va găsi un investitor care să preia afacerea şi angajaţii. Oliver a fost impresionat de faptul că foarte multe persoane au răspuns la postarea de pe Facebook privind închiderea restaurantului, arătându-şi susţinerea.