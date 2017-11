Istoric român, despre documentarul lui Dodon care vrea să arate că România nu are nicio legătură cu Basarabia: „minte prin omisiune“

Prima asociaţie de reconstituire istorică antică din România, Terra Dacica Aeterna, critică folosirea imaginilor cu membrii săi filmate în cadrul evenimentelor ocazionate de Festivalul Apulum 2017, pentru ilustrarea documentarului „Istoria Moldovei”.





„Considerăm că folosirea imaginilor în alt context decât cel în care au fost filmate (în acest caz, un festival istoric) aduce prejudicii de imagine asociaţiei Terra Dacica Aeterna. Terra Dacica Aeterna doreşte ca imaginea ei să nu fie asociată vreunei puteri politice sau vreunei forme de propaganda politică”, Este vorba despre primul episod al unei serii de trei filme, realizate sub patronajul lui Igor Dodon – preşedintele Republicii Moldova, care a fost lansat pe 14 noiembrie. Pelicula prezintă versiunea „socialiştilor” sau a „moldoveniştilor” privind evoluţia istoriei Moldovei.„Considerăm că folosirea imaginilor în alt context decât cel în care au fost filmate (în acest caz, un festival istoric) aduce prejudicii de imagine asociaţiei Terra Dacica Aeterna. Terra Dacica Aeterna doreşte ca imaginea ei să nu fie asociată vreunei puteri politice sau vreunei forme de propaganda politică”, arată reprezentanţii asociaţiei cu sediul la Cluj-Napoca.



„Nu ne-am hotărât încă ce să cerem, deocamdată doar vrem să ne delimităm de practica de a lua imagini şi poze de unde vrei şi a le folosi pentru orice material vrei, ca şi cum nu există niciun fel de regulă. Vom sta să analizăm şi după aceea vom lua o decizie. Deocamdată vrem doar ca fanii noştri să ştie că nu avem nicio legătură cu realizarea acestui film, iar în continuare vedem ce vom face”, a declarat pentru „Adevărul”, Andrei Pogăciaş, vicepreşedintele Asociaţiei Terra Dacica Aeterna.

„Adevărul” l-a întrebat pe unul dintre cei mai reputaţi specialişti în Istoria şi arheologia Daciei Romane, Ioan Piso, profesor de istorie veche la Universitatea Babeş-Bolyai şi ex-director al Muzeului de Istorie a Transilvaniei din Cluj, despre documentarul „Istoria Moldovei”.

„Documentarul, destul de rudimentar, minte prin omisiune. Or, de multe ori o jumătate de adevăr este mai periculoasă decât o minciună gogonată. De pildă, nu ni se spune de ce astăzi în Republica Moldova se vorbeşte o limbă romanică. Ca să ameţească publicul, au insistat asupra culturii Cerneahov, care este de sorginte gotică, şi ne-au desenat fel de fel de săgeţi indicând drumul, de fiecare dată prin Basarabia, a hoardelor migratoare. Cum poţi separa romanitatea din Republica Moldova de cea din Transilvania? „Descălecatul”, fapt istoric pomenit de cronicari şi care a dus la colonizarea şi românizarea Moldovei, este mai presus de orice îndoială. Voievozii Dragoş şi Bogdan au venit din Maramureş şi nu din Urali sau din Vladivostok. De aceea vorbim aceeaşi limbă românească. Dacă aş purta o discuţie cu dl Dodon, am avea nevoie de „tălmaci” sau de „dragoman”? Dacă dumnealui pretinde că vorbeşte moldoveneşte, eu, care sunt hunedorean, vorbesc hunedoreană? Este un film politic care vrea să arate că Basarabia nu are nimic cu România”, a precizat Piso.

„Curentul moldovenist are rădăcini politice şi economice orientate spre răsărit”

Întrebat despre curentul istoric aşa-zis „moldovenist”, Piso a precizat: „Acest curent mai este luat în serios în Moldova. El are rădăcini politice şi economice orientate spre răsărit, după ce elita ţării a fost distrusă de comunişti, în vreme ce educaţia se face şi prin astfel de filme.”



Legat de poziţia istoricilor români vis-a-vis de acest curent „moldovenist”, Ioan Piso a precizat: „Istoricii români îşi pot exprima părerea şi cred că este bine să o facă, numai că o ceartă între surzi nu ar ajuta prea mult. Trebuie să aducem cât mai mulţi elevi şi studenţi din Moldova şi să încurajăm apropierea ţării de Uniunea Europeană. Moldovenii vor veni alături de noi atunci când vor socoti că merită să o facă, inclusiv din punct de vedere economic. Pentru a duce o astfel de politică avem nevoie de curaj, de spirit de sacrificiu, de tenacitate şi, să nu uităm, de multă cinste. Oare nu cu asemenea proiecte ar trebui să întâmpinăm Marea Unire?”.



„Adevărul” a cerut un punct de vedere şi de la Preşedenţia Republicii Moldova, însă nu a primit încă un răspuns.

