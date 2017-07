FOTO VIDEO Vacanţă sub apă. Cât costă o noapte într-o cameră de hotel din larg

Hotelul Manta (Manta Resort) din Insula Pemba, din arhipelagul Zanzibar are „un frumos dormitor subacvatic“, scrie, în aprilie 2016, CNN, pe secţiunea de călătorii. Acesta a fost proiectat de o companie suedeză şi se adaugă la cele 16 camere pe care le are hotelul pe insulă.

Camera subacvatică, la nici 10 minute de Insula Pemba. Vedere de sus FOTO: themantaresort.com

Camera din larg are spaţii deasupra mării unde oaspeţii se pto relaxa, bronza, pot lua masa, iar dormitorul se află la patru metri sub apă. El are două ferestre mari pe fiecare perete şi oferă o privelişte la 360 de grade, se arată pe site-ul publicaţiei britanice dailymail.co.uk. Cazarea pentru o noapte într-o astfel de cameră ajunge la circa 1.000 de lire sterline pentru două persoane.

Camera subacvatică se află la circa 250 de metri de insulă. Vedere de sus FOTO: themantaresort.com

„E un sentiment interesant să mergi la somn în timp ce peştii te înconjoară şi se uită la tine cu atenţie“, scriu cei de la hotel pe site-ul lor.

Camera subacvatică noaptea FOTO: themantaresort.com

Anul trecut, Manta Resort a primit certificatul de excelenţă din partea TripAdvisor, un arhicunoscut site de călătorii, şi a câştigat titlul de Brandul Anului în Africa la competiţia „We are Africa Innovationa Awards 2016“.

Interior din camera subacvatică. Ziua şi noaptea FOTO: themantaresort.com



Ca să vedem cât costă acum, în 2017, să închiriezi, pentru o noapte, această cameră, pentur două persoane, reporterul Adevărul a accesat secţiunea booking de pe site-ul hotelului şi a rezervat noaptea de 18 spre 19 august, singura luna august când camera era liberă. Preţul este de 1.500 de euro.

Imagini din camera subacvatică de hotel credit video: Filmemacher Deutschland

Mai puteţi citi:

VIDEO Cele mai exotice camere de hotel din lume. Locul unde poţi lua micul dejun cu girafele, iar cina cu peştii

VIDEO Cele mai spectaculoase plaje din lume. Topul realizat de unul din cele mai importate site-uri de călătorie din lume