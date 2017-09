Demitere cu scandal a directorului Aeroportului Cluj. Preşedintele CJ: „Am constatat câte hoituri sunt în spaţiul public”

Consiliul Judeţean (CJ) Cluj a votat,vineri, demiterea a şapte directori de regii autonome şi societăţi comerciale subordonate instituţiei. Directorul Aeroportului, David Ciceo, a protestat iar în presa locală au apărut o serie de articole care au determinat un răspuns neaşteptat din partea preşedintelui CJ Alin Tişe. Conducerea Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” din Cluj va fi exercitată începând cu data de 17 octombrie de noul Consiliu de Administraţie, care-l va înlocui pe directorul general David Ciceo, cel care conduce instituţia de circa 20 de ani. Hotărârea a fost criticată de David Ciceo, care a susţinut „În cazul în care oameni care nu au calificarea necesară vor prelua conducerea executivă, se va pune în pericol traficul aerian care va intra în Cluj”. Cu o zi înainte Aeroportul celebra, în premieră, atingerea pragului de 2 milioane de pasageri pentru prima dată în istoria instituţiei. Ciceo a susţinut că va ataca în contencios hotărârea.

De ce a fost „debarcat” directorul Aeroportului

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, a motivat deciziile de demitere a tuturor directorilor de regii prin aplicarea a Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Această ordonanţă are ca scop adoptarea unor „măsuri de eficientizare a întreprinderilor publice” similare cu cele existenţe în cazul unor companii private. Una dintre cele mai importante măsuri este de numire a directorilor întreprinderilor publice pe baza unei proceduri de selecţie care să aibă la bază competenţa şi nu obedienţa faţă de un anumit partid. Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, susţine că noul director al Aeroportului va fi numit pe baza unui concurs şi nu cum s-a insinuat în presa locală pe bază politică.

„Pentru ca toţi să vedeţi manipularea ordinară făcută pe bani publici, vă ataşez mai jos anunţurile de concursuri făcute de alte aeroporturi din ţară. Veţi vedea că nu există condiţii restrictive impuse de legislaţia europeană şi că toate aeroporturile din ţară au procedat la scoaterea posturilor de directori la concurs”, a scris Tişe pe Facebook. El a postat fotografii cu anunţuri de scoatere la concurs a posturilor de directori la aeroporturile din Oradea, Tulcea şi Suceava.





Cu o zi înainte de demitere, preşedintele CJ, Alin Tişe şi directorul Aeroportului, sărbătoreau 2 milioane de pasageri. FOTO: Airportcluj

Problema siguranţei traficului aerian

Directorul Aeroportului, David Ciceo, a protestat faţă de demitere arătând că prin desemnarea la conducerea instituţiei a unor nespecialişti este pusă în pericol siguranţa traficului aerian. El s-a referit la faptul că din 17 octombrie atribuţiile de conducere vor fi preluate de un Consiliul de Administraţie proaspăt ales, care este format din 7 membri, dintre care 4 sunt afiliaţi politic. „Pe mine mă interesează siguranţa aviaţiei. Dacă conducerea executivă e preluată de Consiliul de Administraţie de acum s-ar pune în pericol activitatea de aviaţie pentru că nu se pricep, e ca şi cum ar merge un şofer de pe TIR să piloteze un avion. Colegii mei s-au uitat peste CV-urile lor şi mi-au spus că nu au o experienţă corespunzătoare în administrarea aeroportului”, a declarat Ciceo pentru „Adevărul”.

Consiliu de Administraţie format din membri de partid

Într-adevăr, din Consiliul de Administraţie, ales pe bază de concurs, spun oficialii Consiliului Judeţean, 4 membri din cei 7sunt afiliaţi politic:



Mircea Avram (reprezentantul Consiliului Judeţean Cluj) - este un membru cu vechime al fostului PDL, actualul PNL, care a fost promovat pe linie politică la conducerea unor instituţii publice importante – Protecţia Consumatorilor, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat (RAADPP) – din cadrul Consiliului Judeţean; el este şi patronul unui ziar online care laudă administraţia.



Irimie Emil Popa – membru PSD şi candidat la ultimele alegeri parlamentare, este profesor universitar la departamentul de contabilitate al Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj, fiind şi un practician apreciat în domeniu.



Viorel Federiga este vicepreşedintele PNL Dej, fost consilier local şi a activat la Căpitănia Zonală Drobeta Turnu Severin.



Mirela Lupaş este membră de partid în PSD, ea candidând în 2016 pentru un post de consilier judeţean.

Despre restul de membri Pop Ioan (Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice), Paul Ciotlăuş şi Leopold Ovidiu Pop nu există foarte multe informaţii, dar cu singuranţă nu sunt profesionişti cu renume în domeniul aviatic.

Întrebat în legătură cu această problemă, Tişe a spus că membrii Consiliului de Administraţie „pot decide să delege unui specialist din interior să se ocupe de actele curente de administrare a aeroportului, poate fi oricine din actuala conducere pentru a nu se perturba activitatea până la desemnarea unui nou director”.



Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean promite că se va organiza un concurs corect pentru desemnarea noului director, cu asistenţa unei firme de recrutare serioase.

Tişe explică de ce noul Consiliu de Administraţie e politic

Deşi demiterea lui Ciceo a avut la bază o Ordonanţă care viza depolitizarea funcţiilor de conducere a întreprinderilor publice şi accederea în acestea a unor profesionişti, noul Consiliu de Administraţie este majoritar format din omeni afiliaţi politic (4 din 7 sunt membri de partid). L-am întrebat pe Tişe cum s-a ajuns la această situaţie:

„Selecţia în cadrul concursului s-a făcut din cei care s-au înscris, nu am idee de ce au fost aşa de mulţi membri ai partidelor politice. Cred că nu a existat interes foarte mare. Să fii membru într-un astfel de Consiliu de Administraţie nu înseamnă să ai responsabilitate foarte mare – trebuie să aprobi toate cheltuielile în condiţiile în care tu nu ai acces la date, responsabilitatea e mare, iar veniturile mici, e o indemnizaţie brută de 900 de lei. Foarte mulţi au preferat să fie membri cuminţi, să nu deranjeze şi să fie practic anexe ale directorilor. S-a ales din cei care s-au înscris s-a ales. Au rămas şi locuri neocupate din ce am înţeles”, a explicat Tişe.

Cum va fi ales noul director al Aeroportului

Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 şi Hotărârea de Consiliu Judeţean votată vineri prevăd că noii directori ai regiilor, inclusiv directorul de la Aeroport, vor fi selectaţi de către noul Consiliu de Administraţie. Practic, în 30 de zile începând din data de 17 octombrie, noul CA al Aeroportului va trebui să „să transmită Consiliului Judeţean Cluj procedura de evaluare sau selecţie a directorilor".

Prin asta se înţelege că membri CA-ului îl vor selecta pe viitorul director al Aeroportului. Cum vor face asta, având în vedere că niciunul dintre ei nu are experienţă în administrarea unui aeroport?, l-am întrebat pe Alin Tişe. „Se va apela la o firmă care să facă o selecţie internaţională. Asta spune şi legea, dacă nu ai specialişti care să organizeze concursul, apelezi la o firmă de specialitate”. Unul dintre candidaţii cu şanse mari va fi chiar David Ciceo, care a susţinut pentru „Adevărul” că va candida la postul de director.

De ce va ataca Ciceo demiterea în contenciosul administrativ?

David Ciceo a susţinut pentru „Adevărul” că va ataca în contencios administrativ Hotărârea Consiliului Judeţean prin care a fost demis: „Pe noi nu ne deranjează nici concursul şi nici aplicarea OUG 109. Problema este că hotărârea Consiliului Judeţean este nelegală pentru că conform articolului 4 din OUG 109 entităţile publice nu pot interveni în administrarea regiei autonome, poate doar Consiliul de Administraţie. E interzis să intervină. Practic, pe mine trebuia să mă demită Consiliul de Administraţie al Aeroportului şi nu Consiliul Judeţean Cluj”.



În replică, Alin Tişe susţine că de fapt mandatul directorului David Ciceo a încetat de drept: „Odată ce încetează mandatele celor din Consiliul de Administraţie încetează şi mandatul directorului. Toţi directorii de regii autonome sunt interimari, iar mandatele acestora au fost prelungite provizoriu. Noi nu am intervenit în activitatea Aeroportului, acesta este motivul pentru care nici nu am desemnat un nou director. Acest lucru îl va face Consiliul de Administraţie prin concurs. Directorii regiilor ar fi vrut să fie în continuare directori interimari şi să participe la concurs din această postură, ceea ce nu este corect. Aceste măsuri de respectare a legii trebuiau luate de mult, dar nu s-au făcut din cauza presiunilor şi atacurilor care se văd acum.”

Ce spune regulamentul european

Directorul Aeroportului a susţinut că decizia Consiliului Judeţean vine în contradicţie cu Regulamentul European 139/2014 care prevede: „conducerea executivă a unui aeroport trebuie să aibă anumite competenţe pentru a îndeplini această funcţie. Niciunul din cei din Consiliul de Administraţie nu are competenţele stabilite de regulament. Mă refer aici la faptul că aceştia trebuie să aibă calificări legate de siguranţa şi securitatea aviaţiei.”

Legat de această problemă, Tişe a susţinut că membri Consiliului de Administraţie pot delega un director actual să exercite funcţia executivă.

Atuurile lui Ciceo

David Ciceo a condus Aeroportul Internaţional de circa 20 de ani, timp în care a obţinut performanţe importante – ultima fiind atingerea numărului record de pasageri – 2 milioane în 2017, de la 35.000 de pasageri în 1996. Aeroportul clujean este unul dintre cele mai dinamice din ţară.

El este de asemenea recunoscut în breaslă – ocupând funcţia de preşedinte al Asociaţiei Aeroporturilor din România şi făcând parte din Consiliul Director al ACI Europe (Consiliul Internaţional European al Aeroporturilor). De asemenea, Ciceo a absolvit mai multe cursuri de perfecţionare în managementul aeroportuar.



Aeroportul Internaţional Cluj este unul dintre cele mai dinamice din ţară.

Problemele lui Ciceo

Pe de altă parte, mandatul său în fruntea Aeroportului nu a fost scutit de scandaluri importante.

DNA l-a trimis pe David Ciceo în judecată, în februarie anul acesta. Rechizitoriul care-l vizează pe directorul Aeroportului şi pe omul de afaceri Ioan Bene arată modul în care cei doi, lucrând alături de fostul preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Horea Uioreanu au negociat realizarea fără forme legale a lucrărilor de extindere a pistei de către firma lui Bene şi modul în care cei trei au încercat să acopere cu acte urmele unor lucrări deja executate. În schimbul acestui favor, David Ciceo a primit un imobil de 764 de metri pătraţi, trecut pe numele părinţilor, spun procurorii. În urmă cu câteva zile, rechizitoriul a fost trimit de către Tribunalul Cluj înapoi la DNA pentru refacere pe motiv că „acuzaţiile penale nu au fost descrise în mod corespunzător din perspectiva laturii obiective” şi pentru „nelegalitatea autorizării în cauză a măsurilor de supraveghere tehnică”.

Acuzat că pune vieţile pasagerilor în pericol

O altă problemă a mandatului lui Ciceo a fost legată de noua pistă de 2100 de metri inaugurată în toamna anului 2013. Consiliul Judeţean Cluj (CJ) a sesizat Ministerul Transporturilor, Premierul României şi DNA cu privire la faptul că siguranţa pasagerilor poate fi pusă în pericol de modul în care a fost realizată pista de decolare/aterizare. Între cele două instituţii, CJ, proprietarul aeroportului, şi Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Cluj, care administrează aerogara, a izbucnit un conflict. „Se ridică astfel suspiciunea rezonabilă că vieţile omeneşti şi siguranţa traficului sunt subordonate unor persoane, cel puţin, inresponsabile”, se arată în sesizarea făcută la DNA Serviciul Teritorial Cluj la începutul lunii decembrie 2015 şi semnată de preşedintele CJ, Mihai Splecan (care între timp a fost demis), dar şi reprezentanţi ai aparatului de conducere al instituţiei. În sesizare se solicită ca fiind „imperios necesară confirmarea calităţii lucrărilor printr-o expertiză tehnică judiciară”.



Fostul preşedinte al CJ Cluj, Mihai Seplecan, l-a acuzat pe Ciceo că pune în pericol viaţa pasagerilor şi a făcut mai multe plângeri la DNA împotriva lui.

Probleme de securitate

În ianuarie 2015, în condiţiile în care toată Europa era în alertă de terorism, iar poliţia clujeană era în alertă după ce un infractor periculos a evadat din arest, u n bărbat a reuşit să treacă de securitatea Aeroportului Internaţional Cluj-Napoca fără bilet şi fără să fie controlat. A urcat într-un avion garat lângă terminalul de Sosiri, a făcut câteva poze în cabina pilotului şi le-a pus pe Facebook. Fiind întuneric, acesta a folosit bliţul camerei foto a telefonului mobil. Aşa a fost observat de angajaţii aerogării, care au văzut nişte luminiţe în cabina pilotului. Au intrat în panică şi au chemat autorităţile aeroportului. Bărbatul a fost găsit în avion, unde şi-a găsit un loc confortabil în aşteptarea orei pentru decolare.

Lipsă de transparenţă

În ciuda faptului că Aeroportul este o regie autonomă a Consiliului Judeţean Cluj în care s-au pompat zeci de milioane de euro bani publici – conducerea Aeroportului a ignorat solicitările presei conform Legii 544 privind liberul acces la informaţiile de interes public. În primăvara anului 2016, „Adevărul” trimitea următoarea solicitare: „Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 141 - 13 Octombrie 2004 prevede instituirea taxei de dezvoltare de 5 Euro/pasager îmbarcat pe Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca. Articolul I prevede:

„În vederea realizării obiectivului <<Extinderea pistei de aterizare- decolare>> la <<Aeroportul Internaţional>> Cluj-Napoca precum şi pentru elaborarea studiilor şi proiectelor necesare realizării acestui obiectiv începând cu 1 ianuarie 2005 se instituie, pe o perioadă de 5 ani taxa speciala de dezvoltare în cuantum de 5 Euro/pasager îmbarcat”.

Ce sume s-au obţinut din 2004 şi până la 1 ianuarie 2016 şi pe ce au fost cheltuiţi banii?”.

Nici până astăzi, Aeroportul nu a răspuns la această întrebare. Nu numai că a refuzat să răspundă presei, dar Ciceo a refuzat să dea informaţiile respective oficialilor din Consiliul Judeţean.

Sinecurism

Ciceo a reuşit să-şi păstreze influenţa la nivel politic angajând la Aeroport rude, cunoştinţe, relaţii ale politicienilor clujeni sau diferiţi membri de partid, situaţie întâlnită şi la alte regii autonome clujene.



În cadrul aeroportului lucrează la Departamentul Juridic chiar cumnata lui Alin Tişe. Preşedintele CJ Cluj a explicat pentru „Adevărul”: „cumnata mea lucrează la Aeroport înainte de a deveni cumnata mea. Din toate regiile, eu am o cumnată la aeroport. Mai am un văr de gradul şase la o sucursală a unei regii autonome dintr-un alt judeţ. Acestea sunt marile sinecuri şi pile ale lui Tişe. E vorba de oameni care lucrau dinainte de a-mi fi rude. Unde sunt aranjamentele?” El crede că acuzaţiile privind angajarea prin relaţii politice la Aeroport este nefondată: „Nu are nimeni interesul să angajeze oameni slab pregătiţi”.



La nivel public Ciceo a reuşit să-şi păstreze influenţa prin bugetul de promovare a Aeroportului care era distribuit anumitor instituţii de presă fără să existe o procedură clară şi transparentă. „Eu am cerut directorilor de regii să realizeze un mod transparent de alocare a acestor fonduri, dar mulţi mi-au râs în nas. Ei spun că dacă realizează profit nu e treaba Consiliului Judeţean ce fac cu banii”, a susţinut Tişe. Şi acest model de gestionare a banului public este practicat şi la nivelul altor regii autonome clujene.

Problema demiterii lui Ciceo

Demiterea lui David Ciceo s-a făcut prin invocarea Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, al cărei scop este ajungerea unor profesionişti la conducerea unor regii precum aeroportul clujean. „A fost o măsură care trebuia luată pentru a se respecta legea şi care nu a fost făcută anterior din cauza presiunilor”, a spus Tişe şi nici măcar David Ciceo nu-l contrazice în legătură cu necesitatea aplicării Ordonanţei 109/2011.



Ordonanţa respectivă prevede un rol foarte important pentru Consiliul de Administraţie al regiei, ai căror membri sunt stabiliţi prin concurs şi sunt, teoretic, profesionişti. Consiliul de Administraţie este şi cel care stabileşte printr-o procedură de selecţie cine va fi directorul general şi ceilalţi directori din cadrul regiei. În cazul Aeroportului Internaţional Cluj-Napoca, Consiliul de Administraţie proaspăt ales e format din 7 membri, dintre care 4 sunt afiliaţi politic.



În aceste condiţii, apare o problemă importantă: va rezista PNL tentaţiei de a pune în funcţie un director de Aeroport obedient, care nu a avut legătură cu domeniul şi să se repete dezastrul de la SC Cluj Arena sau SC Clujana, firme ale Consiliului Judeţean aflate în pragul falimentului.

Reacţia lui Tişe: „Personaje urâte, odioase cu o hidoşenie demnă de milă”

O parte din presa locală îl dă ca nou director al Aeroportului pe Mircea Avram, fost director la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Consiliului Judeţean şi membru PNL, subliniind faptul că nu are competenţe în ceea ce priveşte administrarea aeroportului, lucru care este adevărat. Alături de el, şi Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean, este dur criticat în presă pentru luarea deciziei de demitere a lui Ciceo. Legat de Mircea Avram, Tişe a explicat pentru Adevărul: „Mircea Avram este membru al Consiliului de Administraţie, ori este interzis pentru un asemenea membru să fie director al Aeroportului”.



El susţine că atacurile din presă sunt „mizerii” şi atacuri la persoană care provin din partea instituţiilor media către care Ciceo a făcut alocări netransparente de fonduri. Totuşi, el nu intenţionează să dea în judecată respectivele instituţii pentru derapajele amintite. În schimb, pe Facebook, Tişe a ripostat extrem de dur:



„Am constatat in ultimele zile câte HOITURI cu gândire hâdă sunt în spaţiul public.

Personaje urâte, odioase cu o hidoşenie demnă de milă.

Ei speră că mă vor determina să opresc un demers legal obligatoriu care nu s-a făcut la Cluj de teama acestor atacuri mizerabile comandate pe bani publici. Persoane demne de milă.

Am o veste pentru ei: nu mă voi abate de la acest demers legal, corect făcut prin ţară de toate autorităţile publice în baza legii. Iar pentru cei care se considera sfinţi, imaculaţi şi dau lecţii de onoare şi corectitudine îi informez că sunt demni de milă. Ceea ce ştiu eu ştiu şi alţii...

Îmi sunt indiferenţi.

Ce poate fi mai rău decât să trăiască atât de urât în hidoşenia lor! Nimic pe lumea asta. Să trăiţi mulţi ani!”