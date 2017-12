Cum se vând, cu zeci de mii de euro, autorizaţiile de taximetrie în Cluj. Primăria neagă fenomenul, deşi ofertele sunt „la liber“ pe internet

Studiul a fost efectuat la finele lunii trecute, la nivel naţional, de Creditinfo România, o filială a companiei islandeze Creditinfo.

Prosperitatea companiilor de taximetrie clujene a făcut în ultimii ani din meseria de taximetrist una dintre cele mai căutate în oraş. Numai că, în confirmate cu legea, numărul maxim de autorizaţii stabilit a se atribui este de maximum 4 la 1.000 de locuitori. Din acest motiv, primăria nu poate satisface cererea de pe piaţă şi a acordat în 2017 doar 2.770 de licenţe.

Cum se pot procura autorizaţiile

În atare situaţie, unii dintre deţinătorii mult râvnitelor licenţe au găsit o modalitate de a-şi rotunji veniturile. Astfel, pe site-urile de anunţuri se găsesc numeroase postări ale unor persoane care îşi vând autorizaţia de taximetrist pentru sume care variază între 15.000 şi 25.000 de euro. Cei care intenţionează să-şi înfiinţeze o firmă de profil au ca alternativă să-şi cumpere de pe „piaţa gri” maşini cu tot cu licenţă, dar la preţuri extrem de piperate.

„Vand SRL 1% impozit, cu autorizatie taxi vizata, valabila 2020. Masina complet echipata, Ford Focus diesel MK2 an 2007, 90CP, consum mic. 2 soferi angajati, la procent. Pret 22900 Negociabil.”, este doar unul dintre anunţurile postate asi, 15 decembrie, pe un site de profil. Un alt anunţ a fost postat în urmă cu trei zile, dar preţul este ajunge la 28.000 de euro. „Vand firma taxi cu masina din 2010 cu 140000 km recent bagata la taxi pret 28.000e pret fix nu deranjati inutil”, se specifică în acest anunţ.

Primăria neagă o evidenţă

În pofida evidenţelor, reprezentanţii primăriei clujene susţin că autorizaţiile nu pot fi vândute.

„Va informăm că autorizaţiile de taxi nu pot fi vândute. Posibilitatea de a intra in posesia unei astfel de autorizaţii se face prin cesionarea parţială sau totală, numai în următoarele situaţii:

a) titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat, dand nastere unui nou transportator;

b) titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, dand nastere unor noi transportatori;

c) titularul contractului de atribuire a gestiunii renunta la una sau mai multe autorizatii taxi, in favoarea unor angajati ai acestuia, care dovedesc ca au dobandit calitatea de transportator autorizat in regim de taxi, dand nastere astfel unuia sau mai multor transportatori, dupa caz;

d) titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoana fizica autorizata sau o asociatie familiala autorizata care se transforma intr-o persoana juridica, dand nastere unui nou transportator.

De asemenea, mentionam faptul ca in conformitate cu prevederile Legii 38/2003 modificata si completata, numarul maxim de autorizatii taxi stabilit a se atribui este de maximum 4 la 1.000 de locuitori”, se specifică într-un răspuns furnizat de Direcţia generală Poliţiei Locale, instituţie subordonată primăriei.