Cum deosebeşti mierea de albină bună de cea contrafăcută. De ce zaharisirea sau alţi indicatori tradiţionali ne pot înşela

Preşedinte al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din Transilvania şi organizatorul târgului apicol care a avut loc la Cluj, la finalul săptămânii trecute, Radu Pandrea, a explicat:





„Cel mai important este să reţii faptul că o miere falsificată poate fi identificată clar doar în laborator. Eu îţi voi da nişte principii care te vor ajuta să-ţi dai seama dacă are rost să duci mierea respectivă la laborator sau nu. Un lucru important, de asemenea, este faptul că fiecare miere cristalizează, şi nu se zahariseşte, cum greşit se spune, în timp mai scurt sau mai lung. Zaharisirea ne duce cu gândul la zahăr, ceea ce nu este corect când vorobim despre miere, în cazul căreia vorbim despre formarea unor cristale. Mierea de salcâm cristalizează în timp lung, poate să cristalizeze în 2-3 ani. O miere de mană cristalizează foarte repede, cristalizează tare, cu inserţii albe, are o culoare maro cu inserţii albe. O miere de floarea soarelui, la fel, cristalizează foarte galben cu inserţii albe. Trebuie să cunoaştem fiecare tip de miere în parte. Consumatorul de miere trebuie să-şi antreneze gustul şi mirosul şi să ştie cât mai multe detalii despre tipul preferat de miere. Altfel nu vei ştii niciodată care miere este bună şi care este contrafăcută”. Cum deosebim mierea de calitate de cea contrafăcută

Mierea de salcâm are nevoie de mult timp pentru cristalizare, în timp ce mierea polifloră poate cristaliza în 2-3 săptămâni. De asemenea, mierea de floarea soarelui şi cea de rapiţă cristalizează foarte repede. Specialistu a mai spus că pe lângă a şti în cât timp cristalizează diferitele tipuri de miere, e important să ştii şi particularităţile de cristalizare.



”Cristalizarea este unul dintre semnele privind calitatea mierii, dar nu certifică 100% faptul că mierea nu este contrafăcută. Există astăzi metode prin care poţi să obţii artificial cristalizarea”, a explicat Pandrea.

Gustul şi mirosul

Alţi indicatori importanţi ai calităţii mierii sunt, conform specialistului, gustul şi mirosul. „O miere care nu are miros nu este miere naturală. În plus, trebuie să ştim că mirosul mierii nu se diminuează cu trecerea timpului, pentru că mierea stă închisă”, a arătat clujeanul. El a tras însă atenţia că sunt producători de miere care adaugă arome artificiale.





În ceea ce priveşte impurităţile prezente în miere, Pandrea a spus: „atunci când mierea este filtrată foarte fin, când este extrafiltrată, atunci se pierd din calităţile mierii, deoarece de multe ori pentru a o filtra astfel este nevoie de încălzirea ei. O miere care este încălzită la 40 de grade Celsius îşi pierde enzimele. O filtrare foarte fină poate elimina şi bucăţile de polen, care dau calitate mierii. Când vedem în miere un picioruş de albină sau o bucată de ceară, e clar că este miere acolo şi nu un amestec de siropuri”.



El a atras totuşi atenţia că se pot introduce impurităţi şi în mierea contrafăcută. Un alt indiciu după care multă lume analizează mierea este consistenţa, considerând că o miere foarte densă este bună. Pandrea explică „nu puteam să ne luăm după consistenţă, deoarece există agenţi de îngroşare care pot îngroşa mierea şi o pot duce până la cristalizare”.





Concluzia lui Pandrea este că cea mai bună metodă de a detecta o miere contrafăcută este să devenim clienţi mai educaţi şi să analizăm produsul din cât mai multe perspective: aspect, miros, gust. Cu titlu de exemplu, specialistul ne-a dat câteva indicii privind deosebirea unei mieri bune de una contrafăcută în funcţie de tipul acesteia.

Mierea de salcâm

Despre mierea de salcâm, Pandrea a arătat „este o miere deschisă la culoare, uneori merge spre limpede, fiind aproape ca apa. Uneori are tente gălbui foarte deschis. Dacă mierea de salcâm mai are şi păpădie în ea, aceasta ar putea să-i dea o tentă de galben mai închis. Mierea de salcâm cristalizează foarte greu, într-un an, doi, trei. Aceastacristalizează fin, cu cristale fine. Bineînţeles, contează aroma şi gustul. Aici, eu nu pot să vă spun, «mierea de salcâm are gust de salcâm». Dacă o miere are un gust foarte puternic de salcâm s-ar putea să fie falsificată, de aceea trebuie îmbinate aroma, gustul, mirosul. Trebuie atent analizată mierea: o mirosim, apoi o gustăm, o plimbăm prin gură ca să-i simţim gustul. Mierea de salcâm nu are o aromă de floare salcâm, ci o aromă specifică de miere de salcâm. O recunoaştem pentru că mergem şi o degustăm la fiecare stand şi facem o comparaţie. Când gustăm ceva foarte diferit de ceea ce au majoritatea producătorilor s-ar putea să fie ceva probleme”.

Mierea polifloră

„Mierea polifloră trebuie să fie foarte aromată, dar să nu ne dăm seama a ce miroase. E un miros de flori, dar nu putem distinge o anumită floare dominantă. Poliflora este produsă dintr-o paletă mare de flori, astfel că gustul şi aroma acestei mieri variază foarte mult de la stup la stup, poate să aibă alt gust chiar mierea din acelaşi stup, în funcţie de florile la care au avut acces albinele”, a mai spus Pandrea. De asemenea, specialistul spune că „dacă o miere polifloră are acelaşi gust şi anul acesta şi anul viitor la acelaşi producător, dar e din loturi diferite, e clar că nu e miere”. De asemenea, e important de ştiut că mierea polifloră cristalizează repede.

