Conferinţa TEDxCluj 2017: „Să vedem dincolo de aparenţe, să gândim altfel“

Comunitatea pasionaţilor TED (technology, entertainment, design) se pregăteşte pentru conferinţa TEDxCluj 2017, care se desfăşoară în 25 februarie în spaţiul generos al Operei Maghiare din Cluj-Napoca.Provocarea acestei ediţii este „GOING BEYOND” şi e explicată de către organizatori astfel: „Am mai fi avut iPhone în cazul în care prietenul Cristofor Columb ar fi procrastinat în port? Am cunoaşte cu adevărat faptul că Pământul e rotund dacă nu ne-ar fi fost fotografiat de cei care, să zicem aşa, aveau nevoie de puţin mai mult spaţiu? Era arta cu adevărat modernă fără un pătrat negru, gestul genial care o face posibilă în chiar momentul disoluţiei ei pe termen scurt? Dar ce altceva este sportul dacă nu conştientizarea faptului că ceea ce ne duce înspre performanţa de mâine este munca de ieri, adunată într-o aritmetică crescătoare? Ce au în comun cele de mai sus în afară de semnele de întrebare? Care este firul roşu care le traversează? Ce le uneşte cu adevărat? Pe scurt, un acelaşi lucru. Ambiţie+dorinţă+nebunie+vizionarism. Sau pur şi simplu aventura de a vedea dincolo de orizont, dincolo de aparenţe, dincolo de mulţumitor, dincolo de «aşa a fost dintotdeauna». A vedea mai departe, mai adânc, mai bine, mai mult. A vedea altfel. Exact ceea ce ne dorim şi de la ediţia din 2017. Să vedem ceea ce credem că ştim, dar cu alţi ochi, unii mai pricepuţi. TEDxCluj 2017: GOING BEYOND.Evenimentul aduce pe scenă peste 15 vorbitori cu experienţe diverse, de la ingineri aerospaţiali la scriitori ori antreprenori în IT, printre care: Paul Bourne, Giorgio Fabbri, Gernot Groemer, Pierre Philippe Mathieu, Philippe Lattes, Veronica Soare, Marius Chivu, Andreea Roşca, Florin Talpeş, George Buhnici, Teodora Enache, Rusanda Cojocaru, Cristina Dobrescu.«GOING BEYOND este o temă primită cu drag de comunitatea TEDxCluj, a oamenilor pasionaţi de cunoaştere, pentru că reflectă multe dintre gândurile acestei perioade. Prin această ediţie vrem să ducem TEDxCluj la următorul nivel», a declarat Cristian Dascălu, curatorul TEDxCluj.Alături de discursurile de tip TED şi intervenţii artistice surpriză, cei peste 800 de participanţi la eveniment vor afla câştigătorul TEDxCluj Award 2017, premiu ce reprezintă o recunoaştere a eforturilor depuse de antreprenori locali în domeniul cercetării şi inovării. TEDxCluj Award a fost lansat anul trecut, când marele câştigător a fost Răzvan Mărcuş, dezvoltatorul husei inteligente de telefon ArKase.De asemenea, în cadrul Innovation & Tech Expo, participanţii la eveniment vor putea testa gadget-uri inovatoare, proiecte experimentale şi produse de design creativ şi practic. TEDxCluj 2017 - Going Beyond este powered by NN România.Participarea la eveniment se realizează pe baza unui bilet achiziţionat în prealabil de pe www.tedxcluj.com .“