Chimistul care îi învaţă pe străini gratis limba română. Are „studenţi“ din Europa şi din America

Sergiu s-a decis să realizeze un curs de limba română pentru a veni în sprijinul străinilor interesaţi. Cum încă din timpul facultăţii şi-a făcut prieteni printre studenţii veniţi din alte ţări să studieze în Cluj, ideea i-a venit oarecum firesc. Şi a mai fost şi altceva la mijloc.



”Eu cred că oricărui român îi place atunci când străinii vorbesc frumos despre România şi despre români. Auzi de multe ori la ştiri cum ziarele din alte ţări scriu că suntem hoţi şi criminali, un fel de oameni de nimic. Şi bineînţeles că asta nu poate să-mi cadă bine. Sau faptul că suntem penultima ţară din Uniunea Europeană ca nivel de trai, ultimii la infrastructură, dar întotdeauna printre primii atunci când este vorba de lucruri rele. Dar, pe lângă faptul că se exagerează mult cu astea, eu cred că România are şi o altă faţă. Cu oameni educaţi, corecţi şi serioşi, cu nimic mai prejos decât alţii”, susţine Dobozi.

Aşa a apărut în urmă cu doi ani şi pagina de internet Simpleromanian.com , un proiect structurat în 68 de lecţii şi numeroase exerciţii, toate rezervate începătorilor. Absolvent al Facultăţii de Chimie, clujeanul vorbeşte fluent trei limbi străine, suedeza, engleza şi franceza, iar în urmă cu un an a început să înveţe şi japoneza. El este angajat în funcţia de analist de date al unei multinaţionale americane în cadrul căreia are ca atribuţii menţinerea legăturii cu clienţii din Scandinavia.

O altfel de abordare pentru un curs de limba română

Faţă de alte cursuri de acest gen, noutatea o reprezintă maniera de abordare şi modul nonconformist prin care tânărul a încercat să le atragă interesul străinilor. Şi se pare că a reuşit. Pe lângă faptul că e gratuit, numai în ultimul an, website-ul a avut peste 150.000 de accesări şi peste 31.000 de vizitatori unici.

”Am vrut să fac ceva mai creativ, diferit poate de rigiditatea pe care am întânit-o în multe alte cursuri. Am încercat să fac un curs cât mai amuzant, care să atragă, să-i facă pe oameni curioşi şi să-i apropie. Mizez în special pe materiale video şi audio şi promovez în special limba română să-i zic aşa mai populară, care se vorbeşte pe stradă. Poate că am un limbaj mai ”colorat” şi nu merg pe stilul clasic, dar aşa m-am gândit că pot să-i atrag pe străini. Şi cred că am reuşit destul de bine. Mulţi au intrat probabil doar de curiozitate pe site, dar sunt şi numeroase persoane care o fac frecvent şi care chiar se străduiesc să înveţe. Cea mai mare satisfacţie pentru mine ar fi să văd că tot mai mulţi străini vor să înveţe limba noastră, deşi în plan financiar eu nu câştig nimic, fiindcă toate lecţiile de pe site sunt gratuite”, a explicat Sergiu.

Acesta nu s-a ferit să apeleze la autoironie, astfel că în multe dintre filmuleţele postate s-a pus intenţionat în situaţii comice. ”În fiecare zi, personajul central, care sunt chiar eu, abordează şi se regăseşte în ipostaze diferite, de obicei comice, asta pentru ca cei care învaţă româna să prindă mereu noi şi noi cuvinte”, a adăugat tânărul în vârstă de 27 de ani.

Cursul a fost gândit să fie cât mai interactiv, astfel că nu lipsesc nici comentariile celor care vizitează site-ul. Autorul nu ezită să răspundă întrebărilor primite şi a mers şi mai departe a prevăzut şi câteva secţiuni în care străinii au ocazia să răspundă unor întrebări legate de subiectele abordate.

De ce vor străinii să ne înveţe limba

El a realizat pe site şi un sondaj în care cititorii săi au fost rugaţi să expună motivele pentru care au ales să înveţe limba română. ”În mai puţin de trei săptămâni s-au strâns 565 de voturi, iar rezultatele au fost interesante pentru mine. Cei mai mulţi, 105 oameni, au spus că vor să înveţe limba română pentru că au prieteni în România. Pe locul al doilea au fost cei care şi-ar dori să se mute în România, un număr de 85 de persoane. Au mai fost multe voturi din partea celor care vor să ne înveţe limba pentru că li se pare distractiv (78), iar 34 au spus că le place în mod deosebit felul în care sună limba română. N-au lipsit nici răspunsurile amuzante, pentru că 29 de persoane au votat că vor să devină... vampiri”.

Ce spun străinii despre curs

Străinii care s-au familiarizat cu acest curs se declară încântaţi. Este şi cazul canadiencei Evelyne Francois, care nu lasă nicio zi să treacă fără limba română. ”Am găsit acest curs pe internet şi mi-a plăcut foarte mult de la bun început. Îmi place, e altceva faţă de ce văzusem până acum. De obicei seara am mai mult timp liber şi atunci citesc lecţiile, uneori stau până noaptea târziu spre dimineaţă, până pe la ora 2.00. Româna a devenit ca şi a doua limbă pentru mine după franceză. Iubesc româna, iubesc România”, a mărturist aceasta.

Charles Anyster şi-a punctat într-un singur rând experienţa avută pe site: ”Mulţumesc. Iubesc limba română”. La fel, nici Effie nu s-a zgârcit cu complimentele la adresa lui Sergiu: ”Stilul tău umoristic e extraordinar, continuă la fel”.