Ce obligaţii i-a impus Înalta Curte senatorului Marius Nicoară, condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru că a condus băut

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a condamnat pe senatorul liberal Marius Nicoară la un an de închsioare cu suspendare deoarece a condus sub influenţa alcoolului în urmă cu trei ani.

„În baza art.396 alin.2 din Codul de procedură penală raportat la art.336 alin.1 din Codul penal, condamnă pe inculpatul NICOARĂ MARIUS PETRE (…), la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge”. În temeiul disp. art. 91 al. 1 din C.p. suspendă executarea pedepsei de 1 an închisoare, sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 2 ani“, se arată în decizia Curţii Supreme, citată de actualdecluj.ro.

Potrivit sursei citate, parlamentarul trebuie să respecte o serie de măsuri pe durata perioadei de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Cluj, la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

Parlamentarul va trebui să facă muncă în folosul comunităţii timp de 60 de zile în cadrul Asociaţiei Filantropică Medical-Creştină Cluj-Napoca sau Primăriei Municipiului Cluj-Napoca

Marius Nicoară poate face apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei.

