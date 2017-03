Casa inteligentă care reduce factura la energie cu 30%, marele câştigător al salonului Pro Invent 2017. Cum funcţionează sistemul inovator

Peste 370 de invenţii care acoperă variate domenii ale ştiinţei şi tehnicii, de la produse agricole, proteze ortopedice, mecatronică, industrie alimentară, sisteme de climatizare a habitatului, filtre de aer, la roboţi, noi derivaţi chimici, produse naturiste, produse cosmetice şi altele au fost prezentate la cea de-a XV-a ediţie a Salonului Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii - PRO INVENT 2017, Cluj-Napoca. Astăzi, salonul şi-a desemnat câştigătorii. Marele premiu a fost câştigat de proiectul casei inteligente VIKI, care este derulat de două firme clujene, Qsound Soft şi Napoca Software.

„Majordomul virtual”

„VIKI este mai mult decât un sistem de automatizare este un „majordom virtual” al casei. Sistemul nu doar controlează anumite dispozitive din casa la comanda expresă a user-ului (Lumini, climă, multimedia, securitate etc), ci are şi capabilitatea unică la acest moment între sistemele de automatizare a locuinţelor, de a învăţa din interactiunea cu utilizatorii din casă, de a se adapta la preferinţele lor individuale şi după o anumită perioada de stocare date (2-3 săptamani), de a intui care este următoarea stare în care user-ul/grupul de useri şi-ar dori să fie în ambientul în care locuiesc”, a explicat inventatorul lui Viki, Chiuzbăian Dan.



Sistemul constă dintr-un laptop performant şi mai mulţi senzori care sunt montaţi în toate camere locuinţei. Odată instalat, sistemul nu are nevoie de pre-programarea lui de către un specialist şi intervenţia acestuia de câte ori clientul doreşte să modifice ceva în funcţionare.



„VIKI se adaptează încontinuu modului în care este utilizat de fiecare utilizator în parte, învăţându-i obiceiurile în funcţie de contextul în care se află, extrăgând modele din istoricul de utilizare şi aplicând comenzile potrivite, fără interacţiunea explicită (comenzi pe telefon/tabletă) a user-ului. El trebuie sa fie doar prezent într-o cameră, iar ambientul se adapteaza automat la nevoile lui. Sistemul poate lucra wireless, pe infrastructuri electrice existente, fără modificări majore ale tipului de instalaţie electrică din casele utilizatorilor sau cablat”, se mai arată în descrierea proiectului.



Dan Chiuzbăian, inventatorul lui VIKI, susţine că proiectul a fost o muncă de echipă de mai bine de 5 ani. FOTO: Remus Florescu

Reducerea consumului de energie cu 30%

Costurile pentru un astfel de sistem variază între 35 şi 100 de euro pe metru pătrat,a explicat Chiuzbăian pentru „Adevărul”. „Dacă vorbim despre suprafeţe mai mari de 100 de metri pătraţi preţul scade. Sunt anumite costuri fixe, de exemplu laptopul care controlează tot sistemul costă circa 1.000 de euro”, spune specialistul.





Avantajul, pe lângă confort, constă într-o reducere a consumului de energie electrică şi termică cu 30%. „Sistemul detectează prezenţa ta într-o anumită cameră şi reglează căldura în funcţie de asta. Atunci când eşti plecat de acasă, sistemul termic este oprit. La fel se întâmplă şi cu luminile sau televizorul. Sistemul se controlează prin telefonul mobil”, a mai arătat clujeanul. Primul client al firmei aşteaptă zilele acestea instalarea sistemului.



„Lucrăm de circa 5 ani la acest proiect şi abia din ianuarie am început comercializarea lui. Avem deja un prim client şi suntem în discuţii cu mai mulţi dezvoltatori imobiliar. Dezvoltarea sistemului a costat sute de mii de euro”, a explicat Chiuzbăian. El a arătat că un studiu al companiei CISCO arată că peste 10 ani cel puţin 20 de obiecte de uz comun vor fi conectate la internet, iar în acest context un sistem precum VIKI ne-ar ajuta foarte mult.

