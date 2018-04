Blestemul familiei lui Stalin. Ce s-a ales de femeile din viaţa dictatorului şi de copiii săi

Iosif Vissarionovici Stalin a devenit lider absolut al fostei URSS după Marea Epurare din 1936-1938, când în numele „justiţiei revoluţionare“ a reuşit să-i elimine pe toţi opozanţii comuniştilor. De altfel, potrivit estimărilor făcute de istoricul britanic Robert Conquest, Stalin ar fi condamnat la moarte, indirect, peste 20 de milioane de cetăţeni ruşi, pe care îi considera duşmani ai poporului.

Al Doilea Război Mondial l-a găsit pe Stalin în fruntea sovieticilor, iar după victoria aliaţilor a instaurat practic Cortina de Fier peste jumătate din Europa şi a încercat cu mai mult sau mai puţin succes să exporte comunismul în toate colţurile lumii. Destinul tiranului sângeros i-a şocat şi în egală măsură i-a fascinat pe istorici, astfel că de-a lungul timpului i-au fost dedicate nenumărate volume şi documentare de televiziune.

Ce s-a întâmplat cu femeile din viaţa lui Stalin

Nici viaţa privata a lui Iosif Vissarionovici Stalin n-a fost lipsită de episoade controversate care le-au reţinut atenţia istoricilor. Stalin s-a căsătorit prima dată cu o tânără georgiană, Katerina Svanidze, în 1903. S-a spus că a fost singura femeie care s-ar fi bucurat de afecţiunea dictatorului, iar moartea ei l-ar fi bulversat pe acesta. Katerina (foto, jos) s-a îmbolnăvit şi a murit în 1907 de tuberculoză, nu înainte de a-i fi dăruit lui Stalin un fiu, Iakov.

Stalin a avut nevoie de 12 ani ca să treacă peste pierderea Katerinei, dar în 1919 s-a recăstorit. Aleasa lui a fost de această dată Nadejda Allilueva, cu care a avut doi copii, Svetlana şi Vasili.

Dar liniştea familiei nu avea să dureze mult. Autorii biografiei lui Stalin au căzut de acord că relaţia dintre acesta şi Nadejda nu au fost grozave şi că certurile lor erau la ordinea zilei. O parte dintre aceste informaţii se bazează pe mărturia uneia dintre prietenele Nadejdei, Polina Molotov, care a relatat că problemele s-au ţinut scai de cei doi. În 1933, soţia lui Stalin a murit în condiţii suspecte, fiind găsită fără suflare în camera ei, cu un pistol alături. Deşi legiştii s-au grăbit să confirme că a fost vorba despre un act sinucigaş, au existat şi voci din afara URSS care au ridicat problema unei crime, bineînţeles comisă de Stalin sau la ordinele sale.

Copiii lui Stalin

Dictatorul a avut trei copii, Iakov, Svetlana şi Vasili. Cel mai mare dintre ei, Iakov, a devenit ofiţer în Armata Roşie, însă a avut un destin tragic. Trimis pe front, el a fost capturat de armata germană şi dus apoi tocmai în lagărul de Concentrare Sachsenhausen, în apropierea Berlinului. Se pare că nemţii, conştienţi de identitatea prizonierului, i-ar fi propus lui Stalin să facă un schimb de prizonieri şi să-l eibereze pe pe mareşalul Friedrich von Paulus, însă şeful Sovietelor ar fi refuzat oferta. La fel de neclare au rămas şi împrejurările morţii lui Iakov. Potrivit unor surse, acesta s-ar fi sinucis în lagăr, în timp ce alţi istorici au considerat că ar fi murit din cauza unei boli sau că ar fi fost ucis de un soldat german.

Nici fratele său mai mic, Vasili, nu a avut parte de o soartă mai bună. Deşi a supravieţuit pe front, fiul mai mic al lui Stalin a avut de suferit după moartea tatălui său. Chiar în acelaşi an, 1953, Vasili a căzut în dizgraţia noilor şefi ai armatei sovietice, iar ulterior a fost trimis la închisoare fiind acuzat că ar fi dezvăluit mai multe secrete de stat unor diplomaţi străini. Condamnat la opt ani de închisoare pentru propagandă antisovietică şi abuz în serviciu, el a fost eliberat la ordinul preşedintelui Nikita Hruşciov, în 1960, dar a ajuns din nou după gratii în acelaşi an, după ce KGB-ul a aflat că se pregătea să fugă în China. Eliberat din nou, un an mai târziu, Vasili a fost trimis în exil la Kazan, unde avea să şi moară în 1962, din cauza abuzului de alcool.

Mezina familiei Stalin, Svetlana (foto), a avut la rândul ei de pătimit după moartea tatălui său, când a căzut în dizgraţia noilor conducători ai URSS.

În 1967, ea a reuşit să fugă în Occident, iniţial în Elveţia, iar apoi în SUA. Trei ani mai târziu, ea se căsătorea cu un arhitect schimbându-şi numele şi devenind Lana Peters. Surprinzător, ea a revenit în URSS în 1984, anul în care sovieticii au boicotat Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Totuşi, peste alţi doi ani, s-a răzgândit din nou şi s-a întors în SUA, după care s-a mutat în Marea Britanie, unde a şi murit în 2011, la vârsta de 85 de ani.