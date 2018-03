Atentatul de la Boston şi uraganul Sandy, prin ochii unei românce: „Erau peste tot copaci căzuţi peste clădiri, iar oamenii nu mai ieşeau din casă”

Licenţiată la Universitatea Babeş – Bolyai din Cluj în Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, linia germană, şi cu un masterat la Hochschule fuer Wirtschaft und Umwelt Nuertingen-Geislingen, Titiana s-a mutat în 2011 la Boston, în SUA, după ce a primit o ofertă tentantă din partea unei importante companii multinaţionale.





În SUA şi în Marea Britanie, ea a fost angajata celebrei companii Boston Consulting o multinaţională de consultanţă managerială aflată în top trei la nivel mondial. Angajată pe postul de cercetătoare, românca originară din Sebeş s-a specializat pe analiza datelor din retail şi bunuri de larg consum. În cei trei ani petrecuţi la Boston, Titiana a trăit două episoade dramatice din existenţa oraşului situat pe coasta de Est a SUA.

Teroare în Boston

Uraganul Sandy, considerat cel mai periculos din ultimii 100 de ani în SUA, a lovit această ţară în 2012 şi a lăsat în urmă pagube de miliarde de dolari şi numeroase victime. Nici Boston nu a scăpat din calea urgiei, iar Titiana a trăit momente de groază, la fel ca alte zeci de milioane de americani.

„Era ca o stare de asediu, am fost anunţaţi de autorităţi să ne umplem cada cu apă, în caz că nu o să mai fie, din cauza furtunii. Colegii din Chile nu erau speriaţi, ei erau obişnuiţi cu astfel de probleme pentru că la ei sunt multe cutremure, dar noi, ceilalţi, eram destul de speriaţi. Apoi, luni, mergând spre birou, vedeam peste tot copaci căzuţi peste case, doar imagini dezolante. N-am mai văzut până atunci nimic asemănător. La fel a fost şi iarna, când a fost o furtună de zăpadă uriaşă. Localnicii erau cumva obişnuiţi, dar eu n-am ieşit din casă vreo trei zile. Ningea în continuu, erau nişte nămeţi uriaşi”, şi-a amintit Titiana.

Însă uraganul Sandy nu a fost singurul moment dramatic pe care l-a trăit în Boston. Un an mai târziu, în 2013, metropola de pe coasta de Est a SUA a fost zguduită din temelii în urma atentatului teorist de la Boston Marathon.

„Atentatul a produs panică în tot oraşul, toată lumea era şocată. Nici n-am mai mers la muncă a doua zi, iar în ziua atentatului, după tragicul eveniment, era pustiu pe străzi, nu mai vedeai pe nimeni. Biroul nostru era chiar în centrul oraşului, iar în apropiere se aflau un Dunkin Donuts aproape - un fel de Starbucks – care era aglomerat tot timpul, şi o staţie de metrou. Când am ieşit de la muncă, la cafenea se aflau doar doi poliţişti, în rest era pustiu. Abia am găsit un taxi să mergem acasă, era îngrozitor şi ne era teamă să luăm metroul. Şi în zilele care au urmat, lumea era practic teorizată, oamenii priveau în jur îngrijoraţi, iar în metrou era o stare de încordare permanentă”.

Impresionată de solidaritatea oamenilor

A fost momentul în care, spune Titiana, comunitatea din Boston a arătat că e foarte unită, iar oamenii s-au mobilizat pentru a depăşi momentul critic. „M-a impresionat spiritul lor, am văzut cât de mult s-au unit după evenimentul respectiv. În acelaşi an, Red Sox (n.r. - echipa locală de baseball) a câştigat campionatul, iar sportivii au dedicat trofeul victimelor atacului. Pe bulevardul unde a avut loc atacul, oamenii au depus flori şi sute de perechi de pantofi de sport care le aparţineau celor care au alergat la maraton”.

Însă anii petrecuţi în SUA i-au adus şi amintiri plăcute. La scurt timp după ce s-a mutat la Boston, Titiana a înfiinţat „Clubul de citit în limba română”, prin care a încercat să promoveze literatura română. Gândit iniţial ca o campanie pe Facebook, proiectul a avut în cele din urmă succes şi a ajutat-o să cunoască şi alţi români aflaţi la Boston. „Aşa am cunoscut două fete cu care m-am împrietenit şi suntem prietene bune şi azi, plus că m-am simţit utilă. Chiar dacă cei din Boston au fost mai degrabă rezervaţi şi nu s-au apropiat atât cât aş fi sperat, proiectul mi-a adus şi satisfacţii”, a adăugat Titiana.

Londra, între votul de la ambasadă şi Brexit

După trei ani petrecuţi la Boston, ea a decis că este momentul pentru o nouă provocare. Compania la care era angajată a anunţat că va deschide un birou la Londra, iar Titiana n-a ratat această oportunitate. „M-am simţit bine în SUA, dar eram foarte departe de casă şi începusem să mă gândesc serios la o relocare undeva în Europa. Când s-a ivit această ocazie, am decis să profit şi am cerut şi obţinut transferul la Londra”, a explicat Titiana.

Mutarea s-a dovedit a fi una inspirată, pentru că în capitala Marii Britanii l-a cunoscut şi pe cel care avea să-i devină ulterior soţ. Iar Sebeşul natal era acum mult mai accesibil, pentru că putea să ajungă mai des acasă.

La Londra a trăit două momente care i-au lăsat un gust amar. „În 2014, eram în Londra şi am votat pentru aegerile prezidenţiale. Acolo am simţit cea mai mare frustrare, m-am simţit cel mai puţin respectată, mai ales că nu era vorba de o atitudine din partea unor străini, ci a statului român. Lumea a stat la coadă ore în şir să voteze şi am avut impresia că, voit, nu suntem lăsaţi să votăm. Erau doar două urne la secţia de votare unde eram eu, foarte puţine pentru numărul de români din Londra. Îmi aduc aminte că englezii treceau pe lângă noi, era deja o coadă imensă formată acolo, iar ei se uitau curioşi şi miraţi. M-au întrebat şi colegii de la birou ce s-a întâmplat, erau foarte surprinşi când au aflat că se poate întâmpla asta. Tot la Londra am trăit Brexitul, a fost un eveniment special”, a adăugat Titiana.

Două proiecte de suflet în România

În 2016, Titiana a rămas însărcinată şi a decis, împreună cu soţul ei, să revină în ţară, dezamăgiţi de felul în care Marea Britanie a „divorţat” de Uniunea Europeană. Un an mai târziu, au făcut şi marele pas şi au revenit în ţară. Cei doi au ales Clujul, oraş în care au considerat că pot să-şi realizeze proiectele la care visau.





„Acum lucrez cu soţul meu la un proiect propriu, vrem să lansăm o aplicaţie pentru citit editoriale şi bloguri Scroll App, iar în paralel mă pregătesc să lansez pe 4 mai un proiect comunitar, este vorba despre „Cutia de cărţi”. La început am pus o cutie cu cărţi în scara blocului unde stăm în Cluj, ideea fiind ca vecinii, ceilalţi locatari, să ia cărţile care le plac şi să aducă altele în schimb. Totul e anonim, acum avem un raft şi m-am bucurat foarte mult să vad că aduce lumea cărţi, că intră în „joc”. Acum, visul meu e ca acest proiect să fie extins, într-o primă fază la mai multe blocuri din cartier”, a încheiat Titiana.